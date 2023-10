Cuáles son los beneficios del aceite de oliva para la salud

El Dr López Rosetti nos cuenta cuáles son los beneficios del aceite de oliva

El aceite de oliva es extraído de la aceitunas, el fruto del olivo, cultivado principalmente en el Mediterráneo desde hace más de 5.000 años.

Gran cantidad de veces me han preguntado si el aceite de oliva es bueno, y la respuesta es sí. Voy a decirle por qué. Porque forma parte de la dieta mediterránea, ese plan de alimentación que hace que las personas vivan mucho tiempo, en términos generales.

Por que entre todos los aceites vegetales comestibles, el aceite de oliva tiene el mayor porcentaje de grasa monoinsaturada, que reduce el colesterol LDL (conocido como colesterol malo) y aumenta el HDL (denominado coloquialmente como colesterol bueno).

Adempás, es antioxidante, es decir, protege las células del cuerpo, sobre todo las que nos interesan, las cerebrales. Consumir aceite de oliva brinda una protección a nivel neuronal. También colabora con la coagulación sanguínea, evitando que usted tenga trombos.

El aceite de oliva es un ingrediente esencial, especialmente utilizado en la dieta mediterránea, que tiene múltiples beneficios, tanto por el sabor que aporta a las comidas como por su valor nutricional (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre sus múltiples beneficios, ayuda a la microbiota intestinal. Lo que se suele llamar flora intestinal, que son los microbios, las bacterias, que tenemos en el intestino y que son muy importantes para la salud. Bueno, el aceite de oliva ayuda. Es como un fertilizante para la microbiota, si nos atrevemos a decirlo.

Otro beneficio para la salud es que ayuda a mantener la presión arterial dentro de límites normales porque disminuye las sustancias en la sangre que son inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias aumentan siempre que uno está estresado, ansioso o deprimido.

Fíjese en la cantidad de cosas que le estoy diciendo y le diré una más. Pero podríamos seguir. Mejora el funcionamiento del sistema inmune. Evidentemente, esta sustancia tiene bien ganado el dicho “el aceite de oliva es algo así como el oro del Mediterráneo”.

El ácido graso predominante en el aceite de oliva es una grasa monoinsaturada llamada ácido oleico, que representa el 73% del contenido total de aceite (Imagen ilustrativa Infobae)

La evidencia científica del aceite de oliva

Los antiguos griegos tenían razón cuando se refirieron al aceite de oliva como un “elixir de juventud y salud”. Siglos después, las investigaciones ofrecen evidencia sobre los beneficios del aceite de oliva en nuestra dieta diaria.

Según señala la American Heart Association (AHA, por sus siglas en inglés) consumir más de media cucharada de aceite de oliva al día puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, encontró un estudio de 2020.

En otro estudio, en 2022, investigadores informaron en el Journal of the American College of Cardiology que las personas que comían más de media cucharada por día tenían tasas más bajas de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer y otras causas en comparación con las personas que nunca o rara vez consumían aceite de oliva.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.