Coctelería Nobel: la propuesta del bar que rinde homenaje al científico argentino Luis Federico Leloir

Nob3l fue fundado en 2022 con la idea de homenajear al científico Luis Federico Leloir y hacerle un guiño a la ciencia desde la coctelería

Luis Federico Leloir fue un destacado científico argentino, reconocido a nivel mundial, entre otras cosas, por sus investigaciones en el campo de la bioquímica. Nació en Buenos Aires en 1906 y falleció en 1987. Leloir recibió el Premio Nobel de Química en 1970 por sus trabajos sobre los nucleótidos azúcares, que influyen en la composición de los hidratos de carbono.

El paso de Leloir por el mundo dejó una huella significativa que trascendió largamente las fronteras de la ciencia. Un testimonio preciso de esto último es Nob3l Bar, una creación del bartender argentino Sebastián García.

En todos sus rincones, Nob3l Bar hace referencia a la figura de Leloir a través de la decoración e, incluso, de las recetas, creando un ambiente que conjuga la curiosidad y la experimentación de la ciencia con la creatividad innata de la coctelería.

Para un homenaje de excelencia, nada mejor que un profesional de la misma talla: García figuró en el puesto 98 de la edición 2021 del prestigioso Bar World 100, un ranking de la consultora Drinks International que distingue a las figuras más destacadas en la industria de la coctelería mundial.

García propuso el concepto de coctelería reactiva para aplicar en Nob3l (Nob3l Bar)

Nob3l se encuentra en Parque Leloir, provincia de Buenos Aires. En diálogo con Infobae, García, quien además de fundador es director creativo del bar, detalló la trastienda de esta novedosa propuesta. “Lo hicimos junto a dos socios más. La idea era crear un bar en zona Oeste. Somos de ahí y queríamos armar un proyecto con estilo y elegancia y, sobre todo, lograr un excelente producto. Es un bar que se puede ver desde la calle pero no tan fácilmente. El concepto es muy elegante y muy cuidado desde la gastronomía y la coctelería”, destacó el bartender.

Y aclaró por qué, en rigor, el bar fue bautizado como Nob3l Bar. “Es una letra ‘e’ al revés que simula un número tres. Esto lo elegimos por varios motivos: somos 3 socios, el bar está en un tercer piso y, lo más importante, es que estamos inspirados en Luis Leloir, que fue el tercer premio Nobel en Argentina. El 3 es un número muy relevante para nosotros”.

Según precisó García, la influencia de Leloir en Nob3l se percibe en todos los detalles. “Cuando entrás, hay un ascensor que va directamente al tercer piso y, mientras subís, escuchás y ves un relato histórico del lugar con la voz de Leloir. Además, el bar tiene una aplicación lineal con el futurismo: Leloir siempre hablaba de construir una ciudad futurista”.

Sushi, ceviche y pastas son algunas de las opciones de la carta (Nob3l Bar)

Con la intención de ofrecer una experiencia de coctelería de alta calidad, al igual que su oferta gastronómica, y empleando diversas técnicas, este lugar logra cautivar a aquellos que se aventuran a descubrirlo. Ubicado dentro del complejo Leloir Plaza, a tan solo 20 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible sumergirse en el concepto de coctelería reactiva, un guiño a la ciencia y a Leloir.

“Dentro del bar -siguió García- tenemos un laboratorio que es un sector vip y que está inspirado en la parte química a la que Leloir se dedicaba. Ese lugar es oculto y de sorpresa. Por otro lado, la coctelería reactiva que llevamos a cabo en la barra va por esta senda, y tiene que ver con diferentes mezclas y reacciones que buscamos en el líquido”.

En la carta del lugar se destacan las creaciones de García y no faltan los cócteles clásicos, como por ejemplo el tinto de verano, Manhattan, Martini de pepino, Gimlet y Amore Milano, entre otros. Para acompañar, hay diversos platos como pasta rellena, sushi o ceviche, vieiras gratinadas, burrata y risotto de zanahoria con mariscos.

Al llegar a la mesa, un libro sobre Leloir da la bienvenida (Nob3l Bar)

El proyecto de Nob3l bar comenzó, según García, en octubre de 2022, y la zona elegida no fue casualidad, al margen de la coincidencia con el nombre del científico argentino.

“Trabajamos junto a arquitectos, diseñadores y mis socios para hacerlo. La idea era crear un bar con estilo, ya que muchos clientes nos repiten que hacía falta un lugar así en la zona, que es estratégica porque atrae a gente de Zona Norte, Capital y quienes viven alrededor. Eso para nosotros es muy importante. En Capital, mucha gente me decía que vive en Zona Oeste y faltaba un bar con estilo para no tener que venir hasta Capital. Parque Leloir fue la zona ideal para atraer gente de todos lados”, planteó el bartender.

Y sumó: “El proyecto empezó de manera silenciosa y queríamos que se difundiera de boca en boca. Mucha gente llegó por recomendación, se fue feliz y nos sigue recomendando. En el último tiempo, además, empezamos a hacer eventos y recibimos a bares de otros lugares en una especie de guest bartender con colegas y cocteleros de otros lugares. Eso es maravilloso”.

Se trata de una idea futurista, en línea con el pensamiento del científico argentino ganador de un Nobel (Nob3l Bar)

No es la primera vez que García despliega sus habilidades creativas y sus conocimientos de coctelería en un proyecto. Presidente Bar, ubicado en Recoleta, es otra de sus obras. Este lugar figuró en el puesto 21 de la lista The World’s 50 Best elaborada por expertos del rubro en el año 2021.

Ahora, en su rol de director creativo de Nob3l, el bartender piensa en todos los detalles, tal como le describió a Infobae: “Estoy continuamente pensando en todo: desde el aroma, la música y las texturas, hasta el confort para los clientes. Me gusta armar bares elegantes y soberbios, con mucho estilo y detalle. Para nosotros, la palabra más importante es la hospitalidad, y en eso trabajamos; en la experiencia de los invitados”.

Sebastián García está entre los mejores bartenders del mundo (Nob3l Bar)

Algunos de los objetivos a futuro para este homenaje a Leloir son, de acuerdo al relato de García, los siguientes: “Queremos llevar este proyecto hacia el mundo, es decir, que se conozca. Somos el oeste del mundo y queremos llevar el oeste al planeta. Estamos muy contentos y nos está yendo muy bien. Venimos haciendo un trabajo a largo plazo para lograr el concepto, el estilo y la hospitalidad que el lugar amerita y que los invitados merecen”.

