De catas a ciegas a coctelería en tiempo récord: la competencia World Class premió al bartender argentino del año

"No voy a competir yo solo: vamos todos los bartenders del país, Yo únicamente doy la cara", palpitó Zitarosa sobre la competencia mundial que será en septiembre (Diageo World Class 2023)

La coctelería argentina se caracteriza, entre otras cosas, por la diversidad de ingredientes y recetas que se despliegan detrás de las barras gracias al aporte de bartenders que, desde los cuatro puntos cardinales del país, muestran sus toques de autor.

En ese marco, el pasado lunes, en el Campo Argentino de Polo, frente a un público expectante de más de 200 personalidades y referentes de la industria de los bares, 8 de los mejores bartenders del país se midieron en busca del codiciado desafío World Class Argentina. Esta competencia puso a prueba las distintas habilidades que se necesitan para ser un profesional de clase mundial: hospitalidad, conocimiento, capacidades técnicas, análisis de sabores y defensa.

En cada etapa de esta contienda, los jueces no solo buscaron un delicioso cóctel, sino también una muestra magistral de discurso e historia que nutrieran a cada creación. Pablo Zitarosa, bartender de Casa Cavia, se coronó campeón de la competencia y obtuvo el título de “Bartender del Año 2023″. Zitarosa representará al país en la final global que se realizará en San Pablo, Brasil, en septiembre, y se enfrentará a bartenders de más de 50 países del globo terráqueo.

El jurado analizó cada receta para reconocer finalmente al bartender argentino del año (World Class 2023)

De un lado de la barra, Marcos Dujmovic de Las Flores, Gonzalo Duarte de Franks, Dylan Argüello de Boticario, Milenka Suter de Francis (Córdoba), Lucas Cianciarulo de Tiki Bar (Mar del Plata), Nicolás Hernando de Osaka, Pablo Zitarosa y Guillermina Usqueda, navegaron los diversos desafíos inspirados en las últimas tendencias de la coctelería.

Luego de una intensa jornada, los jurados anunciaron a los tres participantes con el mejor puntaje: Milenka Suter, Nicolás Hernando y el ya mencionado Pablo Zitarosa, quienes avanzaron a la instancia final. La ronda final de velocidad fue considerada el reto más integral de la competencia, ya que consistió en presentar ocho cócteles en ocho minutos, simulando un servicio de bar en una noche agitada.

Con los ojos puestos en el cronómetro, la expectativa fue creciendo minuto a minuto por ver quien se quedaba con el título de Bartender del Año, hasta que luego de una larga deliberación se escuchó el nombre de Zitarosa.

El jurado estuvo compuesto por importantes figuras de la industria, incluyendo a bartenders como Inés de los Santos, Ludovico De Biaggi, Juan Cruz Oviedo y Pablo Pignatta; la periodista especializada en bebidas Natalia Torres; y las sommeliers Delvis Huck y Valeria Mortara. Esta competencia fue organizada por Diageo, una empresa mundial de bebidas espirituosas.

Pablo Zitarosa resultó ganador y competira en Brasil ante bartenders de todo el mundo (Diageo World Class 2023)

Tras su consagración, Infobae conversó con Zitarosa, quien ya con la emoción más asentada expresó: “No me gusta competir, pero vengo siguiendo este torneo hace años porque es el más importante a nivel mundial. Ver el progreso de mis compañeros que participan y cómo cambian y lo que se llevan después de la competencia me hace pensar que la idea no es competir con ellos, sino competir contra mí mismo”.

Zitarosa, de 30 años, se dedica a la coctelería desde los 18, cuando una breve experiencia en el rubro de la hotelería cautivó su pasión por las recetas de autor. “Estoy muy feliz de ser el nuevo ganador de World Class Argentina. Vine dispuesto a divertirme y pasarla bien, pero también a llevarme al límite y siento que superé muchos de los objetivos que me había planteado. Me llevo mucho de esta competencia, conocimientos, habilidades, camaradería y eterna gratitud a mis colegas y al equipo de Casa Cavia por apoyarme en este camino. Ahora empieza el camino a San Pabloo para dejar la bandera argentina bien alta en la final global,” siguió el bartender.

Y destacó: “La coctelería argentina está en un muy buen momento. A pesar de todas las dificultades que tenemos, logramos una coctelería moderna a nivel de los mejores bares de Europa o Estados Unidos: no tenemos nada que envidiarles y, de hecho, ellos nos miran con mucha atención. Además, creo firmemente que la próxima generación de bartenders va ser todavía mejor a lo que somos nosotros, gracias a los grandes profesionales que tenemos”.

Uno de los desafíos fue catar sabores e ingredientes a ciegas. Luego, los bartenders prepararon recetas en tiempo récord (Diageo World Class 2023)

Para Zitarosa, “la experiencia en la competición fue increíble”. Esta felicidad se percibió en cada una de sus palabras a la hora de relatar su participación: “Llegué a las 08:45 de la mañana, fui el primero en llegar por lo ansioso que estaba. Recorrimos el predio y siempre ibas pensando en el próximo challenge. El desafío más complejo fue el primero, que fue del whisky Johnnie Walker. Estaba nervioso y cansado, no sabía con qué me iba a encontrar. De repente tenía a 50 personas viendo lo que hacía, pero después me relajé y lo que hice mal en el primer desafío lo corregí para el segundo”.

La competencia World Class Argentina contó con tres desafíos decisivos. Una cata a ciegas donde los participantes debieron usar todos los sentidos para identificar cinco cócteles clásicos; Reinterpretación del uso del humo en un cóctel con Johnnie Walker Black Label, un whisky de corazón ahumado; y finalmente, hubo que poner a prueba la creatividad para combinar distintos ingredientes botánicos con el gin Tanqueray.

World Class busca elevar la vara de la industria de la coctelería como competencia tanto como plataforma de educación e inspiración para crear experiencias increíbles. “Felicitamos a Pablo por su éxito. Es un merecido ganador y es una fiel representación del gran momento que está atravesando la industria de bares en el país”, valoró Julián Menéndez, gerente de Comunicación de Diageo.

Ocho cócteles en ocho minutos. Esa fue la instancia final de la competencia (Diageo World Class 2023)

En segundo término, Zitarosa analizó lo que se lleva de esta experiencia. “Para mí, World Class Argentina fue una competencia conmigo mismo. Me demostró las cosas que tengo más afirmadas y en las que hay que trabajar para llegar de la mejor manera a la gran final en Brasil. Pero es un honor enorme estar en una competencia de semejante nivel y trayectoria, donde me llevo los mejores aprendizajes y la camaradería entre todos los participantes: la experiencia con mis compañeros fue hermosa”.

“Hasta el último minuto no creía que era yo el ganador porque todos la rompieron -continuó Zitarosa. Lo que viene, en Brasil, va a ser muy difícil. Estoy armando un equipo atrás mío de gente que ya fue ganadora anteriormente y colegas a los que les tengo mucho respeto y admiración. Quiero que me acompañen porque no está yendo solo Pablo a competir: está yendo Argentina. Yo pongo la cara pero van a estar todos los colegas atrás mío”.

¿Cuáles fueron algunas de las recetas que desplegó Zitarosa en la competencia? Así lo reveló: “El primer cóctel se llama Cenizas de Mar: es un highball de Johnnie Walker Black con un licor de cenizas de Salicornia y una soda de manzana y limón. Y el segundo es Aster Martini, tiene Tanqueray, jugo de uva rosada, cerveza Sour de naranjas y mandarinas y redestilado de manzanilla hecho por mí”.

