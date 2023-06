Radiografía del running argentino: por qué es la actividad física que más crece en todas las edades

Correr mejora el sistema inmunológico, fortalece los músculos, ayuda a bajar de peso, mejora el sistema cardiorrespiratorio, reduce los niveles de colesterol malo y más (Getty)

El mundo del running gana cada vez más adeptos en Argentina y el mundo, los runners encuentran en correr una actividad física que es a la vez un hobby y una pasión. Esto se traduce en la conexión con el aire libre durante el entrenamiento, los vínculos sociales en los running team y, por supuesto, los múltiples beneficios para la salud de una práctica deportiva sencilla y accesible.

Los corredores ven mejorar su salud cardiovascular y su densidad ósea, fortalecen su musculatura y controlan mejor su peso. También tiene múltiples ventajas para su salud mental: brinda sensación de bienestar, reduce el estrés y mejora la calidad del sueño, entre otros beneficios. Cada primer miércoles de junio se celebra el Día Mundial del Running con el objetivo de homenajear a millones de corredores a nivel global, y al mismo tiempo incentivar a más personas a sumarse la actividad.

En la última década, el running se ha convertido en una disciplina cada vez más popular en Argentina, y su atractivo se extiende a personas de todas las edades y géneros. En un relevamiento realizado por Eventbrite, de una muestra de más de 10.000 corredores, el 52% son hombres mientras que el restante 48% son mujeres, mostrando la paridad de género en este deporte.

La mitad de los argentinos elige correr como una de sus prácticas deportivas favoritas (Getty)

Correr es una actividad física que no distingue género ni edad, cada vez más personas se suman a esta tendencia fitness que llegó para quedarse en nuestro país. Según una encuesta realizada por la Confederación de Atletismo de Argentina, el rango de edad más activo en el running se encuentra entre los 25 y 40 años, representando aproximadamente el 45% de los corredores.

Para iniciarse en el mundo del running solo hace falta realizarse un chequeo médico y tener las ganas suficientes de disfrutar del ejercicio físico al aire libre. Una vez que se empezó a entrenar, el siguiente desafío es no perder la frecuencia y regularidad. Algunos corredores optan por salir a correr en las primeras horas de la mañana y otros eligen las últimas horas de la tarde o el inicio de la noche, en todos los casos, luego de una sesión de entrenamiento, la sensación de cambio de energía envuelve el cuerpo.

La Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportiva (ENAFyD) realizada por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación en 2021 mostró el aumento exponencial de la práctica del correr, tendencia semejante a nivel global: mientras que en 2009 se posicionaba en el quinto lugar (con el 9,7% de las respuestas), en 2021 fue la segunda actividad elegida entre las personas encuestadas (50,3%); es decir que la mitad de las personas que hacen alguna actividad física, la eligen.

Entrenar con las zapatillas adecuadas es importante y definirá nuestros próximos meses como corredores (Getty)

Según la encuesta nacional, caminar y correr son las dos actividades más realizadas –tanto en varones como en mujeres– seguidas por el fútbol, practicado fundamentalmente por varones (56,2%, contra 19,8% en el caso de las mujeres).

El informe oficial, que evaluó las preferencias deportivas de los argentinos durante 12 años, detalló: “Si bien caminar puede presentar alguna duda respecto a los fines deportivos del acto, no lo es en el caso de correr, que indudablemente tiene una connotación deportiva. No es un detalle menor la proliferación que han tenido en los últimos 15 años los grupos de entrenamiento para corredores o running teams y las políticas públicas que promovieron de forma no arancelada estas actividades en parques y plazas de las ciudades”.

Un running team no es una selección o el equipo de un club, sino ni más ni menos que un grupo de aficionados dirigidos por un entrenador profesional que les brinda un plan, los coordina y los guía. El gran secreto de los running team es la motivación, correr en compañía resulta más entretenido con amigos o pares con intereses similares.

Datos sobre preferencias de actividades físicas de los argentinos (Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportiva 2021)

Una de las ventajas de correr como actividad es que no precisa de grandes equipamientos o una cancha disponible como otras disciplinas, basta calzarse las zapatillas adecuadas y encontrar un circuito al aire libre en un parque o plaza cercana.

A la hora de elegir el calzado deportivo hay varios sugerencias que conviene tener en cuenta. “Hay varias cosas importantes a considerar para seleccionar el tipo de zapatillas adecuadas. La primera es el tipo de pisada: pronadora, supinadora o neutra. Una forma sencilla de saberlo es mirando la suela de algún calzado que tengamos, si está más gastada en la parte exterior es supina, si en cambio es en la parte interior es pronadora, y si es parejo su pisada es neutra. La pronación es un movimiento fisiológico natural del pie y es el tipo de pisada más común entre la mayoría de la población, por lo que la mayoría de los calzados de running está hecho para este tipo de pisada”, explicó Aldana Serra, Gerente de Marketing de Reebok Argentina.

“Otros aspectos importantes a considerar son: el peso, la superficie en la que se va a correr (asfalto, cemento, tierra), y el uso que se le dará, no es el mismo calzado que se usa para carreras cortas y rápidas, que para carreras larga. No todos los terrenos son iguales para la práctica de running, según el que se elija”, comentaron desde marca de indumentaria y zapatillas de alto rendimiento.

