La cocina italiana podría convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO

La cocina italiana se define como “un conjunto de prácticas sociales, hábitos y gestos que llevan a considerar la preparación y el consumo de una comida como un momento de compartir y de encuentro” (Getty Images)

La comida italiana es una delicia que va desde pastas y pizzas hechas a mano hasta gelatos frutales y café celestial. Es considerada una de las cocinas más populares del mundo y se espera que pronto sea oficialmente reconocida y protegida como patrimonio cultural inmaterial por los ministerios italianos de Cultura y Agricultura, quienes están trabajando juntos en una propuesta para la UNESCO en 2023.

En el expediente de candidatura, el gobierno italiano destacó los patrimonios culturales inmateriales, las prácticas sociales y los ritos que representa la cocina. Explicó que su comida refleja la diversidad biocultural del país y la tradición nacional de preparar y comer una comida para estrechar lazos con los seres queridos. Ahora, la UNESCO deliberará sobre la propuesta del gobierno italiano y tomará una decisión antes de diciembre de 2025.

Hablar de cocina italiana implica a toda la cadena de suministro, desde el productor hasta el elaborador, pasando por el criador (Getty Images)

En la candidatura, la cocina italiana fue definida como “un conjunto de prácticas sociales, hábitos y gestos que llevan a considerar la preparación y el consumo de una comida como un momento de compartir y de encuentro”.

“Es el ritual colectivo de un pueblo que concibe la comida como un elemento cultural de identidad”, reza el comunicado de prensa del Ministerio de la Cultura que dio a conocer días atrás la candidatura.

“La cocina italiana significa promover la idea de calidad de vida y de italianidad, que se compone de arte, cultura, paisajes, monumentos, pero también de experiencias como las de la excelencia alimentaria”, sostuvo el ministro Sangiuliano en la conferencia de prensa celebrada en el Colegio Romano.

El organismo tendrá hasta diciembre de 2025, cuando deberá pronunciare al respecto (Getty Images)

“La cocina italiana forma parte de nuestra historia y es un patrimonio para 60 millones de italianos que viven en el país, para 80 millones de italianos y sus descendientes que viven fuera del país y para muchos extranjeros que aman y se inspiran en el estilo de vida italiano”, se lee en el texto oficial.

Italia ya obtuvo el codiciado estatus de Patrimonio de la Humanidad por el arte de hacer pizza en 2017, después de que Nápoles, cuna de la pizza, presentara la candidatura y más de dos millones de personas la apoyaran. El estatus reconocía las tradiciones culturales y gastronómicas únicas de la elaboración de la pizza transmitidas de generación en generación en la ciudad del sur de Italia.

Roma, el mejor destino gastronómico del mundo

La gastronomía romana destaca por la calidad de sus comidas, pero también lo hace por sus cantidades (Getty Images)

La elección del mejor destino gastronómico del mundo es una cuestión polémica. Ya se trate de las calles de San Sebastián en España, repletas de estrellas Michelin, del derroche cultural de Nueva York o de las delicias regionales de Lyon en Francia, el mundo cuenta con demasiados destinos gastronómicos de primer nivel como para que uno solo pueda alzarse con la victoria.

Sin embargo eso no le impidió a TripAdvisor, la plataforma de reseñas en línea, elaborar su lista de los mejores destinos gastronómicos del mundo para 2023.

Todo forma parte de la serie “Travellers’ Choice: Best of the Best” que básicamente clasifica los destinos en función de la cantidad y la calidad de los comentarios de los últimos 12 meses. Y así, según el sitio especializado, el mejor destino gastronómico del mundo es... ¡Roma!

La capital italiana es una apuesta segura para las delicias gastronómicas y recibió un guiño por toda su oferta gourmet, desde sus guisos de rabo de toro y alcauciles fritos hasta su pasta fresca y su helado cremoso.

La plataforma recopiló reseñas de millones de usuarios y elaboró un ránking de las ciudades donde mejor se come, según los usuarios (Getty Images)

La primera posición en el ranking de TripAdvisor fue, según los usuarios, “un reconocimiento a esta ciudad que, además de un enorme museo al aire libre, es el mejor destino gastronómico del mundo”.

La segunda en la lista fue la isla griega de Creta y la tercera, Hanói, en Vietnam. En Estados Unidos, el primer puesto fue para Nueva Orleans.

Sin embargo, Roma no es la única ciudad italiana que recientemente recibió elogios por su gastronomía. Además de Florencia y Nápoles, Bolonia fue nombrada el año pasado capital mundial de la gastronomía por los lectores de Condé Nast Traveller.

