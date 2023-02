Una ciudad italiana fue elegida como el mejor destino gastronómico del mundo de 2023

Los quesos, pizzas y pasta conquistaron el paladar de los usuarios de esta plataforma de viajes, que eligieron la capital italiana como mejor lugar para disfrutar de la comida (Getty Images)

La elección del mejor destino gastronómico del mundo es una cuestión polémica. Ya se trate de las calles de San Sebastián en España, repletas de estrellas Michelin, del derroche cultural de Nueva York o de las delicias regionales de Lyon en Francia, el mundo cuenta con demasiados destinos gastronómicos de primer nivel como para que uno solo pueda alzarse con la victoria.

Sin embargo eso no le impidió a TripAdvisor, la plataforma de reseñas en línea, elaborar su lista de los mejores destinos gastronómicos del mundo para 2023.

Todo forma parte de la serie “Travellers’ Choice: Best of the Best” que básicamente clasifica los destinos en función de la cantidad y la calidad de los comentarios de los últimos 12 meses.

La gastronomía romana destaca por la calidad de sus comidas, pero también lo hace por sus cantidades (Getty Images)

Y así, según el sitio especializado, el mejor destino gastronómico del mundo es... ¡Roma!

La capital italiana es una apuesta segura para las delicias gastronómicas y recibió un guiño por toda su oferta gourmet, desde sus guisos de rabo de toro y alcauciles fritos hasta su pasta fresca y su helado cremoso.

La segunda en la lista fue la isla griega de Creta y la tercera, Hanói, en Vietnam. En Estados Unidos, el primer puesto fue para Nueva Orleans.

Roma no es la única ciudad italiana que ha recibido recientemente elogios por su gastronomía. Además de Florencia y Nápoles, Bolonia fue nombrada el año pasado capital mundial de la gastronomía por los lectores de Condé Nast Traveller.

El ranking completo

La plataforma recopiló reseñas de millones de usuarios y elaboró un ránking de las ciudades donde mejor se come, según los usuarios (Getty Images)

1. Roma, Italia

La capital italiana se ubicó en la primera posición en el ranking de TripAdvisor. Un reconocimiento a esta ciudad que, además de un enorme museo al aire libre, es el mejor destino gastronómico del mundo, según los usuarios.

Después de dejarse impresionar por el Coliseo y el Panteón, tirar una moneda a la Fontana di Trevi y pasar una tarde de compras en el Campo de Fiori o Via Veneto, hay que sentarse a degustar un plato de pasta fresca o una pizza en una típica trattoria y rematar con un delicioso gelato y un capuchino.

2. Creta, Grecia

El aroma de las verduras frescas, el aceite de oliva, la carne especiada y el yogur embriagan a todos los visitantes que deciden degustar la verdadera gastronomía de Creta.

El corazón de la cocina cretense está formado por alimentos frescos y naturales, normalmente de temporada. La cocina tradicional vivió un cambio importante cuando en los años 60 mejoró la calidad de vida de sus habitantes y se incorporaron a su dieta más carne y en definitiva más productos derivados de los animales.

3. Hanói, Vietnam

La cocina de Vietnam es famosa no solo por su notable influencia procedente de otros países, sino también por ser una de las más saludables (Getty)

Con una cultura de larga data y, al mismo tiempo, como un lugar de convergencia de flujos de población, Hanói es reconocida por su cocina única, que tiene tanto las características distintivas de una ciudad antigua como la riqueza de ser una convergencia de tradiciones culinarias de regiones.

Diversos platos hanoyenses se han vuelto famosos en el mundo, tales como Nem (rollitos de primavera), Pho y Cha Ca (pescado salteado).

4. Florencia, Italia

La gastronomía de Florencia se caracteriza por poseer una indudable influencia de la región Toscana, donde se encuentran tradicionales ingredientes como la carne de caza, las legumbres, champiñones, almendras y el aceite de oliva que se emplean para dar como resultado exquisitos platos considerados dentro de una de las mejores gastronomías.

El plato típico más famoso es la bistecca alla fiorentina. Se trata de una excelente carne de ternera a la parrilla, muy gruesa y abundante. Es seguramente el segundo plato más famoso de toda Italia. Además, en la Toscana la carne es muy buena, como por ejemplo el peposo, carne de ternera cocinada con ajo, vino y mucha pimienta negra.

Tres de los 10 destinos gastronómicos más valorados se encuentran en Italia, son Roma, Florencia y Nápokes (Getty Images)

5. París, Francia

La ciudad de la luz y del amor reúne todo lo que Francia puede ofrecer en una capital donde se gestó una gastronomía que eclipsó al mundo entero y sentó muchas bases de la cocina actual. Desde los quesos que se reparten por su geografía y se saborean en restaurantes de la capital o incluso en sus interesantes bistrós, París es uno de los grandes estandartes de la repostería europea, con el baba au rhum como uno de los postres más emblemáticos.

Su afamado foie y sus muchas recetas de pato, sus ricas crêpes, la suave vichyssoise o el boeuf bourguignon son platos que la elevan merecidamente hasta este puesto.

6. Barcelona, España

La capital catalana no solo es uno de los mayores exponentes a nivel turístico de toda España, sino que también tiene una larga lista de restaurantes donde disfrutar de las cocinas más locales hasta las más internacionales. Uno de ellos es Hermanos Torres, uno de los pocos tres estrella Michelin del país. Pero también son muchas las confiterías y pastelerías que merecen una visita: una de ellas ostenta el premio al mejor croissant de mantequilla de España.

Muchos consideran Nueva Orleans, denominada también NOLA, como la capital gastronómica de EEUU y no les falta razón (Getty Images)

Platos como la escudella, los calçots o la escalivada, además de dulces como los panellets o la crema catalana, son algunos de los más famosos de esta región y de su capital.

7. Lisboa, Portugal

La influencia del mar es un aspecto clave de la gastronomía lusa y, en especial, de la de Lisboa. Los platos más tradicionales no solo son un homenaje a lo que se recoge en sus costas, sino que están también fuertemente vinculados al producto que crece de la tierra, creando, en algunas ocasiones, curiosas recetas de mar y montaña.

Desde el caldo verde hasta la cataplana, la gastronomía lusa, un reflejo de su cultura y de su forma de vida, tiene su máximo exponente en algunas delicias que no se pueden obviar en un viaje a la capital más occidental de Europa.

8. Nápoles, Italia

Los ingredientes humildes y la influencia de las distintas civilizaciones que pasaron por sus tierras marcaron desde el comienzo el recetario tradicional de Nápoles (REUTERS)

Si hay algo por lo que es conocido Nápoles en el mundo es por haber inventado una de las comidas más internacionales, sencillas y ricas que pueda existir: la pizza. Sin embargo, Nápoles no es solo la ciudad madre de este plato, también lo es de otras comidas exquisitas.

Los ingredientes humildes provenientes del campo -como el pan, la pasta, las verduras y el queso- así como los que venían del mar -pescado, crustáceos y moluscos- dieron lugar a una cocina de mar y montaña elaborada con materias primas básicas pero saludables.

9. Nueva Orleans, Estados Unidos

La ciudad más dinámica del Estado de Luisiana guarda un tesoro gastronómico sin igual, una cocina legendaria venerada por escritores de la talla de Mark Twain, donde un crisol de culturas y mestizaje desarrollaron un festival de platos para todos los sentidos.

Es importante diferenciar los dos estilos principales de cocina que encontramos en Nueva Orleans. Aunque el cajún y el criollo se utilizan a menudo indistintamente, en realidad representan distintos tipos de cocina derivados de diferentes culturas e historias.

La cocina de Jamaica explora las opciones que ofrece la pesca en el Mar Caribe (Getty)

10. Jamaica

La gastronomía de la isla está integrada por platos tan exquisitos como diversos, en especial por la notable influencia que a la hora de la elaboración de los sabores han tenido las cocinas africana, china, española y británica: una suma de influencias que han definido una síntesis ineludible para los mejores paladares.

La base de la cocina jamaicana viene dada por el pescado, aves, arroz, verduras, frutas y especias. Por todo ello, forma una dieta muy saludable, ya que se utilizan alimentos frescos.

