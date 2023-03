Confirmaron presentación de Lady Gaga en los Oscar 2023

Lady Gaga en los Oscar (Crédito: Lucas Jackson / Reuters)

Lady Gaga si estará presente en la 95ª edición de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Rumbo a los Oscar 2023, una importante revista norteamericana confirmó la presencia de la estrella pop, así como el acto musical de Hold My Hand, canción por la que se encuentra nominada.

Es la cuarta ocasión en la que Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, es nominada a los premios Óscar por su canción “Hold My Hand” de la película estadounidense “Top Gun”:Maverick”, que escribió junto con el compositor BloodPop.

Además de sus nominaciones en los Premios de la Academia, Lady Gaga ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, dentro de los cuales se incluyen varios premios Grammy, Golden Globes y MTV Video Music Awards, además de ser un icono en la cultura pop y en la industrial musical.

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 24: Lady Gaga asiste a la 91a Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood y Highland en febrero 24, 2019 en Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

Lady Gaga y su historia en los Premios Oscar

No es la primera vez que la cantante se presenta en los Premios de la Academia. Recordemos que en 2016 fue nominada a Mejor Canción Original por “Til It Happens To You” de la película “The Hunting Ground”, durante su presentación en el escenario estuvo acompañada por un grupo de sobrevivientes de violencia sexual, haciendo de su show uno de los más emotivos.

En 2019, Gaga fue nominada a Mejor Actriz por su actuación en “A Star is Born”, así como a Mejor Canción Original por la canción “Shallow” lo que le valió el premio a la Mejor Canción Original y Gaga, la cual también interpreto en vivo durante la ceremonia junto a su coprotagonista de la película, Bradley Cooper.

Esta actuación también le valió los elogios de la crítica, y de los usuarios en redes sociales, quienes no dejaron de admirar y mencionar la química entre ambos artistas.

Lady Gaga y Bradley Cooper en Los Premios Oscar en 2019 REUTERS/Mike Blake/File Photo SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS POY" FOR ALL BEST OF 2019 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY.

¿Con quién compite Lady Gaga por el Oscar a Mejor Canción?

Durante la ceremonia de premios, los nominados a Mejor banda sonora y Mejor canción tienen la invitación abierta a subirse al escenario e interpretar sus piezas, recordemos que hace un año, Beyoncé, Billie Eillish y Sebastián Yatra hicieron suyo el podio y se confirmó que este 2023, Rihanna, una de las candidatas presentaría su canción Lift me Up.

Como mencionamos antes, la canción ‘Lift Me Up’ de la película Black Panther: Wakanda Forever interpretada por Rihanna, Ludwig Göransson y Ryan Coogler se encuentra nominada. Este tema había sido lanzado por la cantante hace más de seis años, siendo la primera nominación para la artista.

Con esto, le rinden tributo a Chadwick Boseman, el actor que interpretó a Black Panther en la primera película y falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer de páncreas.

Otra de las nominadas es la canción ‘Naatu Naatu’ (RRR) de Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj, canción que se encuentra haciendo historia, ya que es la primera vez que una historia originaria de la India logra colarse en esta categoría. La canción ya ganó el Globo de Oro.

"Hold My Hand" le otorgó a Lady Gaga su tercera nominación a los Premios Oscar (Foto: Twitter/@ladygaga)

Este año, Lady Gaga podría llevarse su segundo Oscar gracias a la canción de la película Top Gun: Maverick con la canción ‘Hold My Hand’; en 2019 se llevó la estatuilla por la misma categoría.

Otra que aspira a llevarse la estatuilla esta noche es la multinominada Diane Warren, quien ya suma 14 nominaciones en esta categoría, aunque nunca ha podido llevarse el premio a casa, pero en 2023 tiene su oportunidad con la canción ‘Applause’ (Tell it Like a Woman) que es interpretada por Sofia Carson.

Por último, This is a life, canción de la película Todo a la vez en todas partes, la película más nominada de esta edición, escrita e interpretada por Ryan Lott, David Byrne y Mistki es una de las favoritas a llevarse el premio, pero falta ver que es lo que decide el jurado esta noche.

Lady Gaga confirma su presentación luego de negar que se presentaría en la ceremonia

La información que se tenía era que Lady Gaga no se iba a presentar en la 95.ª edición de los Óscar, pues se encuentra filmando “Joker: Folie à Deu”, donde interpreta a Harley Quinn, así lo había confirmado Glenn Weiss, productor de los Oscar.

FIRST LOOK: Lady Gaga on the set of "Joker: Folie à Deux." https://t.co/fsUwsqpN50 — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 12, 2023

“Tenemos excelentes relaciones con Lady Gaga y su grupo, ella está en medio de la filmación de una película en este momento y aquí estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película”, mencionó.

La cinta que en 2019 protagonizo Joaquin Phoenix, Joker ahora tendrá como estrella a la cantante quien encarga a la criminal Harley Queen y se tiene previsto que llegue a los cines el 4 de octubre de 2024.