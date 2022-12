De Gianni Versace a Olga Naum: 9 historias trágicas de diseñadores de moda

La lista de creativos que con sus trágicas muertes conmovieron al mundo fashionista

Olga Naum es la última de una “gran lista” de diseñadores que fallecieron de forma trágica o bajo circunstancias extrañas. Alexander McQueen, Gianni Versace y Marizio Gucci son solo algunos de los creativos que la preceden. De forma imprevista o bien luego de una larga lucha silenciosa, la industria de la alta costura también tiene una crónica negra que contar.

Aquí, un listado de diseñadores cuyas muertes conmovieron al mundo por su fatalismo e incertidumbre.

1. Gianni Versace

El asesinato ocurrió en 1997 y su muerte se vio reflejada en una serie / (Getty Images)

El pasado viernes 15 de julio se cumplieron 25 años del asesinato del diseñador italiano Gianni Versace. Esa mañana de 1997, recibió dos balazos a quemarropa en la puerta de su mansión en Miami cuando regresaba de un desayuno. El autor del ataque fue un trabajador sexual de 27 años, identificado como Andrew Cunanan. Murió al instante.

Versace había creado su propio sello, que lo diferenciaba de otros diseñadores italianos como Giorgio Armani y Murcia Prada, famosos por sus líneas elegantes y sencillas, además de colores más neutros. El fallecido diseñador, en cambio, seguía ofreciendo estilos coloridos y estrafalarios.

2. Franco Moschino

28 años después de la muerte del italiano su legado sigue más vivo que nunca (Instagram)

Franco Moschino (Abbiategrasso, Italia, 1950) empezó su camino en la industria fashion haciendo dibujos para Gianni Versace. Eran los ‘70 y ninguno de los dos imaginaba aún que pasarían a la historia de la moda como grandes diseñadores del siglo XX. Incluso, poco advertirían que su leyenda se avivaría tras perder la vida de forma prematura y dramática, en pleno apogeo profesional.

Es que mientras Gianni fue asesinado a sangre fría en 1997 en la puerta de su casa en Miami, Moschino murió tres años antes a causa de un tumor intestinal. Tras su repentina desaparición, se hizo público que padecía SIDA. Tenía 44 años y había logrado convertir a su apellido en un imperio de la moda, que aún sigue vivo en la actualidad.

3. Maurizio Gucci

Maurizio Gucci se enamoró perdidamente de Patricia Reggiani. Pero cuando la abandonó, el resentimiento se apoderó de ella / (Photo by IPA/Sipa USA)

El 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci, el último heredero de la dinastía italiana en dirigir la marca de lujo, fue asesinado por un sicario en las escalinatas de su oficina de Milán. Apenas había llegado a cruzar la calle y saludar al portero del edificio de la via Palestro, a metros del distrito de moda, cuando recibió los tres tiros fatales por la espalda. Llevaba un impecable traje y mocasines con el clásico monograma de la doble G.

Tenía 46 años y hacía dos que había vendido su participación en la firma fundada por su abuelo, Guccio, a una financiera árabe. La transacción se concretó tras una amarga disputa familiar.

Hubo pocos miembros del clan en su funeral. En los videos de ese día se ve su ex esposa, Patrizia Reggiani Martinelli, rodeada por las hijas de la pareja, Alessandra y Allegra, de riguroso luto. Conmovida, quien aún era conocida como “Lady Gucci”, corrió su velo de tul para secarse las lágrimas. Pocos sospecharon entonces que tres años más tarde, en 1998, Reggiani sería sentenciada a 29 años de prisión por mandar a matar a su ex marido. Por el hecho, se ganó el mote de “la Viuda Negra”.

4. Alexander McQueen

Alexander McQueen se suicidó en febrero de 2010 a los 40 años un día antes del funeral de su madre (The Grosby Group)

El 11 de febrero de 2010, el mundo de la moda se paralizaba por el fallecimiento de uno de los grandes genios de la industria: Alexander McQueen. El diseñador británico había logrado situar su nombre entre uno de los más aclamados del sector. Su visión y talento nato a la hora de crear, además de sus deslumbrantes presentaciones, donde el arte y la moda lograban una fusión nunca antes vista, hacían de él un verdadero ícono.

El cuerpo sin vida del diseñador fue encontrado a las diez de la mañana en su residencia del West End, en el centro de la capital británica. Según varios medios locales, era un aparente suicidio. Un portavoz de su firma confirmó la muerte y la calificó de “trágica pérdida” sin dar más detalles sobre las circunstancias. La razón: “Por respeto a la familia McQueen”, argumentó.

Más adelante, una autopsia determinó que el diseñador murió como consecuencia de asfixia y ahorcamiento. También se supo que dejó una nota suicida.

5. Jorge Ibáñez

El 14 de marzo de 2014 falleció Jorge Ibáñez. Querido, creativo y amiguero, su prematura muerte conmovió a todos / (AP)

Jorge Ibáñez fue un popular diseñador de moda argentino, cuyo legado se mantiene presente entre sus colegas. El 14 de marzo 2004, el artista de 44 años fue encontrado sin vida. La causa del fallecimiento fue un paro cardíaco. Según le informó el cuerpo médico forense a la fiscal de la causa que investigó su muerte, Ana Yacobucci, sufría de una cardiopatía hipertrófica dilatada.

Una cardiopatía o miocardiopatía hipertrófica es una afección que, en general, es hereditaria. Se cree que es el resultado de algunos problemas ocasionados en los genes que controlan el crecimiento del miocardio, es decir, el tejido muscular del corazón. Esta enfermedad también puede ser adquirida y se la relaciona con la hipertensión arterial.

6. Kate Spade

Kate Spade sufrió de ansiedad y depresión durante años, según advirtieron medios internacionales / (Getty Images)

La diseñadora se quitó la vida el 5 de junio de 2018 ahorcándose con una bufanda, en su piso de Park Avenue. El contenido de la nota de suicidio que dejó la modista para su hija Frances Beatriz salió a la luz días después y esclareció los motivos que llevaron a ha terminar con su vida.

“Bea, siempre te he amado. Esto no es culpa tuya. ¡Pregúntale a papá!”, reza la escueta carta que la ama de llaves encontró junto al cuerpo. Según confirmó TMZ, fuentes policiales aseguraron que la diseñadora sufría una profunda depresión porque su marido, Andy Spade, le había pedido el divorcio días atrás.

Además, el mismo portal señaló que la pareja, que inició su matrimonio en 1994, se encontraba en proceso de separación y Andy ya no vivía en el domicilio familiar sino en un pequeño apartamento cercano a Park Avenue.

7. Elsa Serrano

La diseñadora e ícono de la moda murió por inhalación de humo, luego de que se incendiara su departamento del barrio porteño de Retiro (Nicolás Aboaf)

Elsa Serrano murió en septiembre de 2020, durante un incendio en su departamento del barrio porteño de Retiro. Así lo confirmaron horas después del incidente familiares de la diseñadora y fuentes judiciales que accedieron a datos preliminares de la autopsia realizada al cuerpo, que se rescató carbonizado por las llamas.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial en la calle Viamonte, en una causa a cargo de la Fiscalía Penal y Contravencional número 12, del doctor Sebastián Fedullo. El estudio determinó que Serrano falleció por asfixia por inhalación de humo. El fiscal evaluó, en un primer momento, reconocer los restos, que no mostraban rasgos particulares, mediante un estudio de huellas dactilares o de marcas dentales, pero el testimonio de los familiares de la diseñadora evitó este paso.

Los bomberos de Policía de la Ciudad que trabajaron en el domicilio del tercer piso de la calle Maipú al 900 determinaron, como causa preliminar, que el fuego posiblemente podría haberse iniciado por una falla eléctrica en un transformador de una lámpara cercano a una ventana.

8. Virgil Abloh

En noviembre de 2021 se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento a consecuencia de un extraño y agresivo cáncer que le había sido diagnosticado dos años antes (REUTERS)

El director artístico de Louis Vuitton y fundador de la compañía Off-White, Virgil Abloh falleció a los 41 años de edad a causa de un angiosarcoma cardíaco. De acuerdo a un comunicado, el diseñador de moda estadounidense no quiso difundir su lucha contra el cáncer, la cual duró por más de dos años, sometiéndose a numerosos tratamientos.

“Estamos devastados por anunciar el fallecimiento de nuestro amado Virgil Abloh, un padre, esposo, hijo, hermano y amigo ferozmente devoto. Le sobreviven su amada esposa Shannon Abloh, sus hijos Lowe Abloh y Gray Abloh, su hermana Edwina Abloh, sus padres Nee y Eunice Abloh, y numerosos queridos amigos y colegas” escribieron a través de las redes sociales del diseñador.

9. Olga Naum

El cadáver de la mujer de 75 años fue hallado el sábado pasado, un día después de haber salido de su casa. Su familia había denunciado su desaparición (Instagram)

La reconocida diseñadora de moda fue encontrada muerta en una habitación del hotel Up, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El hallazgo se produjo el sábado pasado, un día después de que la mujer fuera vista por última vez mientras caminaba por Palermo. El fiscal Leonel Gómez Barbella inició un expediente para intentar esclarecer su muerte y establecer las causas.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el cuerpo de la mujer de 75 años fue descubierto cerca las 11 de la mañana por personal de limpieza del hotel, luego de que no contestara a los reiterados llamados que le hicieron.

La familia de Naum había denunciado su desaparición el viernes 23 de diciembre ante la Comisaría Vecinal 14-C, de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con los que detalles que brindaron, la diseñadora había sido vista ese día mientras circulaba a pie por la avenida Figueroa Alcorta, en dirección a los bosques de Palermo.

La alerta de la Policía de la Ciudad por la desaparición de Naum

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la recepcionista del hotel -situado en la calle Pagano- le indicó a la Policía que Naum se había hospedado en la habitación 503 el día anterior a las 17 horas y que debía hacer el check out a las 11 del sábado. Como la mujer no se retiró a la hora pactada, los empleados comenzaron a llamarla para saber qué había ocurrido. Al no recibir respuesta, ingresaron al dormitorio y la encontraron muerta.

En la escena hallaron dos blísteres vacíos de clonazepam, dos goteros de la misma medicación y, sobre la mesa de luz, un recorte periodístico y una carta realizada en computadora con un agregado al final escrito a mano. Todo indicaría un suicidio, aseguran fuentes del caso, en base a los datos de Criminalística y el reporte de autopsia. Aunque el expediente no está cerrado.

