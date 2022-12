Los 10 momentos que definieron la moda en 2022, según la revista Time

Hay de todo: desde desfiles polémicos y difíciles, frutos de tiempos tumultuosos, hasta regresos esperados o nuevas definiciones empoderantes

Si la moda es una expresión de la época en que vivimos, los momentos más importantes de este año reflejaron la historia de un mundo tumultuoso. La guerra en Ucrania, el aumento del antisemitismo y la explotación infantil se colaron en las noticias, los editoriales y los negocios de la moda en 2022.

Por supuesto, también hubo momentos de empoderamiento y ligereza: Rihanna redefinió la moda premamá con looks atrevidos y festivos; Julia Fox se convirtió en una estrella de la moda vanguardista; y la supermodelo de los 90 Linda Evangelista regresó triunfante a las pasarelas.

Los 10 momentos más importantes de la moda este año, según la revista Time

1. Rihanna cambia las reglas del juego de la ropa de maternidad

Rihanna llevó el estilo de maternidad más lejos que nunca (Backgrid/The Grosby Group)

Cuando Rihanna, fuerza cultural y futura intérprete del Super Bowl, anunció su embarazo a principios de año, dio la noticia con una foto en la que aparecía paseando por Nueva York junto a su pareja, A$AP Rocky, con un abrigo Chanel vintage de color rosa intenso y su panza al descubierto.

Ese momento marcó la pauta de un trimestre lleno de looks espectaculares, en los que la cantante se decantaba por conjuntos reveladores y de alta costura que centraban su creciente vientre. Desde un vestido negro transparente que lució sobre lencería en el desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París en marzo hasta un sinfín de crop tops, bandeaus y pantalones bajos que no sólo dejaban al descubierto su panza, sino que también la celebraban, Rihanna reescribió las reglas de la ropa de maternidad, look a look.

2. Julia Fox se convierte en una musa vanguardista

Julia Fox demuestra constantemente con sus looks que le gusta innovar con la moda (REUTERS)

Como artista neoyorquina de larga trayectoria y estrella revelación de Uncut Gems, a Julia Fox no le faltaba reconocimiento antes de este año, pero después de embarcarse en una breve pero muy publicitada relación con Kanye West a principios de 2022, alcanzó un nivel de fama viral.

Cuando Fox apareció del brazo de “Ye” en la Semana de la Moda de París en febrero luciendo un dramático delineado de ojos negro y looks en denim y cuero a juego con el rapero, pasó de ser una celebridad local a una musa de la moda internacional y vanguardista.

El romance duró poco, pero desde entonces Fox se ha convertido en una agente del caos de la moda con atuendos atrevidos, poco convencionales y, a menudo, que desafían la gravedad (hace poco trabajó con una amiga para confeccionar un conjunto con poco más que hojas muertas, resina y cadenas).

Aunque sus inclinaciones sartoriales pueden resultar chocantes en ocasiones, también ha demostrado ser simpática y divertida en Internet, convirtiéndose en la voz de TikTok del momento con vídeos de bricolaje, confesiones y entrañables comentarios.

3. La omnipresente minifalda de Miu Miu ayuda a marcar “el final del BBL”

Miu Miu logró conquistar el street style con un modelo de minifalda extra corto (Instagram)

Si ha habido un look que ha dominado tanto las alfombras rojas como los editoriales este año, ha sido la minifalda de Miu Miu, una versión deconstruida -y muy diminuta- del básico plisado de colegiala. La falda fue omnipresente en 2022, apareciendo en reportajes de alta costura como la portada de Vanity Fair de Nicole Kidman y en las calles durante el mes de la moda. Y como en la mayoría de los grandes momentos de la moda, la falda era algo más que una falda.

El estilo micro-mini de talle bajo parecía anunciar un retorno más amplio a la estética de principios de los años ochenta, una época en la que el “heroin chic” o el “ultra-skinny” se consideraban tendencias viables. Este mensaje se acentuó cuando Miu Miu emitió un cortometraje al final del desfile de primavera/verano 22 de octubre de 2021, en el que debutó la falda, que se burlaba del lifting brasileño de glúteos (BBL, por sus siglas en inglés).

4. Gigi Hadid y otras modelos donan sus ganancias de la Semana de la Moda a Ucrania

Gigi Hadid se comprometió a donar sus ganancias de los desfiles de moda de otoño de 2022 “para ayudar a quienes sufren la guerra en Ucrania" (REUTERS)

En marzo, apenas unas semanas después de que comenzara la guerra en Ucrania, la supermodelo Gigi Hadid tomó Instagram para compartir que, siguiendo el ejemplo de su compañera argentina Mica Arganaraz, donaría sus ganancias por desfilar en pasarelas durante el mes de la moda para apoyar a “los que sufren” en Ucrania y a los afectados por la guerra en Palestina.

Aunque otras modelos, como Vittoria Cerretti, Kaia Gerber y la hermana de Gigi, Bella Hadid, también siguieron el ejemplo de Arganaraz, fue la publicación de Gigi Hadid en las redes sociales la que acaparó más titulares: Vogue cubrió su anuncio en un post de Instagram, pero más tarde eliminó la mención de sus sentimientos sobre Palestina del pie de foto - y luego lo añadió de nuevo, enfrentándose a críticas en cada paso. Cuando la revista volvió a incluir el lenguaje de Hadid sobre Palestina en el post, incluyó una nota del editor: “Hemos actualizado este pie de foto para reflejar con precisión la declaración de Gigi Hadid sobre su donación”.

5. Kim Kardashian luce el vestido de Marilyn Monroe en la Gala del Met

Kim Kardashian reveló que solo llevó el vestido de Marilyn Monroe durante 10 minutos (REUTERS)

Para la Gala Met de este año, cuyo tema era “La moda americana”, Kim Kardashian rindió homenaje a un icono estadounidense, Marilyn Monroe, luciendo el vestido nude enjoyado que la actriz llevó para cantarle el Happy Birthday al presidente John F. Kennedy en 1962.

El vestido, una pieza ceñida al cuerpo inspirada en un boceto de Bob Mackie para el diseñador de vestuario Jean Louis, fue hecho a medida para Monroe y prestado a Kardashian por el Museo Ripley’s Believe It or Not de Orlando, que ganó el vestido en una subasta en 2016 con una oferta de 4,8 millones de dólares, convirtiéndolo en el vestido más caro jamás vendido en una subasta.

La decisión de Kardashian de llevar el vestido fue controvertida. Algunos la criticaron por atreverse a llevar una pieza de tal importancia histórica y arriesgarse a dañar el vestido, mientras que otros se mostraron en desacuerdo con la orgullosa confesión de la estrella de la telerrealidad de que se había puesto a dieta y había perdido 10 kilos en tres semanas para poder ponérselo, argumentando que su comportamiento fomentaba ideales de belleza poco saludables.

6. Linda Evangelista vuelve a la pasarela por primera vez en 15 años

Linda Evangelista fue la protagonista absoluta del desfile de Fendi en la semana de la moda de Nueva York (Instagram)

La supermodelo Linda Evangelista hizo su regreso triunfal a la pasarela para el desfile de Fendi en Nueva York en septiembre de 2022, su primera aparición en un desfile de moda en 15 años. Evangelista, una de las “Supers” originales cuya presencia editorial y sobre la pasarela definió la edad de oro de la supermodelo en la década de 1990, había sido noticia en los últimos años tras revelar que un procedimiento cosmético la había dejado, en sus propias palabras, “brutalmente desfigurada.”

La aparición de Evangelista en la pasarela fue recibida con una gran ovación por personalidades de la talla de Kim Kardashian y Kate Moss. No ha sido su única incursión en la moda este año; también ha aparecido en la portada del número de septiembre de la revista Vogue británica.

7. Bella Hadid se roba el show en la Semana de la Moda de París con un vestido en spray

En la Semana de la Moda de París, el desfile Primavera-Verano 2023 de Coperni cerró con una actuación en vivo protagonizada por Bella Hadid (Getty Images)

Bella Hadid fue la estrella de la Semana de la Moda de París este otoño cuando, en un impresionante final para el desfile de Coperni, se roció un vestido sobre su cuerpo, un momento que muchos interpretaron como un homenaje al desfile de primavera de 1999 de Alexander McQueen en el que el vestido blanco de la supermodelo Shalom Harlow fue pintado con spray por robots.

El truco de Coperni comenzó con Hadid, vestida sólo con ropa interior, inmóvil mientras los diseñadores rociaban a mano su cuerpo con Fabrican, un tejido patentado que se aplica con spray. Después de aplicar varias capas, el material formó un vestido que los diseñadores estilizaron cortando una abertura y dando forma al corpiño con los hombros al aire. Según Coperni, el vestido Fabrican es lavable y reutilizable (si se tienen las medidas exactas de Hadid), pero también puede devolverse a su botella de solución original para regenerarse.

8. Kanye West esgrime un discurso de odio en su desfile Yeezy S9

Los obsesivos arrebatos de antisemitismo del internacionalmente conocido artista Ye, antes conocido como Kanye West, han llevado a algunas personas a argumentar que lo único que busca es llamar la atención y que, por tanto, deberíamos ignorar sus locuras (REUTERS)

El rapero, que cambió legalmente su nombre a Ye el año pasado, no es ajeno a la polémica, pero este año el polarizante músico y diseñador cruzó líneas que tuvieron graves consecuencias. En la Semana de la Moda de París de este otoño, organizó un desfile sorpresa para su colección Yeezy S9 en el que mostró camisetas que llevaban una frase de supremacía blanca que la Liga Antidifamación y el Southern Poverty Law Center han categorizado como discurso de odio.

Aunque la colección fue criticada, fue el ataque de Ye a la editora de Vogue y estilista Gabriella Karefa-Johnson en las redes sociales, después de que ella compartiera una crítica a su decisión de hacer las camisetas, lo que provocó furor. Días después, en las redes sociales y en entrevistas, Ye hizo una serie de comentarios antisemitas que provocaron el fin no solo de su relación con Vogue, sino también de colaboraciones y asociaciones con empresas como Balenciaga, Gap y Adidas.

9. Alessandro Michele abandona Gucci en medio de una oleada de sacudidas en la industria

Alessandro Michele, que revolucionó la estética sin género e hizo de Gucci la marca más deseada, abandonó la firma (REUTERS)

En uno de los anuncios más impactantes del año en el sector, Gucci comunicó que su director creativo, Alessandro Michele, dejaría de dirigir la marca tras casi 20 años en la empresa y siete al frente de ella. El estilo fantástico y cargado de logotipos de Michele redefinió y renovó el legado de la casa de lujo, convirtiéndola en la elección de estrellas como Harry Styles, Lana del Rey y Jared Leto.

Fue responsable del renacimiento enormemente rentable de la marca para la empresa matriz Kering, cuyos ingresos casi se cuadruplicaron entre 2015 y 2019, los primeros años de Michele como director creativo; los ingresos globales de Gucci han superado a los de otras marcas del Grupo Kering -incluidas Balenciaga, Saint Laurent y Alexander McQueen- durante todos los años de liderazgo de Michele. Este año, Riccardo Tisci, de Burberry, ha dejado su puesto y Raf Simons ha cerrado su marca homónima, lo que apunta a una sensación de volatilidad en todo el sector.

10. Balenciaga incita a la indignación con sus campañas publicitarias

Una campaña de Balenciaga mostró fotografías con niñas y niños que sostenían peluches vestidos con arneses, en escenarios donde aparecían también otros elementos del BDSM (REUTERS)

Balenciaga, una marca que se ha nutrido de la polémica bajo la dirección del provocador director creativo Demna, ha ido demasiado lejos. La casa de moda, que ha hecho desfilar a modelos vestidas de refugiadas con lujosas bolsas de basura de cuero y ha hecho guiños de alta costura a artículos como la bolsa de la compra de 0,99 dólares de Ikea y el merchandising de la campaña de Bernie Sanders, está envuelta en un escándalo.

La polémica comenzó en noviembre, después de que Balenciaga estrenara una campaña publicitaria en la que aparecían niños con bolsos en forma de osos de peluche vestidos con ropa BDSM y otra con imágenes de papeleo relacionado con las leyes de pornografía infantil. Ambas campañas suscitaron llamamientos a la responsabilidad y teorías conspirativas que sugerían que Balenciaga fomentaba la explotación infantil.

Cedric Charbit, director ejecutivo de la marca, y Demna han hecho públicas sendas declaraciones en las que piden disculpas por las imágenes. “Quiero disculparme personalmente por la elección artística equivocada del concepto de la campaña de regalos con los niños y asumo mi responsabilidad”, escribió Demna en Instagram. “Fue inapropiado hacer que los niños promocionaran objetos que no tenían nada que ver con ellos”.

