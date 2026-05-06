Economía

Caputo viajó a EEUU con Milei y adelantó un nuevo proyecto RIGI de Chevron por USD 10.000 milllones

El ministro de Economía se encuentra en Los Ángeles junto con el presidente Javier Milei. Las empresas con las que se va a reunir y el encuentro que no se dio por cuestiones de tiempo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva

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Luis Toto Caputo Javier Milei
El ministro de Economía, Luis Caputo integró la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este miércoles a Los Ángeles, Estados Unidos, junto al presidente Javier Milei para participar de 29° Conferencia Anual del Instituto Milken que se está desarrollando desde el domingo. Pero su objetivo, además de acompañar al jefe de Estado, será mantener reuniones con compañías internacionales a fin de fortalecer la relación con inversores y a explorar oportunidades para el desarrollo de sectores estratégicos.

A la par de acompañar al presidente Milei en la presentación institucional y la interacción con el sector financiero global, el ministro va a encabezar cuatro encuentros bilaterales que buscan captar inversiones y avanzar en iniciativas concretas. Una de las reuniones fue con Chevron, una de las petroleras más grandes del mundo, mientras que la identidad de las otras tres compañías aún no trascendió de manera oficial. A lo largo de esta jornada se espera que sea el propio Caputo quien comparta, como suele hacer, en su cuenta de la red social X los encuentros que mantenga con inversores en el marco de esta conferencia, que reunió entre 1.000 oradores y 4.000 espectadores.

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La reunión con la gigante pretrolera terminó con el anuncio de la presentación, en los próximos días, de un proyecto RIGI de USD 10.000 millones.

Cuatro personas en traje de negocios posan en un salón. Dos hombres sonríen a cámara. La mujer y un hombre en el centro se dan la mano. Fondo de pared a rayas
En Los Ángeles, funcionarios argentinos y representantes de Chevron mantienen una reunión en la que se adelantó una inversión RIGI de Chevron por USD 10.000 millones

“Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alejandro Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”, escribió Caputo en la red social X.

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Sin encuentro con Georgieva

Se trata de un viaje relámpago para la comitiva argentina que también integra el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina partió el martes 5 de mayo a las 13, hora de Buenos Aires, rumbo a Los Ángeles. El vuelo presidencial aterrizó en la costa oeste de Estados Unidos este miércoles a la medianoche (04:30 am hora argentina). Fue esto lo que le impidió al ministro Caputo cruzarse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien estuvo presente en la conferencia ayer.

“Excelente panel hoy sobre dos fuerzas que dan forma a la economía actual: el impacto de la guerra en Oriente Medio en el suministro energético y las economías, y la constante evolución de la IA. Un análisis profundo sobre los desafíos a corto plazo y las oportunidades a largo plazo para las empresas y la sociedad”, escribió Georgieva en la red social X sobre su participación.

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, junto a Kristalina Georgieva, con chaqueta roja, posando frente a una pintura abstracta y plantas de orquídeas
El ministro de Economía, Luis Caputo, no pudo reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuestiones logisticas.

En la previa, había expectativa de que Caputo mantenga un encuentro con Georgieva. Es que si bien el Gobierno logró aprobar la segunda revisión del acuerdo a nivel técnico, ahora necesita que el board del organismo también lo haga para destrabar el desembolso pendiente de USD 1.000 millones. Según pudo saber este medio, en el Ministerio de Economía la expectativa era que impacte en las reservas del Banco Central (BCRA) en mayo y ayude a compensar la caída que tuvieron por el ultimo pago de USD 800 millones en concepto de intereses de la semana pasada.

De todos modos, ahora no hay urgencias. El organismo monetario lleva 80 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario, impulsado por intervenciones oficiales y acuerdos con empresas privadas y organismos estatales. El martes, la entidad sumó USD 69 millones y lleva acumuladas compras por más de USD 7.200 millones en 2026.

Ayer, cuando se conoció que la agencia calificadora Ficth Ratings subió la nota a la Argentina de “CCC” a “B-”, trascendió que proyectan que las reservas internacionales brutas lleguen a los USD 52.700 millones hacia fin de año. Si bien las netas se mantienen bajas, si se descuentan los pasivos de corto plazo, estiman que crecerán en USD 8.000 millones, en línea con el objetivo fijado en el acuerdo SAF con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La agenda oficial

Apenas llegó a Estados Unidos, el ministro Caputo se integró a la agenda oficial del Presidente que, para esta jornada, incluyó una reunión a las 10, hora local, con Michael Milken, titular del Instituto Milken, seguida por un encuentro reducido con empresarios. Más tarde, Milei disertará ante el foro, una de las citas más relevantes para el mundo de las finanzas y el empresariado internacional.

Luis Caputo Milken Institute
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la Conferencia Anual del Instituto Milken en 2024 junto con Nicolás Posse.

No se trata de la primera vez que el ministro Caputo participa de la Conferencia Anual del Instituto Milken; ya lo había hecho en mayo del 2024 junto con el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. En esa instancia, se reunieron con inversores de empresas de primer nivel como Citi, IBM, Chevron, Blackstone, Carlyle, Fortress y Eldrige.

En 2025, el Presidente también tuvo un paso fugaz por el Instituto Milken para exponer ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

El cronograma del viaje estableció que, tras completar las actividades en Los Ángeles, la comitiva oficial partiera de regreso a la Argentina el miércoles 6 de mayo a las 18, hora local, con arribo previsto a Buenos Aires el jueves 7 a las 13:30. El esquema concentró las actividades en una única jornada, con el foco puesto en la interacción con empresarios, representantes de fondos y compañías internacionales.

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