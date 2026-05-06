Disney supera previsiones y gana USD 2.250 millones impulsado por streaming y parques en EEUU

The Walt Disney Company reporta ingresos récord de USD 25.170 millones en el segundo trimestre fiscal de 2026, superando las expectativas del mercado. (Reuters)

The Walt Disney Company presentó resultados financieros superiores a las previsiones de analistas durante el segundo trimestre fiscal de 2026, impulsada por el crecimiento en sus plataformas de streaming y el sólido desempeño de los parques temáticos en Estados Unidos, según los reportes oficiales de la empresa y el análisis de la agencia de noticias estadounidense AP News. Los datos, divulgados el miércoles, afectan a inversionistas, consumidores y al sector del entretenimiento por su impacto en la evolución de uno de los principales conglomerados del rubro a nivel global.

De acuerdo con los informes entregados por Disney ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos), la compañía registró ingresos totales por USD 25.170 millones en el periodo finalizado el 28 de marzo. La utilidad neta atribuible a la firma alcanzó los USD 2.250 millones, equivalentes a USD 1,27 por acción. Las ganancias ajustadas alcanzaron USD 1,57 por acción, superando la previsión promedio de USD 1,49 de los analistas encuestados por la firma estadounidense de análisis financiero Zacks Investment Research, según reportó AP News.

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El informe de Disney confirma una tendencia de crecimiento en la división Experiences (experiencias), que incluye parques, cruceros y licencias de productos, con ingresos por USD 9.490 millones y un aumento del 5% en ingresos operativos. A comienzos de año, la compañía había anticipado que la asistencia a parques en Estados Unidos podría verse impactada por “una menor afluencia de turistas internacionales”, según se detalla en los reportes institucionales, lo que explica la caída interanual del 1% en la asistencia total.

¿Cómo evolucionaron los ingresos de Disney en el segundo trimestre de 2026?

Durante el segundo trimestre fiscal de 2026, The Walt Disney Company reportó ingresos por USD 25.170 millones, cifra que superó las estimaciones del mercado y se ubicó ligeramente por encima de lo esperado por analistas, según los estados financieros oficiales y el seguimiento de la agencia de noticias estadounidense AP News. La utilidad neta de la empresa fue de USD 2.250 millones, con un beneficio por acción de USD 1,27. Al excluir factores extraordinarios, la ganancia por acción se situó en USD 1,57.

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La división Disney Entertainment, que abarca estudios de cine y plataformas de streaming, mostró un crecimiento del 10% en ingresos respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la división Experiences (experiencias), que integra parques, cruceros y licencias, sumó ingresos por USD 9.490 millones y registró un aumento del 5% en el margen operativo, de acuerdo con la presentación financiera oficial.

La utilidad neta de Disney alcanza USD 2.250 millones, con ganancias ajustadas por acción de USD 1,57, por encima de las previsiones de los analistas. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

¿Qué factores explican el desempeño de los parques de Disney?

Disney atribuyó la caída del 1% en la asistencia a los parques estadounidenses a una menor afluencia de turistas internacionales, tal como había comunicado en sus proyecciones de principios de año. Según la documentación enviada a la SEC, el volumen de visitantes extranjeros se vio afectado por factores externos, aunque la empresa no especificó las causas en los reportes oficiales. La división Experiences (experiencias), que abarca seis parques temáticos globales, la línea de cruceros y las licencias de productos, mantuvo un desempeño positivo gracias al gasto de consumidores locales y a la venta de productos dentro de los complejos.

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El director financiero de Disney, Hugh Johnston, aseguró en la llamada trimestral con inversionistas que “no estamos observando cambios en el comportamiento del consumidor debido a los precios elevados del combustible hasta el momento, pero el negocio permanece atento a las condiciones económicas y puede realizar ajustes si fuera necesario”, según consignó la agencia de noticias estadounidense AP News.

¿Cómo influyó el streaming en los resultados de The Walt Disney Company?

El segmento de streaming fue uno de los motores de crecimiento de The Walt Disney Company en el segundo trimestre, según los reportes oficiales. La división Disney Entertainment logró un incremento del 10% en ingresos, impulsado principalmente por la evolución positiva de Disney+ y Hulu. El estado financiero destaca el aumento en la base de suscriptores y la retención de usuarios como factores clave para el buen desempeño del área digital, superando las expectativas de los analistas recogidas por la firma estadounidense de análisis financiero Zacks Investment Research.

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El lanzamiento de nuevas producciones y franquicias relevantes se mantiene como una de las principales estrategias de la empresa para fortalecer su presencia en el mercado del entretenimiento digital, de acuerdo con el informe financiero institucional. Entre los próximos estrenos figuran The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5 y la versión live-action de Moana.

El crecimiento del segmento streaming de Disney+ y Hulu impulsa un alza del 10% en los ingresos de la división Disney Entertainment. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

¿Qué cambios hubo en la dirección de Disney y cómo impactan en su estrategia?

En marzo de 2026, Josh D’Amaro asumió la dirección ejecutiva de The Walt Disney Company, sucediendo a Bob Iger. D’Amaro había ocupado previamente la presidencia de la división de parques, experiencias y productos. Su nombramiento se produjo durante una etapa orientada a la consolidación del negocio digital y a la recuperación del flujo de visitantes en los parques, según lo informado por la agencia de noticias estadounidense AP News.

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El equipo directivo destacó durante la presentación trimestral la relevancia estratégica de las franquicias y contenidos originales para nutrir tanto las plataformas digitales como los parques y productos licenciados. Según el comunicado institucional, “franquicias como estas refuerzan nuestro activo estratégico más importante, la propiedad intelectual, y ayudan a impulsar nuestros negocios de streaming, productos, experiencias y videojuegos”.

¿Cuáles son las proyecciones y expectativas para los próximos meses?

The Walt Disney Company mantiene una perspectiva de crecimiento de doble dígito para la utilidad por acción ajustada en el año fiscal 2027, excluyendo el impacto de una semana adicional en el periodo. La compañía anticipa una mejora en la asistencia a parques estadounidenses durante el trimestre en curso, de acuerdo con la información oficial comunicada a inversionistas y la cobertura de la agencia de noticias estadounidense AP News.

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El informe trimestral también indica que la empresa invirtió aproximadamente USD 5.000 millones en mejoras y mantenimiento de sus parques y propiedades en el semestre. Además, realizó una recompra de 33.000.000 de acciones por USD 3.500 millones y anunció un dividendo de USD 0,75 por acción, pagadero en julio de 2026, como parte de sus políticas orientadas a accionistas, según los documentos presentados ante la SEC.

Disney invierte USD 5.000 millones en mejoras de parques y recompra 33 millones de acciones por USD 3.500 millones para beneficiar a sus accionistas. (Foto AP/Richard Drew, Archivo)

¿Qué impacto tienen estos resultados para accionistas, consumidores y el sector?

El desempeño positivo de The Walt Disney Company en el segundo trimestre de 2026 refuerza su posición en el sector global del entretenimiento, con efectos directos para sus accionistas a través del pago de dividendos y la recompra de acciones, según los reportes oficiales. Para los consumidores, la oferta de nuevos contenidos y la mejora en las experiencias de parques suponen una ampliación de las opciones disponibles, en un contexto de competencia creciente en el mercado digital.

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El sector del entretenimiento observa las tendencias de The Walt Disney Company como un termómetro para la evolución de la industria, especialmente por el peso de la compañía en la producción de contenidos y la operación de parques temáticos. Los datos financieros y las proyecciones institucionales ofrecen referencias clave para entender la dinámica actual y futura del sector.