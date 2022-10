Cuáles son los tres bares argentinos que fueron premiados entre los 50 mejores del mundo

Hace 13 años la organización 50 Best Bars premia a las mejores cantinas del mundo

Este martes 4 de octubre la organización 50 Best Bars dio a conocer la lista de los 50 mejores bares del mundo, en la cual figuran tres de Argentina. Esta decisión fue debatida entre más de 600 miembros de un jurado de especialistas, que hicieron públicas sus elecciones en una gala realizada en la Cúpula de las Arenas de Barcelona, en España. Este evento tiene 13 años de historia y anteriormente se había realizado en Londres.

“Este año le dimos la bienvenida a los votos de cocteleros influyentes, periodistas de bebidas, propietarios de bares, gerentes de cantinas y embajadores de todo el mundo. Nunca antes se había reunido un grupo de tal calidad, número y extensión. Esto dio como resultado una encuesta verdaderamente creíble”, detallaron los organizadores de este cónclave.

En esta ocasión, España fue el país con más bares premiados. El primero del ranking, llamado Paradiso, está ubicado en Barcelona al igual que Sips, que fue el tercero de la lista.

Los bares argentinos que fueron premiados

Florería Atlántico, ubicado en Retiro, resultó ser el mejor del país y uno de los más exclusivos de América Latina (Nicolás Stulberg)

El bar Florería Atlántico, ubicado en el barrio de Retiro, quedó en el puesto 18 de este ranking y, así las cosas, se ubicó como el mejor del país y como uno de los más exclusivos de América Latina.

Renato Giovannoni, bartender del lugar, celebró el reconocimiento: “Los premios 50 Best World´s Bars son clave en la agenda de la coctelería global. Y la Argentina nuevamente tiene a tres bares entre los mejores. Esto es algo realmente notable. Florería permanece en la lista hace nueve años y es un montón. Me emociona”.

Tres Monos está ubicado en Palermo y quedó en el puesto 27 (Tres Monos)

En segundo término, el bar Tres Monos, que se encuentra en Palermo a metros de Plaza Serrano, obtuvo el puesto 27 en esta votación mundial.

Sebastián Atienza y Carlos Aguinzky, dos de los fundadores, estuvieron presentes en Barcelona y celebraron allí este valioso reconocimiento.

Cochinchina está en el puesto 42. "Gracias a todo el equipo de Cochinchina y a quienes nos eligen día a día", celebraron sus dueños (Cochinchina)

Cochinchina Bar, otra cantina del barrio de Palermo, se ubicó en el lugar 42 de la lista de los mejores del mundo. “Gracias a todo el equipo de Cochinchina, que nos lleva cada vez más lejos. Y, por supuesto, a quienes nos eligen día a día”, celebraron sus dueños en las redes sociales.

La lista completa de los 50 mejores bares del mundo

1) Paradiso (Barcelona, España)

2) Tayer Elementary (Londres, Inglaterra)

3) Sips (Barcelona, España)

4) Licorería Limantour (Ciudad de México, México)

5) Little red door (París, Francia)

6) Double chicken please (Nueva York, Estados Unidos)

7) Two schmucks (Barcelona, España)

8) Connaught (Londres, Inglaterra)

9) Katana Kitten (Nueva York, Estados Unidos)

Drink Kong (Roma, Italia) fue otro de los elegidos

10) Alquímico (Cartagena, Colombia)

11) Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

12) Jigger and Pony (Singapur)

13) Hanky Panky (Ciudad de México, México)

14) BKK Social Club (Bangkok, Tailandia)

15) Salmon Gurú (Madrid, España)

16) Drink Kong (Roma, Italia)

17) Coa (Hong Kong, China)

18) Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina)

19) The Clumsies (Atenas, Grecia)

20) Baba au rum (Atenas, Grecia)

21) Café La Trova (Miami, Estados Unidos)

22) Attaboy (Nueva York, Estados Unidos)

23) Satan´s whiskers (Londres, Inglaterra)

24) Tropic City (Bangkok, Tailandia)

25) Kumiko (Chicago, Estados Unidos)

El evento para premiar a los 50 mejores bares del mundo se realizó en Barcelona Crédito: 50 Best Bars TV

26) Sidecar (Nueva Delhi, India)

27) Tres monos (Buenos Aires, Argentina)

28) Argo (Hong Kong, China)

29) Maybe Sammy (Sidney, Australia)

30) Swift (Londres, Inglaterra)

31) Line (Atenas, Grecia)

32) Baltra (Ciudad de México)

33) Manhattan (Singapur)

34) Overstory (Nueva York, Estados Unidos)

35) 1930 (Milán, Italia)

36) Dante (Nueva York)

37) A bar with shapes for name (Londres)

38) Zuma (Dubai)

39) Locale Firenze (Florencia, Italia)

40) Red frog (Lisboa, Portugal)

41) Cantina ok (Sidney, Australia)

42) Cochinchina (Buenos Aires, Argentina)

43) Himkok (Oslo, Noruega)

44) Carnaval (Lima, Perú)

45) Galaxy (Dubai)

46) L’Antiquario (Nápoles, Italia)

47) Employees only (Nueva York, EEUU)

48) Benfiddich (Tokio, Japón)

49) Lucy’s Flower Shop (Estocolmo, Suecia)

50) Bulgari (Dubai)

