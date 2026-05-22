El exitoso costado empresarial de Lionel Messi: superó los USD 1.000 millones de patrimonio y entró en una exclusiva lista

Lionel Messi es considerado como el segundo futbolista en convertirse en multimillonario (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La figura de Lionel Messi trascendió por completo el mundo deportivo y, en los últimos años de su carrera, sumó un nuevo estatus a su figura de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia: su incursión en el ámbito empresarial. Desde su arribo a los Estados Unidos de la mano del Inter Miami, el astro argentino adquirió varios negocios —incluidos clubes de fútbol— y, según el Índice de Multimillonarios del medio Bloomberg, superó los USD 1.000 millones de patrimonio neto y entró en el grupo de deportistas multimillonarios. El único en la lista en el plano del fútbol era Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con el informe del medio mencionado, la etapa más reciente de su carrera empresarial creció, con una combinación de salario en el Inter de Miami, supuestos acuerdos de reparto de ingresos televisivos, propiedades inmobiliarias y una participación en una cadena de restaurantes argentinos. A todo esto se sumó su reciente adquisición del UE Cornellá, club de Cataluña que milita en la quinta división del fútbol español. Se trata del cuarto club en el que tiene injerencia junto a Deportivo LSM (compartido con Luis Suárez), Leones de Rosario (administrado por el círculo íntimo) y el propio Inter Miami.

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En el artículo firmado por los periodistas Rodrigo Orihuela y Dylan Sloan se detalló que “Lionel Messi superó los US$1.000 millones y se unió a la élite del deporte global”. Allí se matizó: “El jugador argentino rechazó un astronómico contrato saudí para fichar por el Inter de Miami, pero alcanzó el estatus de multimillonario gracias a sus recientes acuerdos salariales y de patrocinio”. Aclararon que se convirtió “en uno de los pocos multimillonarios del deporte”.

Lionel Messi tiene injerencia en cuatro equipos de fútbol (REUTERS/Rodrigo Valle)

El acuerdo con el club de la MLS incluyó una opción de compra de acciones que le da derecho a adquirir una participación en la franquicia, de la que ya es accionista David Beckham. “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que atrajo mucho a Lionel a nuestro proyecto”, explicó Jorge Mas, uno de los fundadores de la franquicia de Florida, durante una entrevista con el programa local Fútbol de Primera.

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La valorización del club aumentó considerablemente desde el arribo de Messi. El valor del Inter de Miami subió hasta los USD 1.450 millones, lo que lo convirtió en el equipo de fútbol más valioso de Estados Unidos, en el puesto 16 a nivel mundial. El fichaje por Las Garzas también abrió una estructura de ingresos ligada al negocio audiovisual. Durante las primeras conversaciones contractuales, la MLS y Apple discutieron un acuerdo de reparto por el cual Messi recibiría una porción de las nuevas suscripciones al paquete MLS Season Pass de Apple TV+, informó The Athletic.

Jorge Mas, propietario del Inter de Miami, afirmó que la demanda del servicio de streaming se duplicó en los meses posteriores a la llegada del jugador. En una entrevista a comienzos de este año, Mas sostuvo que la remuneración anual total de Messi por parte del club se ubica entre USD 70 y USD 80 millones, al contar derechos de participación en el capital y compensación al futbolistas. Por su parte, la Asociación de Futbolistas de la liga estadounidense (MLSPA), en su guía de salarios 2026, la compensación garantizada anual de Messi asciende a 28.333.333 dólares, con un salario base de 25 millones de dólares.

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“Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, había detallado el propio Messi meses atrás en el America Business Forum.

En 2020, la revista Forbes informó que Lionel Messi ya había recaudado más de USD 1000 millones a lo largo de su carrera (REUTERS/Albert Gea)

El portal especializado en economía Forbes, en 2020, había informado que Messi había recaudado más de USD 1.000 millones a lo largo de su carrera a partir de salarios, publicidad, derechos de imagen y otros ingresos. Según Bloomberg, el salto se produjo en un momento en que los salarios del fútbol de élite cambiaron la escala de riqueza del deporte. Ese aumento permitió que figuras del fútbol alcancen los USD 1.000 millones o más solo con ingresos vinculados a su carrera, algo que durante años dependió sobre todo de inversiones y participaciones empresariales.

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“El dinero nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Si hubiera sido por dinero, me habría ido a Arabia Saudita o a cualquier otro sitio”, dijo Messi al medio Mundo Deportivo en una entrevista. Fuera del campo, Messi delegó gran parte de sus estrategias fuera del camp en su padre, Jorge Messi, que actúa como su agente. Alfonso Nebot Armisen, descrito por Bloomberg como un banquero español poco conocido, dirige su firma privada de inversiones desde 2009. Desde entonces diversificó su cartera. En diciembre de 2024 sacó a bolsa un REIT en una pequeña plaza bursátil española valuado en USD 232 millones, según Bloomberg. La firma, Edificio Rostower Socimi, posee varios hoteles y otros inmuebles comerciales.

También avanzó en consumo masivo. En 2024 lanzó la bebida deportiva Más+ by Messi en asociación con Mark Anthony International SRL, la empresa detrás de Mike’s Hard Lemonade. Además, se incorporó como inversor a la cadena argentina El Club de la Milanesa para apoyar su expansión internacional.

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Bloomberg comparó su caso con el de otros deportistas cuya riqueza dependió más de inversiones que de su salario. Roger Federer ganó más de USD 130 millones en premios durante su carrera, pero la mayor fuente de su fortuna fue la compra del 3% de la marca suiza On en 2019. Michael Jordan, pese a haber sido uno de los jugadores mejor pagados de la NBA en su época, ganó menos de USD 100 millones en salarios y construyó la mayor parte de su patrimonio con su participación en los Charlotte Hornets y acuerdos de patrocinio.

En el plano deportivo, Messi finalizará su actividad con el Inter Miami el domingo 24 de mayo en el choque contra Philadelphia Union por la MLS. Luego de esto, quedará liberado de sus obligaciones en el elenco estadounidense y se sumará a los entrenamientos de la selección argentina de cara al Mundial 2026. La Pulga disputará su sexta Copa del Mundo y buscará repetir la hazaña de Qatar 2022.

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