Una orquesta de niños de Chascomús, la elegida de Ringo Starr para celebrar su cumpleaños

La música une. Ringo Starr, nada más y nada menos que el baterista de The Beatles, tiene un lazo afectivo directo con la Ciudad de Chascomús. ¿Cuál es el canal conductor de esta historia?: lo niños.

Con un impacto directo en la inclusión, integración y promoción de la población chascomunense, la primera Orquesta-Escuela de Argentina creada en 1998 viene llevando a cabo una tarea que incluye a más de 1000 protagonistas en distinta acciones de cada año. Desde ese año, 8500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, han pasado por este espacio de contención y crecimiento que tiene como vector a la música.

Desde su cumpleaños 77, cada 7 de julio, Ringo Starr celebra su día de nacimiento, con un evento que convoca a figuras de la música y hace un llamado “a la convivencia mundial”. El ex baterista de los Beatles, desde entonces, convoca a miles de personas en todo el mundo a enviar su mensaje de paz y amor en un evento que trasciende las fronteras y los idiomas en busca de unir en una sola voz, a todas las personas que crean que la paz y el amor son una premisa de vida.

Saludo de Ringo Starr a niños de Chascomus

La trayectoria y la trascendencia de la primera Orquesta-Escuela en Argentina sorprendieron a Ringo, siendo declarada “embajadora de la paz y amor” por el artista inglés y a través de un primer video, saludó a los chicos y chicas de Chascomús.

El vínculo con el baterista se originó por medio de una persona que apadrina la institución chascomunense y que, a su vez, es amigo de unos de los productores que representan a Ringo en la Argentina que en 2017 . Ese año se buscaban ciudades del Cono Sur del continente americano para sumarse al clásico evento de cumpleaños como nuevos embajadores, por lo que surgió la propuesta de postularse y participar.

La trayectoria y la trascendencia en la comunidad de la orquesta escuela sorprendieron a Ringo, quien previo a la celebración les dedicó un mensaje: “Agradezco especialmente a todos los chicos de Chascomús, ¡Argentina! Todo su trabajo artístico se ve grandioso. Tengo visión extra y puedo ver a través del mundo… ¡Paz y amor!”. Días más tarde, la orquesta interpretó la histórica canción “All you need is love”.

Hoy 7 de julio el saludo de la Escuela a Ringo

Se trata de la Orquesta-Escuela de Chascomús, proyecto que impulsó en 2004 al líder mundial en la materia, José Antonio Abreu, a la creación de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, SOIJAr , y que regaló a su ciudad ser Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles en 2016 por Ley 27.422 del Congreso de la Nación.

Durante el saludo de 2021 representantes de las 24 jurisdicciones de Argentina de la Red de Orquestas de SOIJAr participaron de este maravilloso mensaje de paz y amor.

“Esta es una escuela de ciudadanía, de vida, que a través de la música como instrumento cambia la vida de los niños y acompaña para poder elegir y sostener un proyecto de vida con sentido comunitario”, dijo a Infobae Emilia Moja del equipo de Comunicación de la Orquesta-Escuela.

Una historia viva y musical

Creada por Valeria Atela, en marzo de 1998, con apoyo de la Municipalidad de Chascomús y acompañamiento privado, esta es la primera Orquesta-Escuela de Argentina.

Desde 2004 -a partir de la motivación del Maestro José Antonio Abreu, líder mundial en la materia y del Mozarteum Argentino- se constituyó en proyecto impulsor de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, SOIJAr.

En 2005 se creó, con su modelo pedagógico, el Programa Provincial de Orquestas-Escuela por iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires, la primera red provincial en la especificidad.

En 2016 la ciudad de Chascomús fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles

En 2016, en visita al Vaticano, la Metodología Orquesta-Escuela fue reconocida como experiencia fértil por la pedagogía promovida por el Papa Francisco. En el mismo año, la ciudad de Chascomús fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles por Ley 27.422.

En 2017, el ex Beatle Ringo Starr la nombró Embajadora de Paz, invitándola a unirse a su llamado mundial de Paz y Amor que realiza todos los años en su cumpleaños.

Miles de niños vulnerables pasaron por esta increíble escuela

En 2021, es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Buenos Aires en los términos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Hoy, la “Orquesta-Escuela” es destacada como modelo de experiencias y programas que promueven su metodología en distintas provincias y localidades del país.

Hoy los niños de esta escuela donde aprenden música y tienen un lugar donde sentirse acompañados, celebra una vez más el cumpleaños del baterista. Y lo hacen de la mejor forma: haciendo música.

