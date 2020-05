Una de las discusiones es si Let it Be se trató del último álbum de la banda o no . Fue, eso no admite discusión, el último en ser publicado. Después de Let it Be ya no hubo más. Pero después de que grabaran sus canciones, los Beatles volvieron a entrar al estudio e hicieron lo que sería Abbey Road, una obra maestra de principio a fin. Here comes the sun, Something, Octopus’s garden, el increíble lado B encadenado y hasta el tema final que, convenientemente, se titula The End (y aquellos versos postreros: Y al final/ el amor que recibís/ es igual al amor que das).