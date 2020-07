15) En este rubro debe ostentar un récord: el del actor con más participaciones en grandes películas musicales de la historia. Su compañía es muy ecléctica. Desde la obvia participación en las películas Beatles de Richard Lester y Yellow Submarine hasta 200 Motels de Frank Zappa pasando por The Last Waltz, el Concierto por Bangladesh, That’ ll be the day, Lisztomania, Give my Regards to Broad Street y The Kids are Alright.