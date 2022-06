Semana de la Alta Costura: Gino Bogani le puso un broche de oro al encuentro de lo mejor de la moda

(Nicolás Stulberg)

Con emoción -y cierto desahogo luego del encierro del comienzo de la pandemia- se vivió ayer el cierre de la Semana de Alta Costura en Buenos Aires. La pasarela del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), se encendió con los aplausos. Todo fue sonrisas en un cierre de altísimo nivel, a cargo de Gino Bogani, el “padre de la alta costura”. Un baile final del diseñador, es la postal que mejor representó al alegría que se respiraba en el lugar.

El gran exponente de la alta costura argentina presentó una colección retrospectiva, recorriendo sus 60 años en la moda, hasta la actualidad. Y recibió el merecido homenaje, en esta primera edición del acontecimiento de la moda ideado y gestado por Elina Costantini. Entre el 6 al 9 de junio se llevó a cabo este mega evento, que contó además, con los diseñadores Adrián Brown, Evangelina Bomparola y Laurencio Adot.

Desfile Malba Eliana Costantini

La alta costura dijo presente en Buenos Aires con cuatro desfiles de destacados diseñadores de la Argentina, en diferentes locaciones emblemáticas de la ciudad. Así como ayer Bogani cerró la jornada en el MALBA, Brown hizo lo propio el primer día en el Teatro Colón, Bomparola le siguió en Oceana Puerto Madero y Adot posteriormente, en la Embajada de Brasil.

“Queremos reivindicar a la alta costura con desfiles de gran despliegue, alto impacto y poner en su justo valor a la alta moda”, señaló Elina Costantini, la creadora y directora de SAC. “No quería meterme en la producción de desfiles y Eduardo (Costantini) me insistió. Lo pensé y en octubre me decidí, inmediatamente cuando me decidí, levanté mi teléfono y empecé a llamar a todos los diseñadores que pensaba y que quería que estuvieran en esta primera edición de la Semana de la Alta Costura” , decía Elina a Infobae, minutos antes de que arranque el desfile de Bogani.

“Queremos reivindicar a la alta costura con desfiles de gran despliegue, alto impacto y poner en su justo valor a la alta moda”, señaló Elina Costantini, la creadora y directora de SAC (Nicolás Stulberg)

Con respecto a por qué eligió a cada uno de estos diseñadores, Elina contó: “Los cuatro tienen diferentes improntas, muchos años de trayectoria y los conozco hace muchos años. Con Adrián Brown, por ejemplo, yo fui la primera persona que cerró su desfile, porque él fue el primero que hizo un desfile con mujeres reales y después se hizo el desfile con modelos. Fui la primera persona que le cerró su desfile y que lo visionó como lo que iba a ser, y lo es, un gran diseñador. A Evangelina Bomparola la visioné haciendo alta costura. Entonces me pareció fabulosa, una idea diferente. Laurencio Adot, que lo conozco hace 12 años, él hace una alta costura increíble. Me parece algo también muy novedoso porque mezcla entre la Argentina y Brasil. Y bueno el final con Gino Bogani, una persona que se dice que es el padre de la alta costura, que tiene 66 años de trayectoria y que me parecía fabuloso mostrar esto de su retrospectiva. Nunca nadie lo había vivido, nunca nadie lo había desfilado”.

Como modelo de alta costura, la creadora de SAC sostuvo que ve a Argentina igualmente posicionada con el mundo. “Ese fue mi motor, porque decía, cuánto talento hay en la Argentina. Ellos recorren el mundo, pero realmente, darles esta posibilidad de tener por primera vez una semana de Alta Costura, como lo es, en las diferentes ciudades de otros países, y darles esta oportunidad para que ellos se puedan mostrar, para que crezcan, para que SAC no solamente esté en Argentina, sino también se abra a otros países”, agregó.

“Este evento me tuvo trabajando todos los días, vengo durmiendo muy poco, pero la verdad que estamos felices y explotó todo. La idea es que SAC vaya creciendo en otros países y vaya integrando a otros diseñadores. Y hacer todos los años una edición diferente. En alguna oportunidad seguramente vamos a contar con dos diseñadores por día. Va a ir creciendo de a poco”, agregó.

Gino Bogani en el centro rodeado de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juanita Viale, Elina Costantini y Eduardo Costantini (Nicolás Stulberg)

Gino, el padre de la alta costura

Su atelier, donde “la magia se hace realidad”, está ubicado en el barrio de Recoleta. Se trata de un departamento francés de techos altos, con esculturas en mármol, importantes obras de arte y una gran escalera de madera que invita a un espacio de creación, rodeado de espejos, tijeras y alfileres.

Ciudadano del mundo desde su nacimiento, Bogani se radicó definitivamente con su familia en Argentina. A los 16 años inauguró su primer “boutique” en Mar del Plata, “ALMA”, iniciando, sin saberlo, el camino en el mundo de la moda, que lo llevaría a ser el mejor diseñador de alta costura de la mano de las mujeres más importantes de la alta sociedad.

Bogani es de la época en que las mujeres encargaban su vestuario a medida, inclusive trajes para viajar en avión y trajes de gran gala. Alma, su madre fue su primera modelo de prueba, horas parada para lograr la perfección que tanto anhelaba Gino, luego vendrían las mujeres más importantes de la sociedad argentina, celebridades nacionales e internacionales.

Una de las modelos ayer, en el cierre a cargo de Gino Bogani (Nicolás Stulberg)

Sus desfiles fueron, son y serán incomparables. Más de 150 trajes cada temporada, detallista innato, nada librado al azar, cada diseño se completaba con imponentes sombreros de diferentes estilos, guantes al tono, zapatos diseñados especialmente para cada equipo y accesorios exclusivos completaban el outfit, todo bajo su dirección artística.

Sus desfiles eran los más esperados cada año. No hubo mujer que no soñara en sentarse en su primera fila para deleitarse con sus creaciones . Solo él se anima a combinar estampas y colores con un sabiduría especial, nada desentona… todo queda maravillosamente bien. Para este ícono de la moda no existen tendencias, piezas y colores de temporada, cada mujer debe lucir lo que la ponga en valor, esa es la mejor tendencia.

Ha vestido y sigue vistiendo a todas las generaciones de una familia, muestra de ello son Mirtha Legrand, Marcela Tinayre (inolvidable el vestido de novia que le ha diseñado) y actualmente a Juana Viale. Entre las celebrities locales e internacionales podemos distinguir a Graciela Borges, Susana Giménez, Gina Lollobrigida, Josefine Baker y una bella y talentosa adolescente como Tini Stoessel, entre otras cientos de celebridades que visitan su atelier.

Adot y los vestidos soñados de las mujeres

Los años ochenta, la serie de televisión Dinastía, Río de Janeiro y sus fiestas en verano, el diseñador Halston e Yves Saint Laurent... Laurencio Adot tuvo éstas y muchas otras inspiraciones para decir presente en la Semana de Alta Costura en Buenos Aires. El diseñador presentó el miércoles la colección Comeback en la Embajada de Brasil.

Adot presentó el miércoles la colección Comeback en la Embajada de Brasil (Foto: Nicolás Stulberg)

“Las expectativas son muchas ya que Comeback es el nombre de la colección que significa volver. Y bueno, se trata de eso, de volver a Buenos Aires después de dos años que estoy en Brasil viviendo. Ir y venir, y venir y venir para volver a mi ciudad con todo lo lindo que me ofrecen Elina y Eduardo, el mayor nivel, con una puesta en escena como se ve en Europa. Estoy muy muy contento con esta situación de que vuelvo a reencontrarme con el público argentino y lo hacía de desfiles hace rato por decisión propia”, decía a Infobae el diseñador.

Fucsia, coral, amarillo, celeste y rosa, oro, plata y blanco puro para las novias. Es lo que promete Adot para la jornada de hoy. En cuanto a las telas la vedette es el lamé y las telas laminadas, brocato de seda, organza y Zibeline de seda. “La novedad es el crin con incrustaciones de encaje y bordados”, contó.

La tercera noche en la Embajada de Brasil y cargo de Laurencio Adot (Nicolás Stulberg)

“Sorpresa... en mis colecciones siempre hay sorpresas” , comentaba Adot sobre esta colección de alta costura. “La sorpresa son los géneros, la sorpresa son las modelos que hay mujeres reales, clientas desfilando. Cinco clientas, dos mujeres reales y bueno, la empatía con la nueva vida de las mujeres argentinas. Este desfile es decirles, acá estamos, volvimos”, refería el diseñador.

El desfile constó de 50 de vestidos en 50 modelos. “No se ve eso hace rato en Buenos Aires y la verdad en este este momento de post pandemia, es muy importante el tema de los desfiles, dar fantasía y darle un momento de alegría. Eso para mí lo más importante hoy, darle a la gente la posibilidad que pueda soñar que hay un mundo mejor y que bueno se puede mostrar cosas lindas”, decía Adot.

Parking con glamour

“Será un show en el que la moda, la música y el arte se unen para dar lugar a un juego interdisciplinario en clave de alta costura”, adelantaba a Infobae Evangelina Bomparola, la diseñadora que estuvo a cargo de la segunda jornada SAC, la cual comenzó minutos después de las 20 el martes 7.

Bomparola presentó la colección En el Parking (Nicolás Stulberg)

Bomparola presentó la colección En el Parking, en Oceana Puerto Madero. “Me encantaría transmitir lo que está performance genera en la gente pero como toda performance, es vital experimentarla”, decía la diseñadora.

“Desde la primera llamada de Elina Costantini hasta hoy solo puedo decirte que las ideas de SAC y las mías, fluyeron hacia un mismo lugar” , agregó la diseñadora quien, sostuvo, tuvo como desafío presentar contrastes: “En el manito brutalista de un parking de hormigón poder mostrar alta costura en un marco de contención generado por juegos de luces y música en vivo”.

Contamos aquí esta historia escrita en clave de Alta Costura dentro de los parámetros de nuestro tiempo, año 2022. Tomando del pasado un oficio de excelencia para darle un presente de vigencia y un futuro prometedor. Según adelantaba Bomparola, se trató de un homenaje a su sabia abuela y a su querido amigo Manuel Lamarca. “Grandes maestros que hoy los siento cercanos colegas, dijo.

El cierre de Evangelina Bomparola Crédito: Nicolas Stulberg

“En un juego de sombras de colores y nieblas subterráneas, se alza nuestra heroína urbana resuelta a conquistar la noche con escamas y gemas de caviar en sus alas. Mujeres de hombros bien marcados, paleta de colores neón en contraste con neutros. Y contrastes por sobre todo en todo: volumen/languidez, brillo/ opacidad… Alta Costura en un garage”, agregaba la diseñadora.

“Hay una nueva sastrería muy grande que puede ser un elegante mini dress bordado a mano simulando escamas de algún animal mitológico nocturno. El color negro se eleva al contrastarlo con colores neón en simples detalles como lazos que marcan la cintura y bocetan un portaligas de medias que se sujetan solas. Darle volumen al color negro es también una forma de transformarlo. Es el caso de lentejuelones bordados a manera de escamas o piedras facetadas de distintos tamaños imitando huevas de caviar negro. Texturas bordadas a mano en piezas de sastrería, vestidos, tops, pantalones y accesorios”, agregaba Bomparola.

Una de las pasadas de ayer del desfile de Bomparola en Puerto Madero Crédito: Nicolas Stulberg

“Los géneros que intervienen en la colección son: raso, tafetán y crepe de seda natural. Lana, cashmere, lurex con seda natural y cuero en versión latex para acompañar piezas de tafetán y darles un aspecto mas joven, actual y mundanos al look. Los colores parten del negro que se funde y confunde con azul, fucsia, verde, oro y plata. Presentamos también texturas únicas logradas a partir del bordados a mano sobre base de red de lurex de piezas de celulosa metalizada oro y ónix. Y a no olvidar las piernas Hay falda cortas; cortísimas midi y largas. Invitamos a usarlas con medias o leggins para quienes eligen el pudor como uso de razón. Una historia en clave de Alta Costura en un contexto real, el mío y el nuestro”, sumó Bomparola.

Adrián Brown

El lunes 6 Adrián Brown fue el encargado de abrir el SAC desde -nada más y nada menos- el Teatro Colón. Diseñador y médico dermatólogo, Brown es un verdadero experto en dividir sus días entre su atelier y el consultorio.

Uno de los diseños exclusivos de Adrián Brown que fueron presentados ayer en el Teatro Colón (Nicolas Stulberg)

“Mis expectativas para este desfile son poder compartir esta experiencia, que es la creación de una colección de alta costura , rodeado de todas las personas que en estos últimos años me ayudaron a construir lo que fue un pequeño proyecto y que lentamente fue tomando forma y creciendo orgánicamente”, afirmaba Brown en diálogo con Infobae.

Si es necesario describir el estilo que llevará a la pasarela del Teatro Colón, se podría resumir en tres conceptos: fuerza, finura y autodominio. “Definir la colección en tres palabras suele ser un juego tirano que el diseñador lo toma y resuelve en el acto: surreal, caótica, perenne”, señaló.

Adrián Brown, luego del desfile ante el publico que lo ovacionó (Nicolas Stulberg)

“Lo que encuentro más inspirador es la búsqueda de materiales y cómo esa misma búsqueda va marcándome la pauta. Es como si fuese un ser con vida propia que se manifiesta por si sola, en toda su cohesión”, dijo el diseñador a este medio. “Para mi es un proceso casi intuitivo, muchas veces”, resaltó Brown y agregó: “Espero que las creaciones estén a la altura de tan magnífico marco”.

SEGUIR LEYENDO: