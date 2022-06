La alta costura argentina tendrá 4 días a pura moda y Buenos Aires se vestirá de gala

De izq. a der: Adrián Brown, Evangelina Bomparola, Laurencio Adot y Gino Bogani

La alta costura es sin dudas la cúspide del mundo de la moda. Y en Argentina, son varios los diseñadores que marcan tendencia con vestidos de ensueño que cada vez más desafían lo imaginable. Es por eso que la alta costura merecía una semana propia donde mostrar lo más exquisito del estilo.

Se realizará la primera edición de la semana de la alta costura en Argentina. Será del 6 al 9 de junio en Buenos Aires, con cuatro desfiles de destacados diseñadores de la Argentina, en diferentes locaciones emblemáticas de la ciudad.

“Queremos reivindicar a la alta costura con desfiles de gran despliegue, alto impacto y poner en su justo valor a la alta moda”, señaló Elina Costantini, quien es la creadora y directora de Semana de la Alta Costura Buenos Aires (SAC).

“Queremos reivindicar a la alta costura con desfiles de gran despliegue, alto impacto y poner en su justo valor a la alta moda”, señaló Elina Costantini, quien es la creadora y directora de Semana de la Alta Costura Buenos Aires (SAC)

“Tenemos grandiosos diseñadores con mucho talento, debemos reconocerlos, incentivarlos, y que el mundo los reconozca, esa es mi mayor tarea; cómo así también promover el surgimiento de nuevos diseñadores”, resaltó Costantini.

En esta primera edición, participarán los diseñadores Adrián Brown, Evangelina Bomparola y Laurencio Adot, con sus magníficas colecciones exclusivas para esta presentación. Cerrando la semana de la moda, el icónico diseñador Gino Bogani, gran exponente de la alta costura argentina, presentará una colección retrospectiva, recorriendo sus 60 años en la moda, hasta la actualidad. Recibiendo el merecido homenaje, en esta primera edición de Semana de la Alta Costura Buenos Aires. Aquí, la palabra de los diseñadores.

Adrián Brown

“El espacio impone su belleza, imparte el rigor de una casa de alta cultura", dice Brown (Gastón Taylor)

Adrián Brown será el encargado de abrir la SAC, nada más y nada menos, que en el Teatro Colón. Si hay un diseñador discreto, correcto y original ese es sin dudas Brown. Bajísimo perfil, médico dermatólogo, divide sus días entre su atelier y el consultorio . Creyente, adorador de la pintura de Sassoferrato y sus Vírgenes, hizo colecciones inspirado en La Dolorosa, diseñó el vestido que la primera dama Fabiola Yañez lució frente al Papa Francisco pero siempre esquivando lo mediático.

Fuerza, finura y autodominio es el mensaje que lo albergó durante los últimos meses de creación y trabajo obsesivo. Esa trilogía sintáctica que irrumpirá en el Teatro Colón a todo trasluz, a todo cristal, escamas y explosión de colores que también incluyen los fluorescentes.

Constanza Longo, Adrian Brown y Angie Landaburu (Chule Valerga)

“El espacio impone su belleza, imparte el rigor de una casa de alta cultura. Y cuando digo rigor lo relaciono con lo sagrado; el respeto que surge al atravesar las puertas de nuestro panteón cultural, algo así como si lo hiciéramos en una basílica”, describe Brown sobre lo que será su participación.

“Definir la colección en tres palabras suele ser un juego tirano que el diseñador lo toma y resuelve en el acto: surreal, caótica, perenne”, agregó. Siluetas dibujadas, capas histriónicas y racimos de recursos que abrazan una idea y logran un objeto tangible. A Brown lo entusiasma vivir el proceso como un autodescubrimiento, permitirse la sorpresa. Y ahí van rituales y argumentos clásicos, listos para expresar lo humano a través del vocabulario de las texturas y de las formas.

Evangelina Bomparola

“La alta costura es el saber más cercano que tiene la Moda con el Arte", dijo Bomparola a Infobae (Alejandro Beltrame)

Evangelina Bomparola se siente comunicadora. Y lo es. Reflexiva, también de perfil bajo, inteligente, marca la agenda de las mujeres sofisticadas de Buenos Aires. A horas de que comience el SAC, confiesa estar corriendo con los últimos detalles.

“La alta costura es el saber más cercano que tiene la Moda con el Arte. Estar en SAC significa para mi poder homenajear a mi querida abuela y con ella a todas las mujeres que con sus manos pueden recrear belleza. También a un gran diseñador argentino, Manuel Lamarca. El profesional más generoso. Tal su generosidad que fue parte importante de la creación de la carrera de diseño de indumentaria en la UBA”, expresó la diseñadora a Infobae, quien presentará la colección “En el parking”.

“Juguemos, amémonos, mirémonos, encontrémonos … en el parking. Se trata de que te detengas, estaciones y estés dispuesto a disfrutar. Contamos aquí esta historia escrita en clave de Alta Costura dentro de los parámetros de nuestro tiempo, año 2022. Tomando del pasado un oficio de excelencia para darle un presente de vigencia y un futuro prometedor”, dice la diseñadora

El color negro se eleva al contrastarlo con colores neón en simples detalles como lazos que marcan la cintura y bocetan un portaligas de medias que se sujetan solas. “Darle volumen al color negro es también una forma de transformarlo. Es el caso de lentejuelones bordados a manera de escamas o piedras facetadas de distintos tamaños imitando huevas de caviar negro. Texturas bordadas a mano en piezas de sastrería, vestidos, tops, pantalones y accesorios”, agrega.

Uno de los diseños de Bomparola Foto Urko SUAYA

Los géneros que intervienen en esta colección son: Raso, tefetan y crepe de seda natural. Lana, cachemere, lurex cn seda natural y cuero en versión latex para acompañar piezas de tafetán y darles un aspecto mas joven, actual y mundanos al look.

Los colores parten del negro que se funde y confurnde con azul, fucsia, verde, oro y plata. Presentamos también texturas únicas logradas a partir del bordados a mano sobre base de red de lurex de piezas de celulosa metalizada oro y ónix. “Y a no olvidar las piernas Hay falda cortas; cortísimas midi y largas. Invitamos a usarlas con medias o leggins para quienes eligen el pudor como uso de razón”, dice.

Cuando en una nota reciente se le preguntó cuál era su prenda revolucionaria, ella expresó: “No existe una prenda, tampoco un plato. Hay interpretaciones de cada uno que se traducen en un estilo, paladar o gusto. En un mundo en el que todo esta inventado, la innovación está en revisar viejos patrones, discutirlos y ponerlos en contexto. Te acordás aquello de que no existen los hechos, solo las interpretaciones. Eso es ser moderno. Y mucho más si las interpretaciones están por afuera de la literalidad que nos agobia y no nos deja pensar”.

A la hora de hablar de lo que no le puede faltar a un vestido, expresó: “Un vestido debe ser la pieza fundamental que funciona entre la persona y lo que se ve de ella. Ser y parecer en armonía. El equilibrio perfecto entre las formas que acompañan al cuerpo y el género que es funcional al diseño”.

Laurencio Adot

"Diseño sueños a las mujeres", expresó a Infobae Adot

“La colección se llama ComeBack, porque significa “volver” después de la pandemia. Es volver a a creer, a soñar y a jugar con las jerarquías de alta de moda ”, dice a Infobae Laurencio Adot, quien estará presente el miércoles 8 en la embajada de Brasil. Al igual que Bomparola está tan entusiasmado como agitado por los preparativos.

“Me encontrás aún terminando. “Yo hago novias, madrinas, es lo mío. Diseño sueños a las mujeres” , suelta este hombre que hace cuatro años se debatía entre la vida y la muerte, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo afectó gravemente, pero que, gracias a su gran fuerza de voluntad y su fe en Dios, pudo recuperarse. Durante la pandemia, trabajó mucho desde su su casa y luego pudo poner un pié en Brasil, para seguir creando sus diseños.

“Es un servicio, las acompaño en los días más importantes de sus vidas. Son 35 años de estar al lado de las mujeres. Para mí, lo que hago, es no tener miedo a la palabra fantasía. Por eso para la presentación que haré en esta semana de alta costura me inspiré en los años 80, en la serie Dinastía, en un glamour sofisticado casual”, agrega orgullos el diseñador quien junto a Thiago Pinheiro volverán a los desfiles de pret-couture. Los colores que podrán verse son: Fucsia, coral, amarillo, celeste y rosa. Oro, plata y Blanco puro para las novias. Las telas: sin dudas la vedette es el Lame y las telas laminadas, brocato de seda, organza y Zibeline de seda. La novedad es el crin con incrustaciones de encaje y bordados.

Adot junto a su socio, Thiago Pinheiro

En cuanto a los estampados digitales serán: Crepe de seda, Gasa y Organza estampada hacen un juego de 3D superpuestas. Flores y dibujos abstractos de los 80s. Adot apostará a los bordados con personalidad Cristal, Strass y elementos metalizados. Vestidos bordados íntegramente a mano en nuestra fábrica de Brasil.

Gino Bogani

Por algo le dicen “el padre de la alta costura”. Hace 60 años que el Gino Bogani recibe a clientas en su atelier, donde la “la magia se hace realidad”. Ubicado en el barrio de Recoleta, este departamento francés de techos altos, con esculturas en mármol, importantes obras de arte y una gran escalera de madera invita a un espacio de creación, rodeado de espejos, tijeras, alfileres y un imponente un cielo razo envuelto en tela.

Gino Bogani

A los 16 años Bogani inauguró su primer “boutique” en Mar del Plata, “ALMA”, iniciando, sin saberlo, el camino en el mundo de la moda, que lo llevaría a ser el mejor diseñador de alta costura de la mano de las mujeres más importantes de la alta sociedad . Se trasladó a Buenos Aires, soñaba con ser arquitecto o actor de cine, estilo de galán no le faltaba, Gino es un hombre con ojos color de cielo y una elegancia suprema.

Pero su talento innato para el diseño y su poder de seducción hicieron que ingresara y se consagrara en el mundo de la moda, realizando su primer traje de novia en 1969. Es de la época en que las mujeres encargaban su vestuario a medida, incluyendo trajes para viajar en avión y trajes de gran gala. Ha vestido y sigue vistiendo a todas las generaciones de una famili a, muestra de ello son Mirtha Legrand, Marcela Tinayre (inolvidable el vestido de novia que le ha diseñado) y actualmente a Juana Viale.

Entre las celebrities locales e internacionales podemos distinguir a Graciela Borges, Susana Giménez, Gina Lollobrigida, Josefine Baker y una bella y talentosa adolescente como Tini Stoessel, entre otras cientos de celebridades que visitan su atelier. Un creador de estilos, mezclando texturas y estampas con una distinción incomparable.

Bogani con Graciela Borges

Se podría escribir hojas y hojas contando la historia de “Monsieur Bogani”, es una trayectoria que ya lleva 60 años; motivo por el cual el 9 de junio en el Museo Malba se le realizará tan merecido homenaje y nos contará su historia de la mejor forma que lo puede hacer a través de una retrospectiva que mezclará sus modelos históricos con los actuales, demostrando un vez más por qué es el diseñador icónico de la moda argentina.

Bogani fue uno de los primeros diseñadores consagrados en el fashion world del país, cuando las mujeres solo lucían prendas hechas a medida. “Mis clientes me encargaban trajes para viajar en avión, eso ya no existe”, dijo en una nota con Infobae. Elocuente, divertido y fiel a su estilo, el maestro no conoce otra manera de hacer moda: “Nunca tuve miedo en crear lo que se me ocurría”.

Aquí el cronograma completo del SAC con sus locaciones:

Lunes 6: Adrián Brown en el Teatro Colón

Martes 7: Evangelina Bomparola en Oceana Puerto Madero

Miércoles 8: Laurencio Adot en la Embajada De Brasil

Jueves 9: Gino Bogani en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Malba

SEGUIR LEYENDO: