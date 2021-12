De las ojotas de Vitalik Buterin al look cowboy de Charles Hoskinson: así lucen las gurúes del mundo cripto

Vitalik Buterin, Anatoly Yakovenko y Charles Hoskinson los "reyes" del nuevo mundo financiero

Tiene 27 años es un emprendedor ruso y le gusta andar en ojotas. Sí, ojotas. Y además, las usa con medias. De visita en Buenos Aires, todo el mundo habla de él: Vitalik Buterin, el co-creador de la plataforma Ethereum, la segunda más grande del mundo cripto luego de Bitcoin. Hay una revolución en el ecosistema local, pero también en su estilo descontracturado tanto para visitar al ex presidente Mauricio Macri, como para dar una charla frente a emprendedores.

Al igual que él, Charles Hoskinson (desarrollador de software fundador de la Cardano blockchain) y Anatoly Yakovenko (actual fundador y CEO de Solana Network), todos están generando agenda no solo con sus proyectos de monedas no convencionales, sino con sus looks, accesorios y -sobre todo- modos de vida. Ellos también marcan tendencia.

Quién es ese chico en ojotas

Todos hablan de él. Nació en Rusia, se crío en Canadá y tiene un patrimonio de USD 1.500 millones. Vitalik Buterin es un “celebrity” del mundo de las nuevas finanzas y, al parecer, no le gusta usar zapatos. Las redes hablan de su look en ojotas que -atención interesados- se venden en el Patio Bullrich.

“Hay consultas desde hace unos días, sí. Desde que llegó este chico aumentó el interés, y también las ventas”, dicen desde la marca del cocodrilo

En Lacoste las llaman slides y las definen como un “item icónico del guardarropas de verano” de la marca. “Originalmente diseñadas para la playa, la pileta y los días de sol. El modelo más clásico es de goma y en colores plenos (blanco, negro, azul navy, verde Lacoste y rojo) con el cocodrilo a contratono, en blanco o verde. Esas ‘Croco Slides’ iniciales se fueron aggiornando, renovando, para convertirse en un item que ya no conoce temporadas y son válidas también para situaciones urbanas” , dijeron.

“Hay consultas desde hace unos días, sí. Desde que llegó este chico aumentó el interés, y también las ventas”, confirmaron desde otro de los locales de Lacoste, la marca que vende las ojotas y que tiene su tradicional cocodrilo impreso grande un su parte superior. El par cuesta $7.000 y también se consigue en plataforma de comercio electrónico.

“Tiene una fortuna de 1.500 millones y va a una conferencia en ojotas con medias. Sos todo Vitalik”, fue uno de los miles de comentario en las redes sobre este look que se completa con medias, una mezcla con la que el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, supo hacerse ver hace algunos veranos en Cariló.

Vitalik Buterin en una charla en la Usina del Arte

El cowboy de las finanzas

Cuando en 2013, Charles Hoskinson renunció a un trabajo de consultoría para comenzar un proyecto llamado Bitcoin Education Project, jamás imaginaria que llegaría a donde está hoy. Este estadounidense es hoy uno de los desarrolladores de software más importantes del mundo. Su nombre es noticia por ser el fundador de la plataforma Cardano blockchain, además de ser co-fundador de la Ethereum la plataforma blockchain.

El nombre se debe a Gerolamo Cardano, un médico y matemático italiano que vivió durante el Renacimiento. Este erudito también estudió Astrología y Filosofía, y es considerado el autor de una de las primeras autobiografías que se recuerdan.

Lo que dice Hoskinson es seguido por millones de emprendedores y curiosos en materia cripto. En una reciente publicación de su blog del sábado 18 de diciembre, Hoskinson compartió sus pensamientos sobre Cardano y su viaje personal en el mercado de las criptomonedas. Con más de 10 años de experiencia en la industria, Hoskinson dice que Cardano está construyendo protocolos que podrían tardar décadas en finalizarse y utilizarse, pero que tienen el potencial de ser “tan ubicuos como Internet” y podrían ser adoptados por miles de millones de personas en todo el mundo.

Fiel a su estilo cowboy (Foto: charleshoskinson_official)

Hoskinson, quien destacó que el mundo de las criptomonedas llegó para quedarse -y será “brillante”, graficó-, dice que el metaverso tiene el potencial de ser una de las áreas más grandes de este sector, ofreciendo a los usuarios una enorme categoría de productos.

El concepto del metaverso se refiere a mundos virtuales donde los usuarios pueden hacer cualquier cosa, desde crear y jugar juegos, hasta poseer una propiedad, comprar y vender activos digitales, comerciar con criptomonedas o incluso criar animales digitales.

Pero, ¿qué es lo que a Hoskinson le gusta por fuera del universo cripto? Sin dudas todo aquello que sea una experiencia intrépida. Sin ir más lejos hace unos días estuvo en Egipto paseando en camello.

Hoskinson es además fanático de las aves y suele posar en las fotos con alguna al hombro. Con estilo cowboy, le gusta usar sombreros. Hoskinson los luce en el Cheyenne Frontier, un rodeo al aire libre que se lleva a cabo en Estados Unidos, que se celebra anualmente desde 1897 en Cheyenne, Wyoming.

Hace unos días, en Egipto (Foto: @charleshoskinson_official)

En el presente, Hoskinson tiene un patrimonio neto de alrededor de 600 millones de dólares y está calificado como una de las personas más ricas del ecosistema de las criptos.

Las matemáticas, la criptografía, la programación funcional, el ajedrez y la pesca forman parte esencial de la vida de este hombre que hoy forma parte de uno de los referentes de este nuevo mundo que se viene en materia de monedas no convencionales.

Las criptomonedas tienen a su gurú grunge

Anatoly Yakovenko, actual fundador y CEO de Solana Network (Youtube: Solana)

Gorrita y camisa leñadora. Así se presenta Anatoly Yakovenko, actual fundador y CEO de Solana Network otro de las nuevas celebrities cripto que cientos de miles siguen.

A medida que la demanda de Ethereum se ha disparado este año, han surgido otros proyectos para internar competir con la cadena de bloques más utilizada. Entre ellos figura la criptomoneda Solana (SOL).

Solana, desarrollada por Yakovenko, se ha revalorizado por encima del 9.000 % en solo un año. Actualmente, SOL es la quinta criptodivisa más grande del mundo por capitalización de mercado, con un valor de más de 62.000 millones de dólares.

Su patrimonio neto personal se estima en 200 millones de dólares pero a Yakovenko le gusta lo simple. Con un look si se quiere noventas, el emprendedor suele aparecer en público con gorras y camisas de estilo leñadoras.

Anatoly Yakovenko fundó Solana en marzo de 2020

Yakovenko fundó Solana en marzo de 2020. El protocolo de Solana es similar a Etherium, el rival más grande, ya que cuenta con las mismas capacidades financieras descentralizadas, como el alojamiento de contratos inteligentes, y también puede ejecutar NFT.

“Creo que la oportunidad para las criptomonedas es mejorar (el metaverso) en el sentido de que el tipo de modelos comerciales que existen en la web en este momento están rotos” , asegura Yakovenko quien asegura que “las empresas que controlan el mercado que roban los datos, los venden a los anunciantes” para dar información que uno no quiere. “Tratan de obligarte a consumirla, ese bucle apesta”, pregona Yakovenko.

