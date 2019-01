En diálogo con el programa Crónica Anunciada, de AM 530, Marco Lavagna, diputado e hijo del ex ministro, contó por qué su papá usa sandalias con medias a pocos metros de la playa. Al parecer, el motivo es casi por salud. "Mi viejo se viste así siempre porque las chancletas le raspan los dedos. Yo no las uso porque mis hijas me matarían", explicó el legislador, quien no solo habló de la pintoresca imagen sino que aprovechó para hablar del rol que jugará su padre a partir de ahora.