Furor por las ojotas de Vitalik Buterin: cuánto valen y qué dicen las redes sobre el particular calzado del creador de Ethereum

Vitalik Buterin en la charla de ayer en la Usina del Arte

Llegó, paseó por Buenos Aires, vio a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, fue a ver a Soda Stereo, visitó a la artista Marta Minujín y dio una charla gratuita para 1.000 personas cuyas entradas se agotaron en 10 minutos. Y todo en chancletas. U ojotas o chanclas muy de moda, según a quién se le pregunte.

Vitalik Buterin, el co-creador de la plataforma Ethereum –la segunda más grande del mundo cripto luego de bitcoin– está en buenos Aires desde el viernes y hay revolución en el ecosistema cripto local. No es para menos: este joven de 27, que nació en Rusia y crió en Canadá –y que tiene un patrimonio de USD 1.500 millones, según Forbes– es una celebrity del mundo de las nuevas finanzas. ¿También de la moda? No parecería, pero las redes hablaron del tema y se ve interés por su particular calzado entre los integrantes del mundo cripto local.

En la reunión con emprendedores del viernes pasado, junto a Gabriel Gruber, de Exactly, otra startup del sector

Nano acaba de salir del local de marca francesa que las vende en Patio Bullrich. “Me las compré porque me encantan y porque él es un referente cada vez para más gente, quedó claro anoche. Ver que hizo cosas tan grandes y se vista tan sencillo está buenísimo, es algo para seguir: lo grande y también las pequeñas cosas. Puede ser un show, pero hay una muy buena actitud detrás. Lo seguimos en las cosas macro y en los detalles también”, aseguró a el emprendedor que está al frente de Pinta Token, una cripto para bares y restaurantes que está armando su DAO (decentralized autonomous organization).

“¡Última disponible! en talle 40″, avisa Walter en un grupo del sector y envía un link donde se pueden comprar online.

“Hay consultas desde hace unos días, sí. Desde que llegó este chico aumentó el interés, y también las ventas”, confirmaron desde otro de los locales de Lacoste, la marca que vende las ojotas y que tiene su tradicional cocodrilo impreso grande un su parte superior. El par cuesta $7.000 y también se consigue en plataforma de comercio electrónico.

Alec Oxenford, Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan, Buterin, Marta Minujin, Santiago Siri, Tomás Pierucci y Gastón Parisier (Foto: @tomipierucci)

En Lacoste las llaman slides y las definen como un “item icónico del guardarropas de verano” de la marca. “Originalmente diseñadas para la playa, la pileta y los días de sol. El modelo más clásico es de goma y en colores plenos (blanco, negro, azul navy, verde Lacoste y rojo) con el cocodrilo a contratono, en blanco o verde. Esas ‘Croco Slides’ iniciales se fueron aggiornando, renovando, para convertirse en un item que ya no conoce temporadas y son válidas también para situaciones urbanas”, dijeron.

“Las slides son furor desde hace algunos años a nivel global marcando tendencia. La marca está siendo muy demandada últimamente y notamos que este producto es comprado cada vez más, no solo en Argentina, sino a nivel global. No podemos atribuir un crecimiento mayor al que venimos teniendo desde hace dos años al uso de nuestra slide por parte de Vitalik aunque creemos que seguramente muchas personas se vieron influenciadas por él y podremos ver mejor el impacto dentro de unos días”, aseguraron en la marca.

Los comentarios sobre las ojotas con medias de Buterin estallaron en las redes desde su llegada:

- “Vitalik Buterin adoptando la moda Lavagna: Ojotas con medias...” (@Lourdes49674678).

- “Vitálik Buterin (crypto Ethereum) en Argentina. Dress Code: Ojotas y medias” (@pablovilan).

- “Mi edad, tiene una fortuna de 1.500 millones y va a una conferencia en ojotas con medias. Sos todo Vitalik” (@jonylif).

- “Vitalik tiene exclusividad con esas ojotas o ni bien llego a Argentina le chorearon el único par de zapatillas que trajo” (@cukysarraute).

- “Vitalik en ojotas con medias y vos preocupándote por qué ropa llevar a la joda de fin de año en el barrio” (@javiercalzolari).

- “Cosas en común con Vitalik: cruzo de manera víbora las piernas, gesticulo con las manos al hablar, vivo en ojotas y medias. Cosas que querría tener en común: la cuenta bancaria” (@printmaga).

- “Viendo cómo se viste Vitalik (el de ojotas con medias) que es el creador de Ethereum, paso a recordar mi teoría: la gente de guita, pero de guita en serio (no el que compró bitcoin en diciembre 2020 y flashea ser Maslatón), se viste normal y sin aparentar” (@manzi_apablo).

Ayer, en la Usina del Arte, Buterin elogió a la comunidad cripto local, la misma que ahora busca emular su look. “Es una comunidad Ethereum con mucha energía, con muchos proyectos. Es definitivamente excitante”, dijo y admitió estar “muy impresionado” por el ecosistema cripto local.

En ese contexto, hablando respecto de los desafíos que enfrenta el peso argentino y las dificultades macroeconómicas con las que convive el país valoró el rol de ese ecosistema y la avidez con la que el país adopta soluciones del protocolo que él creó. De allí su sentencia de un país con pocas capacidades estatales y muchas capacidades de recursos humanos.

“En países con inflación como la Argentina, pueden conocer realmente como funciona el dinero”, sentenció. “Esto muchas veces es el mejor ecosistema para que florezcan proyectos, la gente entiende que tiene que ver cómo hacer para que no le pegue la inflación y por eso aparecen abiertos a nuevas ideas”, aseguró. Siempre en ojotas.

