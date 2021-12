Errores, hobbies y otras facetas poco conocidas del rey del Ethereum, que cautivó a Buenos Aires desde su llegada

Ethereum

Una de las personas más influyentes del mundo cripto, está de visita en Argentina. Vitaly Dmitriyevich Buterin es el nombre real del más famoso cofundador de la segunda criptomoneda más grande del mundo, Ethereum, y su visita en Argentina está causando revuelo no solo en las redes sociales.

El cofundador de ETH, más conocido como “Vitalik” Buterin, es un programador y escritor que nació el 31 de enero de 1994 y es ruso-canadiense. Buterin se involucró con las criptomonedas desde sus inicios.

En 2011, cofundó Bitcoin Magazine, y en 2015, Buterin lanzó Ethereum con Gavin Wood, Charles Hoskinson, Anthony Di Iorio y Joseph Lubin.

Qué es Ethereum

Sergio Turi, CEO de Inversiones en el Mundo, dijo a Infobae: “Ethereum es una plataforma open source, que sirve para programar contratos inteligentes. La plataforma es descentralizada a diferencia de otras cadenas de bloques. Es programable, lo que significa que los desarrolladores pueden usarlo para crear nuevos tipos de aplicaciones descentralizadas. Ahora, dicho de forma más fácil y menos técnica, es como un terreno (plataforma), donde la gente (programadores) pueden construir edificios (programas descentralizados).”

Cómo comenzó Ethereum

En noviembre del 2013, con 19 años, Buterin escribió un documento técnico describiendo el proyecto “Ethereum”. Lo que buscaba era crear una criptomoneda que solventara las deficiencias del BTC. Sin embargo, Buterin era un gran gamer en aquel entonces. Creó Ethereum después de que los desarrolladores de World of Warcraft debilitaran su personaje, el cual era muy valioso para él.

Según su propia página de about.me, jugó World of Warcraft de 2007 a 2010, pero decidió renunciar después de que Blizzard, la empresa desarrolladora del videojuego debilitó su “amado hechizo Siphon Life de brujo”. “Lloré hasta quedarme dormido”, escribió, “y ese día me di cuenta de los horrores que pueden traer los servicios centralizados”.

World of Warcraft

El World of Warcraft fue uno de los juegos con más participantes activos de la historia. Está basado en un universo virtual, en el que cada jugador crea uno o varios personajes, y los utiliza en un mundo abierto. Cada personaje tiene una raza, una clase, y personalización a gusto del jugador. Luego, se comienza a subir de nivel, aprender nuevas habilidades, mejorarlas, conectar con otros jugadores, y realizar desafíos en conjunto

“Viajé por todo el mundo, exploré muchos proyectos de cifrado y finalmente me di cuenta de que estaban demasiado preocupados por aplicaciones específicas y no eran lo suficientemente generales, de ahí el nacimiento de Ethereum , que ha tomado mi vida desde entonces”, escribió en su biografía.

Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Buterin es una persona que ha estado involucrada en el mundo de la tecnología desde hace mucho tiempo. No solo las criptomonedas, blockchain y este tipo de nuevas tecnologías, sino también los juegos como World of Warcraft. Gracias a esto, desarrollo Ethereum de manera tal que pudiera adaptarse, y crecer al ritmo de las blockchain, sin quedarse atrás.”

De quiénes necesitó Buterin en un comienzo

Buterin tenía 21 años cuando Ethereum se lanzó en 2015. Necesitó la ayuda de otros siete fundadores, a quienes comparó con La Comunidad del Anillo, de la película El Señor de los Anillos, de Tolkien. Finalmente terminaron por dividirse. Algunos de esos primeros fundadores, terminaron por crear sus propias criptomonedas, entre ellas se encuentran Cardano, la séptima criptomoneda más grande y Polkadot, la onceava.

Anthony Di Iorio, uno de los cofundadores de Ethereum, dijo: “Ethereum fue fundado por Vitalik Buterin, por mí, Charles Hoskinson, Mihai Alisie y Amir Chetrit (los 5 iniciales) en diciembre de 2013. Joseph Lubin, Gavin Wood y Jeffrey Wilcke se agregaron a principios de 2014 como fundadores”.

Rodríguez Larreta con Buterin

No todos estos fundadores siguen en Ethereum, como lo hace Buterin. Mihai Alisi fue vicepresidente de la Fundación Ethereum hasta finales de 2015, cuando focalizó su atención en Akasha. Por otra parte, Di Lorio dejó de enfocarse en Ethereum cuando se tomó la decisión de convertirlo en una organización sin fines de lucro. En una reunión de los cofundadores en junio de 2014, Chetrit fue criticado por los desarrolladores de Ethereum y otros cofundadores por su falta de participación en Ethereum, por lo que decidió renunciar, aunque sin dejar de ser cofundador. Hoskinson fue un gran defensor de Ethereum como organización sin fines de lucro, pero por algunos hechos desafortunados debió alejarse de la criptomoneda. Gavin Wood, por su parte, decidió dedicarse a otra criptomoneda competidora, Polkadot. Wilcke dejó la supervisión del proyecto con una serie de hechos, incluidos el nacimiento de su hijo. Joseph Lubin, finalmente decidió dedicarse a Consensys, una empresa relacionada con el mundo blockchain, pero por fuera de Ethereum.

Qué errores ha cometido Buterin

En una sesión de AMA (ask me anything), es decir, una sesión en la que se le podía preguntar lo que se quisiera a través de Twitter, uno de sus mayores errores fue su elección de los 8 cofundadores de la criptomoneda. En respuesta a un usuario que le preguntó qué es lo que más lamenta de su trabajo con Ethereum, respondió: “Todo el asunto de los ‘8 cofundadores’ (y elegirlos tan rápido y sin discriminación)”, y añadió: “Coordinar a las personas en grupos pequeños fue más difícil de lo que esperaba. No se puede simplemente obligar a todos a sentarse en círculo, mostrarse amables y llevarse bien, especialmente cuando hay un conflicto obvio de incentivos “.

Vitalik Buterin. (foto: Xataka)

Cómo es la historia del más grande cofundador de Ethereum

Cuando estaba en el tercer grado, en su colegio primario en Canadá, Buterin fue incluido en un programa para dotados. Ya desde niño mostraba grandes diferencias con el resto de sus compañeros. El principio de lo que luego daría lugar a la creación de Ethereum, una criptomoneda con un proyecto innovador, revolucionario y con una vista muy a futuro.

Pasó cuatro años en la Escuela Aberald, una secundaria privada en Toronto. A ese periodo, el cofundador de Ethereum describe como “los mejores y más productivos años de su vida”. Después de la secundaria, Buterin estudió en la Universidad de Waterloo. Allí, tomó cursos avanzados y fue asistente de investigación del criptógrafo Ian Goldberg, quien cocreó Messaging y fue el ex presidente de la junta directiva del Proyecto Tor. Luego, en 2012, ganó una medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Informática

Cuál es la fortuna estimada de Vitalik Buterin

ETH, el segundo token más valioso del mundo, creado por Buterin, costaba alrededor de 0,7 dólares por unidad en 2015. Actualmente, cada Ethereum cuesta 3830 dólares, lo que representa un alza del 547 mil por ciento en estos 6 años. Al ser uno de los creadores, y como es de esperar, Buterin posee una gran cantidad de ETH. Gracias a esto, el gran influencer del mundo cripto posee hoy una fortuna de 1500 millones de dólares. Es por ello por lo que su visita a Argentina ha causado revuelo en las redes, no solo por su fortuna, sino por su gran influencia en el mundo blockchain.

Con respecto a esto, Marcos Emmi, CEO de MicroFinanzas Personales, dijo a Infobae: “Es interesante que gente del mundo cripto venga a hablar con políticos, independientemente del partido, porque es algo favorable. Si no te puede cobrar impuestos, lo va a ver mal. Yo creo que está bueno que se den esas reuniones, hay que ver en que avanzan. Ojalá en algún momento de la historia, ETH sea moneda de curso legal en Argentina. Pero, en síntesis, la visita de Buterin a Argentina es algo positivo, y que nos tengan en cuenta para proyectos o eventos”.

