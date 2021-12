Mauricio Macri se reunió con Vitálik Buterin, el cerebro detrás de Ethereum

El encuentro entre Mauricio Macri y Vitalik Buterin

El ex presidente Mauricio Macri sorprendió este sábado al reunirse de manera privada con el creador de Ethereum, Vitálik Buterin, quien está de visita en Argentina para participar de un evento de programación.

“Encuentro fascinante con Vitálik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados ”, indicó el exmandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El dirigente de Juntos por el Cambio recibió a Buterin en su casa en Acassuso, acompañado de Leandro Sigman, Gastón Parisier, Tomás Pierucci y Santiago Siri, emprendedores locales de la industria de las criptomonedas.

Buterin es un programador ruso-canadiense, de 27 años, que es conocido por ser el cofundador de Ethereum y de Bitcoin Magazine. Es una celebridad en el universo de las criptomonedas y el blockchain.

Al principio, la llegada de Buterin fue casi desapercibida. Aterrizó en Buenos Aires con el objetivo de asistir ayer viernes a un evento por el aniversario de The Graph, un protocolo descentralizado para indexar y consultar datos de blockchains, comenzando con Ethereum.

El gurú de la floreciente economía digital vino a conocer Argentina y ver en persona cómo se “vive en un país con mucha inflación”, según le contó a varios integrantes del ecosistema cripto local con los que se encontró en un evento en Área3, un coworking de Palermo. Actualmente, las criptomonedas se convierten en alternativas en países con mucha volatilidad cambiaria.

Las cuentas de Twitter de los asistentes al encuentro, realizado en Palermo, fueron la vidriera de la presencia del desarrollador. Su sorpresiva presencia revolucionó al mundo cripto de Argentina. al contar con la primera visita oficial de la máxima estrella del ecosistema a nivel internacional. Vitalik estuvo conversando con los invitados y miembros de la comunidad sobre los desafíos que se vienen.

“Tuvimos la oportunidad de hacer un evento que se replicó en diferentes ciudades del mundo, incluyendo Buenos Aires. Aquí, contamos con la presencia de importantes referentes mundiales del ecosistema cripto, incluido la gran sorpresa que fue Vitalik Buterin. No podemos decir que no estábamos nerviosos, pero fue realmente lindo que estuviera presente en un ambiente distendido. Con decir que hasta se animó a jugar ping-pong”, comentó Lorena Fabris, Community Building de The Graph en español.

“Le preguntamos a Vitalik cuál era el proyecto que más le interesa y dijo Proof of Humanity”, tuiteó Gabriel Gruber, CEO de la startup de finanzas descentralizadas (DeFi) Exactly. Proof of Humanity es un proyecto que está desarrollando desde España otro emprendedor local que dio el presente, Santiago Siri.

Según la revista Forbes, Buterin tiene un volatil patrimonio personal de casi USD 1.500 millones, atado a las inciertas cotizaciones cripto. Es el mayor referente cripto del mundo mientras Satoshi Nakamoto, el supuesto creador o creadores de Bitcoin, se mantenga en el anonimato.

Buterin nació en Kolomna, Rusia, en 1994 y luego se mudó a Canadá con su familia, y se educó en Toronto. En 2014, recibió la prestigiosa beca Thiel, que ofrece USD 100.000 para jóvenes menores de 23 años para perseguir intereses fuera de la academia en lugar de ir a la universidad. Nunca terminó sus estudios en la Universidad de Waterloo.

Fue fundador de la revista Bitcoin Magazine y en 2013, con sólo 13 años y siendo un verdadero conocedor de bitcoin, desarrollo su propia plataforma que iba a ser descentalizada –sin ninguna intermediación– y en la que se pudiera programar, además. O sea, no sólo una moneda.

El valor de cada Ether tiene un precio de USD 3.900 por unidad. El mes pasado, tuvoun récord histórico de USD 4.800. Su valorización total del mercado es de USD 460.000 millones.

