Cuáles son los 50 mejores restaurantes de América Latina 2021

Una lista, doce países y cincuenta restaurantes. Las estrellas de la industria gastronómica de América Latina se reunieron tras la cuarentena a causa del COVID-19 para revelar la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro. El tradicional anuncio de los mejores restaurantes se desarrolló de manera virtual, pero con ceremonias independientes en diversos países.

Dado el impacto de la pandemia, la premiación, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, cambió su ranking anual para crear una lista retrospectiva, únicamente elaborada por este año, que identifica los mejores restaurantes de los últimos nueve años. La lista completa, que llega hasta los 100 restaurantes, cuenta con entradas de 12 países y añade 21 restaurantes nuevos, destacando a la industria culinaria latinoamericana aún más.

El listado de los mejores restaurantes en Latinoamérica se elaboró a partir de la suma de los datos completos de las votaciones a lo largo de las ocho ediciones del ranking desde la creación de los premios en el 2013. Central en Lima, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, reconocido por su exploración gastronómica de los ecosistemas peruanos, se llevó el primer puesto como “The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021″ . Central está en el top tres junto al también restaurante limeño Maido y D.O.M, ubicado en São Paulo, Brasil.

Sin embargo, Argentina obtuvo el mayor número de entradas en la lista 2021 Pasado y Futuro, con 20 restaurantes (11 en el top 50). México le siguió de cerca con 19 (también 11 en el listado reducido), añadiendo una nueva entrada con el restaurante, Deckman’s en el Mogor en Ensenada. Brasil, por su parte, ocupó 17 puestos (7 entre los 50 mejores) con cinco nuevas entradas, incluyendo Glouton en Belo Horizonte, que es la nueva entrada con el puesto más alto, además de Soeta en Vitória, Tordesilhas, Arturito y Komah en São Paulo. Perú contó con 16 entradas (9 en el top 50), seguido de Colombia con 10 (4 en el listado reducido).

William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, comentó: “Después de un año de muchos desafíos, nos complace presentar esta edición especial de Latin America’s 50 Best Restaurants y honrar a los héroes de la gastronomía quienes han trabajado incansablemente para apoyar a sus comunidades y reconstruir el sector. Nos emociona destacar a los restaurantes y proporcionarles a los amantes de la comida y a los viajeros esperanzados un poderoso punto de referencia gastronómico en esta próxima etapa crítica de la recuperación. Después de muchos meses separados, estamos encantados de que las comunidades gastronómicas hayan podido reunirse de nuevo en sus respectivas ciudades para celebrar presencialmente esta ocasión tan especial”.

El ranking vino acompañado por una serie de premios especiales, los cuales se centran en aquellos profesionales y restaurantes que están ayudando a crear un cambio positivo y un futuro mejor:

Anafe en Buenos Aires se llevó el premio “American Express One To Watch Award” . En tan sólo tres años desde sus inicios como un concepto de club de cena, Anafe ha extendido rápidamente sus alas. Después de abrir como un restaurante permanente en el barrio Colegiales en marzo de 2020, el menú cosmopolita de Micaela Najmanovich y Nicolás Arcucci ahora atiende plenamente tanto el almuerzo como la cena, servidos en un comedor minimalista y elegante.

El premio Gin Mare Art of Hospitality Award fue para Celele, en Cartagena (Colombia ), dirigido por los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, quienes pasaron años explorando la costa caribeña colombiana para perfeccionar su propuesta antes de abrir su restaurante. Para disfrutar de la experiencia completa, los comensales pueden elegir un menú de degustación de 10 platos que explora todo lo que el Caribe tiene para ofrecer, acompañado de un servicio cautivador, una cata de bebidas bien pensada de cervezas artesanales regionales, cócteles elaborados con frutas colombianas, licores fermentados y vinos.

Votado por sus pares, Eduardo García de Máximo Bistrot en Ciudad de México fue el ganador del premio “Estrella Damm Chefs’ Choice Award – Best Reinvention”, otorgado a un chef que se haya reinventado a sí mismo o a su restaurante con éxito durante la pandemia . En respuesta a las necesidades de su personal y sus clientes, Bistrot trasladó su una vez íntima cocina y comedor a un espacio más amplio en Ciudad de México para su seguridad, comodidad y tranquilidad, al mismo tiempo que logró la transición del 100% de su personal.

El restaurante Anafe de Buenos Aires se llevó el premio “American Express One To Watch Award”

Mientras tanto, Corrutela en São Paulo fue galardonado con el premio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award . En este restaurante amigable con el planeta, el chef César Costa crea platos centrados en las verduras con productos locales orgánicos, eliminando el plástico, convirtiendo en abono todos los residuos y utilizando energía solar.

Entre los ganadores de los premios especiales preanunciados que aceptaron sus galardones también se encuentra Marsia Taha de Gustu en La Paz, quien recibió el premio “Latin America’s Rising Star Female Chef Award” . Este año, el premio cambió el título de “Latin America’s Best Female Chef” con el fin de reconocer a una chef con una nueva visión de la gastronomía quien inspira un cambio positivo. Rodrigo Oliveira and Adriana Salay de Mocotó en Brasil también fueron galardonados con el premio “The Macallan Icon Award” como parte de los preanuncios.

En el 2020, 50 Best decidió cambiar la organización de eventos en vivo para centrarse en la recaudación de fondos y el apoyo al sector de la hospitalidad a través de su programa “50 Best for Recovery” , que incluyó la recaudación de $1,29 millones con el apoyo de sus socios. La iniciativa distribuyó subvenciones a más de 200 restaurantes y bares y realizó donaciones a una serie de organizaciones sin ánimo de lucro del sector de la alimentación y las bebidas.

“Es un evento que logró toda la comunidad gastronómica. Fue y es muy emocionante estar con colegas que participan de esto hace años, pero también compartir con los que vienen porque de eso se trataba esa edición. Con Don Julio representamos a la parrilla argentina, a un estilo popular. Es un orgullo ”, sostuvo Pablo Rivero, fundador de la emblemática parrilla palermitana, en diálogo Infobae.

La lista completa de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021:

1. Central (Lima, Perú)

2. Maido (Lima, Perú)

3. D.O.M. (São Paulo, Brasil)

4. Astrid y Gastón (Lima, Perú)

5. Pujol (Ciudad de México, México)

6. Boragó (Santiago, Chile)

7. Maní (São Paulo, Brasil)

8. Quintonil (Ciudad de México, México)

9. Tegui (Buenos Aires, Argentina)

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

En Don Julio, la parrilla cobra protagonismo y todo combina a la perfección para que los comensales descubran la cocina que representa a los argentinos (Franco Fafasuli)

11. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

12. Sud 777 (Ciudad de México, México)

13. La Mar (Lima, Perú)

14. Leo (Bogotá, Colombia)

15. Pangea (Monterrey, México)

16. Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay)

17. Osso (Lima, Perú)

18. Harry Sasson (Bogotá, Colombia)

19. Chila (Buenos Aires, Argentina)

20. Rafael (Lima, Perú)

Sud 777, el restaurante mexicano liderado por el chef Edgar Núñez continúa con sus apariciones en las listas culinarias (Instagram)

21. El Baqueano (Buenos Aires, Argentina)

22. Lasai (Rio de Janeiro, Brasil)

23. Mocotó (São Paulo, Brasil)

24. Isolina (Lima, Perú)

25. El Chato (Bogotá, Colombia)

26. Ambrosía (Santiago, Chile)

27. Rosetta (Ciudad de México, México)

28. Aramburu (Buenos Aires, Argentina)

29. Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

30. Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)

Mishiguene Restaurante, del reconocido chef argentino Tomas Kalika., es el primer restaurante de alta cocina judía en Buenos Aires y rinde homenaje a generaciones de madres y abuelas que transmitieron sus recetas en hogares judíos

31. 99 (Santiago, Chile)

32. Alcalde (Guadalajara, México)

33. Máximo Bistrot (Ciudad de México, México)

34. Elena (Buenos Aires, Argentina)

35. Nicos (Ciudad de México, México)

36. Gustu (La Paz, Bolivia)

37. La Cabrera (Buenos Aires, Argentina)

38. Le Chique (Cancún, México)

39. Fiesta (Lima, Perú)

40. Corazón de Tierra (Valle de Guadalupe, México)

En el Gran Dabbang, en Palermo, Mariano Ramón recurre a sabores e ingredientes asiáticos y los une con los latinoamericanos para crear una experiencia sensorial única (Franco Fafasuli)

41. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

42. Criterión (Bogotá, Colombia)

43. Alto (Caracas, Venezuela)

44. Amaranta (Toluca, México)

45. 1884 Restaurante (Mendoza, Argentina)

46. La Picantería (Lima, Perú)

47. Restaurante 040 (Santiago, Chile)

48. Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

49. Manu (Curitiba, Brasil)

50. Oviedo (Buenos Aires, Argentina)

