The World’s 50 Best Bars: un bartender argentino es el mejor del mundo

Renato “Tato” Giovannoni, el creador de Florería Atlántico y ganador del Altos Bartenders' Bartender Award 2020

Hoy 22 de Octubre, la organización de Los 50 Mejores Bares del Mundo 2020 (The World’s 50 Best Bars) anunció que Renato “Tato” Giovannoni, el dueño del bar argentino Florería Atlántico, fue el ganador de Altos Bartenders' Bartender Award.

El ganador de este premio es seleccionado por los mejores bartenders del mundo, y es el máximo reconocimiento a un colega que brille por su capacidad como líder, emprendedor y agente de cambio.

Expectantes a la próxima ceremonia de premiación de los The World´s Best Bars, que se llevará a cabo el 5 de noviembre, ahí se conocerá la nueva posición de su bar para este 2020. Florería Atlántico ingresó en el ranking de los 50 Best Bars en 2016, en el puesto 49; subió al 23 en 2017, llegó al 14 en el 2018 y en el 2019, no sólo estuvo en el top 3, sino que además fue reconocido como el mejor de Sudamérica.

Al entrar, las flores son las protagonistas del bar de Retiro, para llevarte al sótano creando un speakeasy bar en Buenos Aires (Nicolás Stulberg)

“Es una caricia este reconocimiento. Nos hace muy felices, fue totalmente impensado estar en el puesto 14. Este es el quinto año que estamos en la lista, y lo más feliz es que un bar de Argentina esté presente. No es fácil todos los días abrir el bar, es un esfuerzo muy grande y nuestra felicidad es por la gente que viene y que se va feliz, y eso lo podemos captar cuando vienen a visitarnos”, dijo Tato Giovannoni en diálogo con Infobae desde Londres cuando ganó en el 2018.

“Está bueno que Argentina vuelva a estar en el mapa de la coctelería. Nosotros no somos los únicos, son muchos los bares que hay en Buenos Aires y en el país, y eso habla de que se están haciendo las cosas bien y que la gente mira hacia Buenos Aires y ven que hay un presente coctelero y no un futuro”, agregó Giovannoni.

Cómo es Florería Atlántico

En Florería, el bar elegido en el puesto número 3 según 50 best del 2019, se sirven los mejores tragos de autor (Nicolás Stulberg)

El bar se inauguró en 2013. Está ubicado en Arroyo 872, en la zona más coqueta del barrio porteño de Retiro. Allí, Tato Giovannoni recreó una tienda de flores con un amplio sótano al que se accede por una puerta secreta que sumerge a la persona en el interior del bar, en el sótano del local. Se caracteriza por la excelencia de su coctelería y lo particular de su propuesta gastronómica.

El concepto del bar es una de las tantas razones por las que cautiva al público. “Somos los que amamos el vino y los cócteles, el mar y el fuego, las flores y la música, las ciudades y sus puertos, la Recoleta elegante y el Sur reo, los monstruos míticos y las leyendas por descubrir”, se puede leer en la descripción de su página oficial.

Quién es Renato Giovannoni

Renato “Tato” Giovannoni es hoy un referente mundial en el mundo de la coctelería. Pero años antes se despidió del mar y del bosque de Pinamar y fue en búsqueda de su futuro: estudió Cine en la New York Film Academy, y se recibió de director de Arte Publicitario. Según cuenta, la vida se encargó de que todos sus intereses confluyeran en un oficio: crear tragos y bebidas.

Tato en la última entrega de los 50 best bars, donde obtuvo con Florería Atlántico el puesto número 3 (@tatogiovannoni)

De regreso al país, empezó a trabajar en las barras de Gran Bar Danzón, Sucre y Faena Hotel. Su talento y creatividad no pasaron inadvertidos. Fue embajador de varias marcas de destilados y diseñó la carta de tragos para Malbec House (Estados Unidos), la cadena Gaucho, el bar Galante (Reino Unido) y La teatrería (México).

En 2013, luego de cinco años en los cuales Tato Giovannoni buscó un sitio para hacer realidad su sueño, finalmente lo encontró en la calle Arroyo y fundó su gran amor: la Florería Atlántico, elegido como uno de los 50 mejores bares del mundo por la revista Drinks International, con el concepto de un puerto que de la bienvenida a los que cruzaron mares para arribar allí, a ese lugar, en ese instante.

Está ubicado en el barrio de Retiro sobre la calle Arroyo y por la pandemia del coronavirus tienen sus mesas al aire libre (Nicolás Stulberg)

La carta de coctelería de Florería Atlántico se divide de acuerdo a los países originarios de las mayores oleadas migratorias que llegaron a la Argentina entre 1900 y 1920: Italia, España, Francia, Polonia e Inglaterra. También hay una sección de tragos criollos en la que se mezclan esas nacionalidades con lo autóctono. Cada noche se sirven los tragos made by Giovannoni, mientras en una parrilla prusiana de 1940 se cocinan carnes y pescados.

Actualmente por la pandemia del coronavirus, en Florería están atendiendo en su vereda con mesas al aire libre. “Con alegría salimos ‘a vante’ que significa ‘navegar adelante’ en la calle mas linda de Buenos Aires”, detallaron en su Instagram tras la apertura.

