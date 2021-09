Los amantes de la estética vs los indiferentes al paso del tiempo: qué tratamientos usan cada uno

Los amantes de la estética buscan reducir los signos del envejecimiento y apuestan a nuevos tratamientos de rellenos con ácido hialurónico (Getty Images)

Aunque para muchas personas la estética es algo superficial, para tantas otras no lo es. Una nueva investigación indicó también que dos grupos se sumaron a la tendencia, las consultas de hombres y de personas jóvenes crecieron en el último tiempo. Pero, ¿qué piensan los argentinos después de más de un año y medio de pandemia y escondidos detrás del barbijo? La fuerte exposición a las cámaras, redes sociales y la búsqueda de salir perfecto en las selfies, cambió la forma en que nos miramos. Los especialistas nos muestran por qué los fillers de ácido hialurónico se convirtieron en uno de los tratamientos más elegidos.

Según resultados del último estudio del laboratorio Allergan Aesthetics, en el que se encuestó a 856 personas de entre 25 y 75 años, los médicos detectaron un aumento importante en la cantidad de consultas estéticas y en el uso de rellenos de ácido hialurónico. Se identificaron dos grupos bien marcados a la hora de pensar en estética: el 47% son los esthetics lovers o amantes de la estética y el 53% son los llamados aging accepters, que son los que aceptan del paso del tiempo.

La especialista destaca que existen muchos tipos de ácido hialurónico, de diversas densidades, que logran llegar a las distintas capas de la piel, explicó la doctora Rosi Flom, médica dermatóloga miembro de la SAD (Getty)

Los esthetics lovers o amantes de la estética son conscientes de los signos del envejecimiento y quieren verse mejor. Buscan una versión renovada de sí mismos. Están interesados en las tendencias de la moda y la belleza y le dan gran importancia al cuidado de la piel y a las rutinas para lograrlo.

Los especialistas coinciden en que “ellos tienen un gran interés en cambiar algunos rasgos faciales para verse mejor, al igual que quieren revertir los signos negativos como el cansancio, tristeza o enojo en su rostro, o simplemente embellecerlo”.

Por su parte, los aging accepters si bien están menos preocupados por los signos del envejecimiento, sí están atentos a las rutinas de cuidado de la piel y a seguir una alimentación saludable. Menos pendientes de las tendencias de moda y belleza, se preocupan por llevar una vida sana y consideran importante el cuidado de la piel, que sigue siendo prioridad.

La gran diferencia con los esthetic lovers es que no siguen tendencias a rajatabla y están menos atentos a los in y out de moda y belleza. Más allá de sus diferencias, una característica común de ambos grupos es que coinciden en buscar información confiable cuando de tratamientos de estética se trata . Para muchos, verse bien se convirtió en una prioridad. Instagram es el canal líder, pero el boca a boca es extremadamente fuerte. También la experiencia de una amigo o familiar a la hora de buscar información y llegar a un especialista serio y de confianza.

Un gran descubrimiento del estudio es el aumento de la consulta en hombres y jóvenes. Son la nueva tendencia global. Y si bien las mujeres continúan liderando los tratamientos estéticos poco invasivos como los fillers de ácido hialurónico con un 70%, y los hombres alcanzan el 30% restante.

En cuanto a las edad de los pacientes de las consultas:

- El 48% tiene entre 18 y 34 años

- El 40 % entre 35 y 49 años

- El 14%, +50 años.

Las mujeres apuestan a los tratamientos estéticos poco invasivos como los fillers de ácido hialurónico. Representan el 70% de las consultas, los hombres, el 30% restante (Getty)

¿Los hombres y los jóvenes también apuestan a los fillers?

La respuesta es sí. Ya no es más un tema de mujeres de más de 40. Los fillers o rellenos de ácido hialurónico son uno de los tratamientos que más piden los hombres, están a la vanguardia y cada vez más hombres consultan para verse mejor. Se trata de un tratamiento que se realiza en solo una sesión de menos de una hora y sus resultados duran por más de un año.

Para Raúl Banegas, cirujano plástico y miembro de la SACPER, “la parte inferior del rostro es una zona muy elegida por los hombres y es, precisamente, la flacidez y falta de definición en el mentón y la mandíbula la que más edad puede delatar. Redefinir ese borde mandibular no sólo otorga elegancia sino también es clave para esconder lo que se llama “cara de bulldog” cuando cuelga la piel, un claro signo de envejecimiento que tiene una excelente respuesta con los fillers”.

Raúl Banegas, cirujano plástico, dijo a Infobae: “La parte inferior del rostro es una zona muy elegida por los hombres, y los fillers dan excelente resultado" (Getty)

El especialista recuerda que años atrás era la mujer la que traía a su novio o marido a la consulta pero eso cambió. Hoy los hombres vienen por su cuenta y decididos a tratar los que les molesta o mejorar alguna zona puntual.

Por su parte las más jóvenes sin duda llegan por labios. El aumento del volumen de los labios es quizá el tratamiento más conocido, y uno de los más demandados, por los más jóvenes más allá del uso del barbijo son una tendencia en alza.

Los profesionales formados en las nuevas técnicas y los productos de rellenos permiten excelentes resultados y son seguros. La clave es buscar un especialista confiable, con experiencia y utilizar los productos adecuados.

Los fillers de ácido hialurónico y lideran las consultas por su efecto duradero y resultados que se ven y se sienten naturales (getty)

¿Qué opinan los especialistas sobre estas tendencias?

Para Rosi Flom, médica dermatóloga miembro de la SAD y de la American Academy of Dermatology, “En general el paciente que viene al consultorio desea disminuir los signos de cansancio de su cara, y aquellos signos que le molestan y con los fillers de ácido hialurónico logramos devolverle la mejor versión de sí mismos , realizando una estrategia de estructuración del rostro”.

La especialista destaca que existen muchos tipos de ácido hialurónico, de diversas densidades, que logran llegar a las distintas capas de la cara de acuerdo al objetivo a lograr en cada caso particular. Están desde los más compactos que se utilizan para reposicionar y dar estructura, hasta los otros más fluidos que se utilizan para tratar arrugas finas, delinear un contorno de labios y para hidratar la piel en profundidad, agrega la especialista.

“Después de más de un año de pandemia noto que los pacientes sienten que han perdido lozanía y juventud en la piel, y extrañaban los tratamientos con ácido hialurónico que son rápidos, ambulatorios y efectivos. Debemos saber que el hialurónico retiene agua, genera formación de nuevo hialurónico, mejora la estructura ósea, el contorno de la cara, las arrugas y surcos del rostro”, opina sobre la visión de lo que ve acerca de sus pacientes.

El aumento del volumen de los labios es quizá el tratamiento más conocido, y uno de los más demandados, por los más jóvenes más allá del uso del barbijo son una tendencia en alza ( Getty)

Si bien hay muchas personas que tienen miedo a las agujas y al dolor que puede ocasionar la aplicación de los fillers, la doctora Flom explica: “Hoy existen jeringas de rellenos de ácido hialurónico con anestesia o lidocaína, en el consultorio se aplica previamente una anestesia tópica, tipo máscara, por 30 minutos, por eso es un tratamiento efectivo, ambulatorio y prácticamente indoloro”.

¿Cómo trabajarlo? La especialista responde que se comienza a trabajar con los volúmenes y luego al mes, se tratan las ojeras, los labios, las líneas de marioneta y el mentón. “Esto sería algo integral, pero se adapta a lo que cada paciente requiere, de acuerdo a su genética y personalidad, el tratamiento indicado. Cada tratamiento es individual y busca la mejor versión de cada persona.

Por su parte, para Raúl Banegas, cirujano plástico y miembro de la SACPER los tratamientos con rellenos de ácido hialurónico se convirtieron en un gran aliado, hoy la gente busca verse mejor y que no se note que se hizo, ese es el secreto .

Hoy no se busca sólo borrar arrugas, se busca suavizar y resaltar fundamentalmente manteniendo la premisa de que sea sutil, manteniendo la naturalidad (Europa Press)

“ Hoy no se busca sólo borrar arrugas, se busca suavizar y resaltar fundamentalmente manteniendo la premisa de que sea sutil, manteniendo la naturalidad . Los meses de pandemia dejaron a la gente en primer plano en sus pantallas y buscan corregir esos mensajes negativos en sus rostros como el cansancio, la tristeza, el enojo”, puntualiza el médico.

Banegas aclara que “Yo miro el rostro al paciente como un ingeniero o arquitecto mira una casa: Miro vigas, columnas, estructura, sostén, también después veo las paredes, es decir los surcos, y por último lo veo como un decorador de interiores, la arruguita, la arañita. Muchas veces el paciente llega al consultorio y me muestran que les preocupa una arruga puntual pero no ven que éstas ya no tienen sostén y buscan la cortina, el detalle de decorador pero antes es esencial resolver los cimientos la estructura para después ir al detalle”.

