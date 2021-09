Curiosidades y perlitas de las PASO: la foto de Alberto Fernández, el triple desayuno de Larreta y el look de los políticos

Una de las autoridades de mesa se saca una foto con Alberto Fernández, luego de que el presidente votara en la sede de la UCA en Puerto Madero

Alberto Fernández ingresó a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada sobre la calle Moreau de Justo al 1400 en el barrio de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, a solo 200 metros de donde vivía antes de asumir la presidencia de la Nación, a las 9:26 de la mañana. Había bajado de la camioneta junto a Fabiola Yáñez, quien también votaba en el mismo establecimiento, sus asesores y parte de la comitiva presidencial.

Ingresó y se dirigió a su mesa de votación, la 69, estratégicamente ubicada a poca distancia de las puertas de acceso. Llevaba un barbijo oscuro, una campera gris, un suéter negro, camisa blanca, tenía su birome y su boligoma en los bolsillo y el DNI en la mano. Debió esperar que una mujer vestida con ropa de running emitiera su voto. Pasó por detrás de un biombo, demoró más de un minuto hasta depositar su sobre en la urna. Se puso alcohol en gel, saludó a las tres autoridades de mesa con un puño y dos de las fiscales le pidieron una foto. La curiosidad es que una de ellas, según informó el gobierno nacional, es fiscal de Juntos por el Cambio. El presidente de mesa se mantuvo ajeno a esa solicitud y la mujer que la antecedió en el voto también prefirió ignorarlo. El mandatario se dirigió después a los micrófonos de los periodistas enseñando los dedos en V a la militancia presente. A las 9:23, nueve minutos después de llegar a la sede de la UCA, dijo: “Hoy es un día lindo porque cada vez que se vota hacemos más fuerte la democracia y eso para mí es algo muy importante”.

Minutos después de las ocho de la mañana comenzó el desayuno de Juntos por el Cambio en el barrio de Belgrano: Larreta al lado de María Eugenia Vidal

Minutos antes de las 9:30, empezó el desayuno de Juntos en el Tigre: Larreta, al lado de Diego Santilli, desayunó tres veces

Fue una de las perlitas de la mañana del 12 de septiembre, un domingo que amaneció templado, con promesa de sol y de 21 grados de temperatura máxima. Dos horas antes, exactamente a las 8:19, Patricia Bullrich inauguró la jornada de “chicanas” de un domingo que terminará a la medianoche. En el café Croque Madame, la presidenta del PRO, respondió una consulta periodista habitual en estas jornadas electorales: ¿qué va a almorzar? El periodista le ofreció, esta vez, dos opciones: asado o pastas. “ Y… asado está difícil ”, respondió con sorna la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En ese desayuno de Juntos por el Cambio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también estaba Horacio Rodríguez Larreta, en carácter de jefe de Gobierno. Una hora y media después, apareció también en un segundo desayuno del espacio opositor Juntos para respaldar la precandidatura del ex vice feje de Gobierno porteño, Diego Santilli. Un viaje relámpago para aparecer en las dos fotos: desde Vuelta de Obligado 2155, en el barrio de Belgrano, hasta el Restaurante María Luján Ristorante en Avenida Victorica 511, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Era su tercer desayuno del día: en declaraciones con Radio La Red, Larreta reconoció que también había desayunado en su casa.

Votar en pandemia: una postal que suele verse cerca de los establecimientos para emitir el voto (Amilcar Orfali)

Victoria Tolosa Paz también emuló el característico desayuno del espacio Cambiemos en su casa, aunque con sus diferencias de fondo. “ Desde temprano con mi mate amargo leyendo los diarios como todos los días, comparto con ustedes la alegría y el compromiso que me genera vivir un día tan importante para nuestra democracia ”, expresó la precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires desde sus redes sociales. La militante luce en la foto con diarios desplegados en la mesa y sirviéndose un mate.

Jorge Williams no podía faltar. El sastre de 80 años es una postal clásica de los domingos de elecciones. Sus fotos inundan las redes sociales. Su esfinge alcanzó categoría de meme que simbolizan el sentimiento y el orgullo nacional. Luce trajes de colores con los colores patrios y una bandera de Argentina como capa. Es un creador con 69 años en el oficio y presume ser “el último sastre”. Esta vez le agregó a su outfit un barbijo a tono para asistir a un colegio del barrio de Palermo para emitir su sufragio.

Jorge Williams tiene 80 años y suele presentarse en los centros de votación con su traje y su capa con los colores patrios

En una reciente nota publicada por Infobae, criticó el vestuario de la clase política: “ Los políticos visten bastante mal. Y de los políticos mejor no hablemos, porque es un tema muy delicado, peligroso y muy malo . Pero en los años 40 el hombre argentino era el mejor vestido. Habían muchos sastres y se vestían a medida e iban a la cancha de sobretodo. Hoy por hoy que me perdonen pero no se viste, hoy se anda de sport. Asique los sastres no servimos para nada hoy por hoy”.

También aportó su color Mario Adrián Gabaglio. El hombre nacido en Barracas, ciudad de Buenos Aires, tiene 53 años, es Licenciado en Economía y milita en el Partido Justicialista (PJ). No es un payaso pero luce como tal. Se presenta como el Payaso Marulito, en la segunda ubicación de la lista del Partido Renovador Federal porteño. En la boleta, mientras los otros integrantes lucen una indumentaria tradicional, Gabaglio aparece disfrazado con una peluca multicolor, la clásica nariz roja y el vestido típico de clown. “Basta de mentirosos, al circo voy como se tiene que ir”, dijo para darle sentido a su look.

“Este 12 de septiembre a la Legislatura el payaso Marulito”, interviene el llamativo personaje en el spot de campaña del Partido Renovador Federal

Noticia en desarrollo