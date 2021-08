Thames, una de las 10 calles más “cool” del mundo que combina gastronomía y arte

Arte y gastronomía se combinan y fusionan en la calle Thames, una de las 10 más "cool" del mundo

Los grupos de amigos van y vienen en ambas direcciones, poblando las dos veredas de la popular calle porteña Thames. Lo mismo sucede con familias y colegas, que salen de trabajar en búsqueda de un after office en el cual hacer catarsis de sus jornadas laborales. La pandemia por COVID-19 no detiene ni detuvo una procesión clave para muchos: la salida nocturna.

Ubicado en el corazón del barrio de Palermo, este pasaje ofrece innumerables y variadas propuestas gastronómicas: originales y eclécticos bares y restaurantes distribuidos en poco más de 15 cuadras, entre la avenida Santa Fe y Córdoba. Thames cuenta en ese trayecto con más de 43 locales pensados para comer y tomar algo rico.

Que este corredor sea la vedette indiscutida de los circuitos de moda para recorrer y pasarla bien no es casual. Es que Thames fue elegida entre las 10 calles “más cool” del mundo recientemente por los editores de la prestigiosa revista británica Time Out, por su combinación de elegancia y vanguardia, dentro de un ranking de 30 paseos para visitar y conocer.

La publicación cuenta con recomendaciones editoriales en 328 ciudades de 58 países de todo el mundo. Para esta selección encuestaron a 27.000 habitantes de distintas urbes y les pidieron a periodistas locales especializados que clasificaran las principales calles del mundo teniendo en cuenta criterios vinculados a la comida, la diversión, la cultura y la comunidad.

Time Out consideró, en relación a Thames: “Es una calle bulliciosa que une la elegante Palermo con la más vanguardista Villa Crespo. Es muy conocida por sus cocinas independientes y sus bares, muchos de ellos ubicados en edificios restaurados”.

La churrería Juan Pedro Caballero se reversionó para combinar los tradicionales churros con riquísimos tacos mexicanos

El circuito destacado mezcla una serie de atractivos gastronómicos, culturales, arquitectónicos y turísticos ubicados en el barrio de Palermo . De esta manera, el corredor quedó entre el selecto grupo que integran ciudades como Melbourne (Australia), Barcelona (España), Londres (Reino Unido) y Rotterdam (Países Bajos).

Según reza la revista británica, “los amantes de la comida veneran los Sarkis económicos por la comida tradicional armenia y Las Pizarras por los platos pequeños de calidad, mientras que una multitud joven cena en el asador asiático Niño Gordo, el bar de churros y tacos Juan Pedro Caballero y el proveedor de salchichas Chori. Mercat, un nuevo salón de comidas interior, alberga una panadería judía y un bar de vinos”.

El corredor ofrece más de 43 locales con opciones para los fanáticos de lo dulce, lo salado y tragos de autor, entre otros

“Cuando llega el momento de los cócteles, Tres Monos ha sido clasificado como uno de los mejores bares del mundo, deli Cacho se especializa en aperitivos y Puro Bistro es el lugar para los aficionados al cigarro y al whisky”, añaden.

En este contexto y para poder vivenciar la magia que recorre la vía de una mano que une Plaza Italia con la zona más comercial de la Avenida Córdoba, Infobae participó de una recorrida por los locales que Time Out destacó de este fascinante corredor, junto con Cool Buenos Aires, un deslumbrante blog en Instagram que recomienda lugares para ir y comer; Liber Acuña, prestigioso chef creador de la famosa parrilla El Pobre Luis; Mariano Ramón, reconocido chef fundador de Gran Dabbang, un restaurante multipremiado incluido en el ranking de The Worlds 50 Best y Matías Fridmanis, experto en vinos de Bodegas Catena.

La Taquería está ubicada en Thames 1719

Son las 19:30 de un martes de agosto invernal y a pesar del frío, comienzan a tener concurrencia los restos y bares palermitianos. Si hay algo en lo que los argentinos se destacan es en el ingenio y la creatividad. Los empresarios gastronómicos supieron capitalizar este don para ofrecer a los clientes mesas al aire libre con diferentes y originales sistemas de calefacción, con distancia social y alcoholes en gel a disposición, con lo cual la comodidad y los protocolos están a la orden del día.

Ofrece atención en el local, delivery y take away

Si hay un lugar que supo comprender la devoción que tienen los habitantes de esta gran capital cosmopolita por los churros es Juan Pedro Caballero. Emplazado en Thames 1719 y creado por los reconocidos chefs Germán Sitz y Pedro Peña, ofrecían originalmente el típico dulce ideal para una merienda, pero también para tentarse a cualquier hora.

El corredor de la calle Thames cuenta con 43 locales gastronómicos, mientras que su vía paralela, Borges, 30 y Gurruchaga 16, desde Güemes a Gorriti

La novedad es que reinventaron recientemente el concepto y espíritu del local, y ahora ofrecen también una gran variedad de tacos y salsas de autor, para los amantes de lo salado. Aquí comenzó la recorrida, en un local marcado por colores fuertes, tonos amarillos, blancos, celestes y una explosión de sabores en tacos, con un gran contraste y paleta de opciones entre lo dulce y lo salado.

Thames fue elegida por TIme Out como una de las 10 calles más "cool" del mundo para visitar

Juan Pedro Caballero alias Taquería está abierto de lunes a domingos, en el horario de 12 a 0 horas. Ofrecen churros hasta las 19 horas, tacos hasta la medianoche y la opción de delivery y/o take away además de poder sentarse en las mesas ubicadas en el frente del negocio.

Postales de la recorrida nocturna por uno de los corredores gastronómicos más destacados de la ciudad de Buenos Aires

Pasando a uno de los extremos del polo gastronómico, a tan solo poco más de cuadra y media de la avenida Santa Fe en donde convergen La Rural, el Jardín Botánico y el Ecoparque BA entre otras atracciones, se encuentra La Carnicería, una parrilla gourmet exclusiva y pensada desde sus inicios para romper con preconceptos del típico local para comer carne, a la que arribamos cerca de las 22 horas.

En diálogo con Infobae, uno de sus fundadores, Germán Sitz, contó en el marco del recorrido: “La Carnicería es un concepto y una propuesta que arrancamos con Pedro Peña, mi socio, hace alrededor de siete años. Fue el primer proyecto que emprendimos juntos”.

La Carnicería cuenta con un sistema de trasabilidad, para garantizar la máxima calidad en la carne

“Veníamos de una línea de gastronomía más de restaurantes, de trabajar en España y queríamos armar algo con fuego a la vista, veíamos que la humanidad se rodeaba en este elemento, y gracias a que podíamos acceder a carne premium de La Pampa por amigos de mi familia, decidimos dedicarnos a la carne, la vedette argentina. Queríamos llevar la parrilla a otro lugar, por lo cual desarrollamos otro tipo de platos focalizados en la morcilla, molleja, el chinchulín, la salchicha parrillera”, explicó.

Los platos buscan sacar de un lugar común a la tradicional parrilla

Sitz, quien con tan solo 32 años es el dueño de La Carnicería, Niño Gordo, Chori y Juan Pedro Caballero, confesó a este medio que la clave del éxito en la gastronomía “es estar”, e insistió: “Hay que estar ya que en este rubro A más B no da siempre C”. El joven y reconocido chef estudió gastronomía en Gato Dumas, pasó por las cocinas del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires y Tipula antes de viajar a España, donde trabajó en Lasarte, local ubicado en Barcelona que cuenta con tres estrellas Michelin y pertenece a Martín Berasategui.

Los vinos de Bodegas Catena visten a una exclusiva carta en La Carnicería

De vuelta en Argentina, con su amigo Pedro Peña en 2014 abrió La Carnicería, Parrilla & Ahumados, con carnes de pastura de campo proveniente de Rolón, La Pampa, cortes que siguen y monitorean los diferentes procesos de calidad con tecnología de trasabilidad, hecho que los puso en boca de medios como el New York Times. En 2016 crearon juntos Chori, una choripanería que reversionó un clásico argentino, como así también Donut Therapy y ahora según adelantó a Infobae planea inaugurar un local de tapas españolas, también en la calle Thames, que según opinó “es una calle que tiene una magia especial”.

La Carnicería ofrece un acogedor ambiente, que combina elementos propios del fuego con exclusivos cortes de carne

Volviendo a La Carnicería, según Time Out el plato obligado aquí son las “pecaminosas mollejas con un toque de miel de caña de azúcar en la siempre concurrida parrilla”. Hay que decirlo: la revista británica tiene mucha razón.

El plato obligado son las pecaminosas mollejas con un toque de miel de caña de azúcar en la siempre concurrida parrilla

“¿Por qué eligen Thames para sus locales?”, le preguntó Infobae a Germán. “Surgió por una casualidad, a partir de una búsqueda de un local para alquilar y poner La Carnicería hace 7 años, buscamos otros lugares, reservamos otro local pero nos devolvieron la seña, y en un viaje que hice en taxi camino a la casa de mi entonces novia y ahora mujer, vi el cartel de ‘se alquila’ en Thames casi Charcas. Y ahí empezó la pasión por Thames, siempre buscamos sumar nuestras propuestas a lo largo de esta calle”, respondió.

De izquierda a derecha: Germán Sitz, Mariano Ramón, Matías Fridmanis y Liber Acuña; referentes del sector gastronómico, posan en la calle Thames

En la parrilla, un local acogedor, que cumple con la búsqueda original de Germán y Pedro de fusionar fuego, brasas y carne, La Carnicería está abierta en Thames 2317, de martes a viernes de 20 a 0hs, sábados y domingos de 12:30 a 17 y de 20 a 0hs. Según especificó el chef a este medio, en circunstancias normales el turismo representa el 90 % del total de las ventas .

La Carnicería se encuentra emplazada a tan solo 2 cuadras de Plaza Italia

Niño Gordo es un restaurante icónico no sólo para Palermo, sino para toda la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en Thames 1810, concentra y reúne -en tiempos ideales- a turistas de todo el mundo y ahora, en tiempos de pandemia, es el lugar elegido por los porteños para pasar una noche distinta. Aquí nos cobijaron en este deslumbrante tour cerca de las 23 horas.

Esta propuesta combina una parrilla asiática que propone un mix de sabores de Oriente unidos a la comida porteña. Ofrecen una experiencia gastronómica única, en un ambiente que amalgama intimidad y misterio con el espíritu lúdico de la cultura pop. Sin lugar a dudas German Sitz y Pedro Peña son expertos en reversionar sabores y ambientes. Ya a lo lejos el local gastronómico llama la atención, con una imponente decoración roja que remite a estar en el Barrio Chino, aunque en realidad se encuentra a pocas cuadras de Plaza Serrano.

Niño Gordo se destaca a lo lejos y deslumbra con su exuberante decoración

Es un restaurante que se podría visitar en cualquier región de Asia, pero que por casualidad y por una cuestión de gusto y de sabores, nació en Palermo.

Con exclusivos vinos de Ernesto Catena, ofrecen la oportunidad excepcional de probar por ejemplo el famoso tataki, una forma de preparar el pescado o la carne en la cocina japonesa, con una cocción breve en una llama o sartén en donde las piezas se marinan ligeramente en vinagre y jengibre y por último las piezas son fileteadas.

El corredor de Thames cautiva por su fusión de arte y gastronomía

La cocina resalta tanto como los increíbles detalles de decoración. Incluso el inodoro del baño es tecnológico, con un montón de opciones que incluyen desde que el asiento sea calefaccionado hasta aguas danzantes.

Volviendo a lo gastronómico, en Niño Gordo se conjugan platos de cocina coreana, china, vietnamita y thai, con un toque local. Fusionan ingredientes de sabores milenarios con un toque argentino.

Conjugan platos de cocina coreana, china, vietnamita y thai, con un toque local. Fusionan ingredientes de sabores milenarios con un toque argentino

En lo que respecta a tragos y coctelería, se destaca una fusión de sabores y aromas asiáticos, con los métodos Tiki y clásicos. Los expertos utilizan licores y destilados provenientes de Asia como Sake, Soshu, licor con extracto de bambú, destilado de raíz de Ginseng, makgeolli y whisky japonés.

Y si de bares hablamos, el recorrido no podía terminar de otra manera que en Tres Monos, emplazado en la esquina de Thames y Guatemala. Es un punto de encuentro obligado para amigos.

En su diversa carta incluyen originales tragos como el “Grosera”, con vodka, pan, carpano blanco, grosellas blancas, sidra y pulku de pera; el ‘Milckicilin’, con Johnie Walker Black, whisky ahumado, especias, jengible y limón clarificado y el ‘Monociclo’, con Campari, vino semillion Hulk Bitter de cítricos y grolsch, entre otros.

De acuerdo a Time Out, tomar un ‘The French 4’, un brebaje de ginebra y pera en el Bar 878 es una cita obligada, en un espacio cavernoso de dos barras dirigido por el mejor bartender Julián Díaz.

Los bares forman parte de la diversa y variada propuesta de Thames

Niño Gordo es creación de Germán Sitz y Pedro Peña

