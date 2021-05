Recorrido cafetero: 14 lugares en Buenos Aires para deleitarse

14 lugares en Buenos Aires para deleitarse

El café es una de las bebidas que más consumen los argentinos después del agua. Se estima que los argentinos consumen al menos 1 kilo de café per cápita por año, un equivalente a unas 191 tazas.

Un año más se lleva a cabo el festival FECA, dedicado íntegramente al café y a sus productores. Este año, por motivos de la pandemia del COVID-19, es digital y se realizará hasta el domingo 25. Hay descuentos y promociones en más de 250 cafeterías y locales con venta de café de toda la Ciudad junto con entretenimiento e información en redes sociales.

El Festival FECA Digital, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, es organizado junto a la Cámara de Cafés y Bares de Buenos Aires de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara Argentina de Marcas y Franquicias, y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos.

Aquellos amantes de la buena cafetería que quieran disfrutar de los mejores de la Ciudad podrán saber cuáles están adheridas al festival mediante un mapa interactivo. Hay cafés notables, de especialidad, de barrio y también reconocidas cadenas. Además de la variedad de locales, las promociones varían entre consumo por delivery, take away o disfrutar en las mesas al aire libre del establecimiento.

Al ser un evento digital, desde las cuentas de Instagram de BA Capital Gastronómica y en BA Saludable, habrá entrevistas, clases de cocina a través de transmisiones en vivo y videos, trivias y sorteos. Ahí van a participar figuras como El Gordo Cocina, Pietro Sorba, Martiniano Molina, Sabrina Cuculiansky, otros expertos del mundo del café.

Infobae propone un recorrido cafetero por algunas de las cafeterías que esta edición están adheridas, con las promos que ofrecen para esta nueva temporada de FECA que estará vigente hasta el domingo 25 de mayo.

Café Cortázar

El Cortázar es un café temático inspirado en el Cronopio Mayor

Alojado en un edificio de 1889 que siempre estuvo vinculado al rubro gastronómico (almacén de ramos generales, carnicería, pizzería, bar), el Cortázar es un café temático inspirado en el Cronopio Mayor. A través de citas de cuentos y novelas, una biblioteca con ejemplares en distintos idiomas, retratos de Julio, rayuelas, el retrato pintado por René Heisecke y los murales del artista plástico Ricardo Villar “Crespi”, propone un recorrido que conjuga sus ficciones con una experiencia real que completa la carta: panes y pastas caseras, tablas y picadas, sandwiches fríos y calientes, cerveza artesanal y sidra tirada, entre muchas otras especialidades.

Promo FECA: café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca, papas fritas con panceta y huevo frito $450. válidas para desayuno (8 a 12) o merienda (17 a 20), solo para consumo en vereda (no delivery, no take away) y únicamente pago en efectivo.

¿Donde? Cabrera 3797, Palermo.

Bar El Federal (1864)

Además de los cafés, las picadas, las pastas caseras y los sándwiches son protagonistas

Fue pulpería, almacén de ultramarinos, prostíbulo y almacén con despacho de bebidas: sus antigüedades, carteles y fotos centenarias son testimonios de sus vidas pasadas. Las picadas, las pastas caseras y los sándwiches especiales son maridados por cerveza artesanal, sidra tirada y aperitivos.

Promo FECA: Café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca y mermelada $250. Válido para desayuno (8 a 12) o merienda (17 a 20), solo para consumo en vereda (no delivery, no take away) y únicamente pago en efectivo.

¿Dónde? Carlos Calvo 599, San Telmo.

Je Suis Lacan

Con aires franceses, espera a todos en el barrio de San Telmo

San Telmo es el casco histórico de Buenos Aires. La piedra fundamental de la ciudad. La fusión de influencias (francesa, hispana, italiana) dio lugar a las corrientes culturales y gastronómicas más diversas. Je Suis Lacan es la invitación a esa tranquilidad de dejarse llevar frente esta experiencia.

Promo FECA: 2x1 en café pagando en efectivo

¿Dónde? Balcarce 749, San Telmo.

Grano Santo

Esta cafetería eligió ubicarse dentro del Mercat Villa Crespo

Un proyecto de familia de cafeteros con ganas de volver a sus orígenes. En los viejos mercados de Europa tenías la posibilidad de llevarte el café molido o para moler en tu casa al instante, entonces supieron que el estar dentro de un mercado, como es Mercat Villa Crespo, acompañaba su concepto. Querían jugar con la especialidad teniendo cafés de diferentes orígenes, y actualmente tienen 8. “Queríamos conjugar el antes y el ahora dentro de un mercado moderno y que eso se represente en el sabor del café, sabiendo que para el argentino es un producto muy importante. Podes venir a Mercat, sentarte en nuestra barra y tomar un café al paso cómo en las viejas épocas o disfrutar de un desayuno/brunch acompañado de nuestra pastelería”, cuentan a Infobae.

Promo FECA: cualquier café de la carta + una porción de torta $550.

¿Dónde? Mercat Villa Crespo, Thames 747, Villa Crespo.

Café Público

Deliciosos cafés acompañados por exquisitas recetas dulces y saladas

Café público, es un pequeño café ubicado en el corazón de Montserrat. De ambiente súper agradable, descontracturado pero con una excelente atención y con productos de calidad. Podés disfrutar de un rico café acompañado de muchas cosas de elaboración propia. Por ejemplo: croissant relleno, waffles, muffins. Cuentan con un rincón súper especial de intercambio de libros que es totalmente gratuito. El objetivo es que vayas y disfrutes desde que llegas hasta que te vas.

Promo FECA: Capuchino y brownie $ 225 o merienda para compartir $ 700.

¿Dónde? Chile 1601, Monserrat.

Avocado Republic

Para acompañar sus cafés, varios platos con palta esperan a los comensales

Avocado Republic es un restaurante de comida rápida pero que hace bien. Porque usan alimentos nobles, de estación y sobre todo porque minimizan el uso de procesados. Tienen a la palta como eje en sus preparaciones y también comercializan la fruta en fresco.

Promo FECA: espresso 30% off y waffle + latte $ 350.

¿Dónde? Suipacha 920, Retiro.

Fruto

La pastelería de autor abunda en esta cafetería de especialidad en Palermo

Cafetería de especialidad, detallista en todo el proceso sensorial y técnico del café. Brindan una atención personalizada para que la experiencia sea completa. Tienen una gran variedad de métodos de filtrado y toda la carta italiana de café de especialidad. Pastry de calidad para acompañar la experiencia.

Promo FECA: si vas en bici 10% de descuento. 10 % de descuento en capuccino /flat white/ latte.

¿Dónde? Jorge Luis Borges 2021, Palermo.

Café Margot (1904)

Café Margot comenzó siendo bombonería, restaurante, fábrica de pastas y confitería

Antes de convertirse en Café fue bombonería, restaurante, fábrica de pastas y confitería. Alfredo Palacios, el Mono Gatica y los intelectuales de Boedo fueron algunos de sus habitués. En esta esquina se inventó el mítico sandwich de pavita al escabeche, especialidad de la casa. El strudel de manzana tibio con crema, canela y chocolate es el postre de rigor.

Promo FECA: café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca y mermelada $250. Válido para desayuno (8 a 12) o merienda (17 a 20), solo para consumo en vereda (no delivery, no take away) y únicamente pago en efectivo.

¿Dónde? Av. Boedo 857, Boedo.

Bar de Cao (1915)

No solo los cafés son ricos, la tortilla española, los escabeches, las milanesas, el pan casero y los vinos corren a la orden del día

Sus estanterías, vitrinas y muebles de campo transmiten el espíritu de almacén que los hermanos asturianos Pepe y Vicente Cao regentaron durante décadas. La tortilla española, los escabeches, las milanesas, el pan casero y los vinos corren a la orden del día.

Promo FECA: Café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca y mermelada $250. Válido para desayuno (8 a 12) o merienda (17 a 20), solo para consumo en vereda (no delivery, no take away) y únicamente pago en efectivo.

¿Dónde? Av. Independencia 2400, San Cristóbal.

Piani by La Marguerite

Desde el desayuno hasta la merienda, varias opciones para todos los paladares

Es el lugar donde desayunar, almorzar, merendar y cenar siempre es todo rico y de calidad. El lugar ideal para sentirte como en casa. Con sus hermosos patios internos que lo caracterizan y toda su cálida atención y calidad en cada uno de sus platos preparados en el momento.

Promo FECA: mencionando que vienen por FECA se le hará el 10% siempre y cuando compren un café en lo que consuman.

¿Dónde? Av Congreso 4498, esq Lugones, Villa Urquiza.

Import Coffee Co.

Los mejores granos de café se pueden encontrar acá, tanto para consumir en el local como para llevar a casa

Este café tiene la misión de hacer llegar a los Argentinos el mejor café que la naturaleza y la tecnología puedan crear. Es por eso que hoy en sus locales no solo se puede saborear el house blend Illy, hecho de una mezcla de las 9 granos de las mejores arábicas del mundo e importado por ellos mismos, sino también los single origin de Guatemala, Etiopía y Brasil, así como ediciones limitadas de microlotes de café de especialidad de distintas partes del mundo.

Promo FECA: flat white Chiapas + Alfajor de Dulce de Leche y Almendras $280 o cortado illy + 3 mini chocolates de leche y waffer italianos Loacker $280.

¿Dónde? Libertad 1150, Recoleta.

BORJA

Todos los cafés terminan con latte art, para dar finalidad al café de especialidad

Borja Specialty Coffee es una cafetería de especialidad que ofrece una gran variedad de pastelería con opciones veganas y saludables que acompañan a su café de altísima calidad.

Promo FECA: 20% de descuento en todos los cafés (promoción no acumulable)

¿Dónde? Juramento 2800, Belgrano.

Celta Bar (1941)

El cortado, un clásico de los bares notables

Retratos de músicos notables, paquetes de antiguos jabones y yerbas, chapas de publicidades de los años 50′, cajones de reparto y frascos con conservas son parte de las misceláneas que hacen a la identidad del bar. Pastas caseras, ensaladas especiales y pizzas al horno de ladrillo son algunos de los clásicos celtas.

Promo FECA: café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca y mermelada $250. Válido para desayuno (8 a 12) o merienda (17 a 20), solo para consumo en vereda (no delivery, no take away) y únicamente pago en efectivo.

¿Dónde? Sarmiento 1701, San Nicolás.

Café La Poesía (1982)

Café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca y mermelada, será una de las promos

Fundado por el poeta y periodista Rubén Derlis, frecuentado por Horacio Ferrer y Luis Felipe Noé, amadrinado por Marikena Monti, pintado por Juan Manuel Sánchez y Nora Patrich. Los pescados, los fiambres, los lomos y los omelettes son los protagonistas de almuerzos y cenas.

Promo FECA: café con leche, exprimido de naranja, pan casero tostado, manteca y mermelada $250. Válido para desayuno (8 a 12) o merienda (17 a 20), solo para consumo en vereda (no delivery, no take away) y únicamente pago en efectivo.

¿Dónde? Chile 502, San Telmo.

