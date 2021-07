Le dicen la “Bolt” británica, es tapa de Vouge y ahora busca convertirse en la sensación de las olimpiadas de Tokio 

Vogue

“ Cuando salgo a la pista, no pienso en cómo me veo. Solo intento ganar. Pero de antemano, necesito estar tranquilo. No importa lo nervioso que se sienta, si necesita delinear los ojos, no puede estar temblando”, dijo Dina Asher Smith la atleta más veloz británica quien es tapa de British Vogue para su edición de Agosto.

A la edad de ocho años, participó en lecciones de natación y clavados en plataformas, tocando el bombardino y la tuba, y fue arrastrada a una sesión de carrera a la misma edad. A los 13, se dedicó a correr.

En el Mundial de Moscú 2013 ganó el bronce en relevos 4 x 100 m, tras las jamaicanas y estadounidenses. Tres años después, en los JJ. OO. de Río 2016 vuelve a conseguir el bronce en la misma prueba, tras estadounidenses (plata) y jamaicanas (bronce). Y al año siguiente, en el Mundial de Londres 2017 ganó la medalla de plata en los relevos 4 x 100 m, tras las estadounidenses (oro) y por delante de las jamaicanas (bronce), y siendo sus compañeras de equipo: Desirèe Henry, Asha Philip y Daryll Neita. Este 2021 competirá por ser nuevamente la mejor en la edición de Tokio.

En una charla íntima con la “biblia de la moda”, la atleta de elite confesó que la pandemia la ayudó a reconfigurar su cuerpo, ver la forma en que la que se mueve y arreglar los desequilibrios para llegar a ser lo más eficiente y robusta técnicamente posible.

“Estaba muy feliz de que tuviéramos el encierro”, dijo a la revista, “Obviamente nadie quería una pandemia. Pero un momento de tranquilidad en el que casi podía desaparecer, eso fue genial. Realmente lo necesitaba“.

Sin embargo confesó que su mayor preocupación fue el entrenamiento, como lo tuvieron todos los deportistas de alto rendimiento, que su manera de ejercitarse y seguir con la rutina diaria fue en las casas, ella lo hizo en la sala de estar. Pero cuando se supo del aplazamiento de los Juegos Olímpicos para este año, compró una torta de chocolate y un pack de seis gaseosas y se revolcó en el sofá y estuvo viendo semanas viendo Tiger King hasta que luego recibió un empujón de John, su entrenador, para volver entrenar y prepararse para los JJ.OO. de Tokio.

Dina Asher-Smith fue invitada a los Britain Fashion Awards (AFP)

Por otra parte, ella está a favor de que su carrera no sólo es lograr tener medallas sino continuar creciendo profesionalmente. “Necesitamos ver a las deportistas y modelos a seguir en un escenario más amplio . Tenemos que demostrar que se puede hacer una carrera profesional y no solo una carrera que termina en un podio . Las niñas necesitan ver a las atletas sudando, frustradas, tirando sus zapatos al piso porque están molestas; no pueden simplemente verlas sosteniendo un ramo de flores, o sonriendo y siendo amables ”.

No todo es deporte en la vida de Dina, ella se encargó de elevar el perfil de la mujer en el deporte. Ha modelado para Valentino y Off-White , y se ha convertido en una muñeca Barbie . En marzo, ganó un premio de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva por su columna, habiendo escrito un artículo después del asesinato de George Floyd.

La muñeca Barbie que representa a Dina Asher Smith (Mattel)

Con la llega de su muñeca declaró a la agencia EFE: “Al crecer, las deportistas eran menos visibles en los medios y todavía hay una brecha en lo que respecta a los deportes femeninos, por eso la representación es tan importante”, aseguró la velocista británica. Para Barbie, defender a las atletas femeninas y a los diferentes deportes muestra a las generaciones futuras que todo es posible. ¡Espero que las niñas pequeñas vean mi muñeca y se inspiren para seguir disfrutando de los deportes! ”. La muñeca de Dina Asher-Smith es una de las últimas novedades de la línea de Barbies ‘Sheroes’, creada en 2015 para homenajear a grandes mujeres de la historia en diferentes ámbitos.

