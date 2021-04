BAFWEEK 2021: un viaje a la pasarela más creativa y fantástica de la moda argentina

BAFWEEK 2021, el evento fashionista que marca agenda en la moda argentina

El pasado miércoles 7 de abril por la noche, la pista central de La Rural deslumbró con una puesta en escena única. Los más de 500 metros cuadrados de escenografía permitieron entrelazar la moda y la música en un extraordinario fashion show que reunió a los mejores diseñadores y marcas de todo el país. Al final, el rostro exhausto y feliz de los creadores de este evento lo decía todo: el icónico BAFWEEK se llevó a cabo contra viento y pandemia.

El Buenos Aires Fashion Week sorprendió una vez más con un único fashion show que deslumbró por una hora y media a todos los espectadores. Este año tan particular, la industria de la moda volvió a apostar a presentar colecciones a pesar de haber sido una de las industrias más golpeadas por el COVID-19, y quienes fueron además de sus prendas los protagonistas del invierno 2021, fueron Cazzu, Duki y Bhavi, tres artistas revolucionarios de la escena musical, quienes eligieron el escenario de BAFWEEK para hacer sus primeros shows de 2021.

Entre los creativos y marcas que estuvieron en el escenario de La Rural fueron Ay Not Dead, Raimondi, JT, Kosiuko, Elemental x Nous Etudions, FILA, Garcia Bello + Natura, Ginebra, ML, Daels, Mishka, Valentina Karnoubi, Anushka Elliot y Roberto Sanchez, y todos presentaron lo último en tendencias de otoño-invierno.

Como en New York, París, Milán y Londres, donde las semanas de la moda se llevaron a cabo de manera híbrida, transmitiéndose de manera online y presencial con pocos invitados, BAFWEEK, lo hizo de la misma manera. El evento se desarrolló respetando de forma estricta los protocolos y medidas sanitarias vigentes. Se planteó en tres bloques compuestos por marcas y diseñadores, y un artista musical fue el encargado del cierre de cada uno.

Los looks románticos con estampados florales también se dejaron ver en la pasarela de 2021

Ay Not Dead dio comienzo al show con una colección que reveló un antagonismo entre lo duro/elegante versus lo suave y femenino. Presentó “Birds, Beasts and Flowers”, una propuesta inspirada en el libro de poesía homónimo de D.H Lawrence. Como su título lo indica, hace referencia en semejanza a los pájaros y flores. Los modelos desfilaron al ritmo de las canciones de Charly García, amigo de la marca.

“Fue muy emocionante para nosotros hacer un show, un desfile en medio de esta situación pandémica, como con un momento de fantasía y creatividad para nosotros y para la gente. El soundtrack fue muy importante para nosotros porque fue de Charly García, pusimos varios temas de él con su aprobación por supuesto y fue como hacerle un homenaje al maestro del rock. Aunque era un evento con muchos traperos, nosotros quisimos poner nuestra semilla del rock, que tiene que ver mucho con nuestra marca”, detalló Noel Romero, diseñadora y fundadora de Ay not dead.

Fila celebró sus 110 años y se presentó por primera vez en el marco de la BAFWEEK

Luego llegó el momento de Daels, que homenajeó las tradiciones argentinas vistiendo a las modelos con materiales y atuendos típicos de la cultura gaucha y pampeana. Su colección se llamó “sincrético” y parte del concepto de la doble herencia cultural antagonista belga/argentina que define el ADN de la marca, usando esta tensión como objetivo para deconstruir, repensar y dar valor a sus raíces.

Mishka por su parte, inspiró su presentación en la revolución fashion de los años 60 y la locura de los fotógrafos por capturar las nuevas tendencias. “Significa para nosotros todo el camino recorrido, la madurez de tantos años de mucho trabajo pudiendo presentar hoy un Mishka como propuesta integral más allá de su inicio el zapato. Además estar presentando colección de indumentaria, carteras, anteojos, accesorios y todo un universo que nos representa como etiqueta aún de autor es un orgullo”, comenta a Infobae, Marcelo Cantón, fundador de Mishka.

Y agrega: “Este desfile fue muy emotivo por varias razones, el contexto de pandemia y lo difícil que es seguir adelante. A su vez la alegría de poder mostrar que hoy, 20 años después, la marca arrancamos junto al primer BAF”.

La propuesta sin género que siempre marca tendencia de Raimondi

Luego, fue el momento de Valentina Karnoubi con una colección que festejó la pluralidad de lo femenino con prendas sutilmente románticas y, por primera vez, presentó una serie de looks masculinos. Esta fue su cuarta colección y la llamó “viaje al centro de la tierra”, impulsada por la resignificación de la belleza desde una perspectiva diversa y effortless chic.

Y el último momento del bloque fue de la mano de la diseñadora Juliana García Bello y la marca de maquillaje Natura, con una performance en pasarela para mostrar su alianza que busca resignificar el concepto de belleza. Para el cierre, el trapero Bhavi hizo su aparición con los temas más populares de su reciente disco Cinema. Él vestido por Levi’s, una marca que se destaca por acompañar la escena musical a través de los años y lo hizo para seguir al joven artista que rompe el esquema de trapero tradicional.

Bhavi hizo el cierre del primer bloque vestido por Levi's

El segundo bloque, Elemental x Nous Etudions abrió la pasarela con una coreografía en línea con los mensajes de sustentabilidad y responsabilidad ambiental de la colección.

También deslumbró -un año más- Raimondi, que mostró su colección a través de una performance artística, destacando la lógica de diversidad y alta calidad de sus prendas. Enfocado en el diseño, la producción de baja escala y el no género de sus prendas, Sebastián, su diseñador, cree que el futuro de la moda está en la diversidad, la personalidad y la calidad de sus diseños.

Lo siguió JT, que por primera vez en su historia adaptó su presentación a un evento de naturaleza colaborativa. “Realeza aumentada”, fue el nombre de su nueva temporada, una colección que nació pensada de adentro hacia fuera reflexionando en cómo se construye lo externo a partir de lo interno.

Duki, el trapero del momento fue uno de los protagonistas de la pasarela de bafweek

Y cerró Roberto Sanchez, que fue otra nueva incorporación del ciclo, que presentó su nueva colección Kisses from Rober de la mano de Duki. La marca creada por Andrés Baglivo. DUKI, es el referente indiscutido del trap que lleva la bandera argentina del movimiento por el mundo gracias a su importante rol en la escena Argentina. Allí interpretó algunos de sus hits como Piensa en mí y Wacha.

Ginebra inauguró el último bloque con modelos y bailarines envueltos en diseños inspirados en el cosmos. La marca de Micaela Tinelli presentó “Supernova” su colección Otoño/Invierno 2021, inspirada en un mundo onírico como una nueva forma de ver y percibir la realidad, siendo el universo: estrellas y planetas, el diseño más preponderante en nuestra colección.

Azul, negro y verde, los colores protagonistas del invierno 2021 de Mishka

Anushka Elliot presentó una colección impulsada por los viajes alrededor del mundo. “Grito Sagrado” la llamó y expresa una voz que manifiesta una Latinoamérica multicultural en donde las prendas son creadas para mujeres únicas que no se rigen por las tendencias. “Es una colección que nos invita a viajar y a la vez nos conecta con lo local y, por supuesto, con la naturaleza. Les comparto mi universo de paisajes exóticos, de mi influencia gauchesca y la belleza de lo artesanal. Creo que esta colección es una manera de transmitir el amor y la pasión en todo lo que hago”, dijo Anushka a Infobae.

“Participar en el BAFWEEK fue una gran experiencia. Una gran oportunidad para mí y mi equipo. Más en este año que se generó este show híbrido que fue muy dinámico, es un formato que suma mucho para estos tiempos que los shows necesitan algo más que una pasada. Yo generé ese movimiento con un skater donde quería mostrar esa libertad de fluir”, agregó la diseñadora.

Para celebrar su 110 aniversario FILA debutó por primera vez en el evento de moda más importante del país con su colección titulada ¨White Rock’. La icónica marca sporty marcó su debut con una colección que rememora los inicios de la marca en los 70s, con guiños al streetstyle, los avances de las tecnologías y los recursos constructivos del montañismo.

Mery del Cerro con un vestido de paillettes multicolor by Kosiuko

Y finalmente, el cierre de pasarela estuvo a cargo de Kosiuko. Entre colores vibrantes y prints lúdicos, la marca presentó su propuesta con un show de moda y patinaje artístico.̈ Con su colección llamada “Point Of View” donde estuvieron presentes las mejores modelos del país e it girls.

Sin dudas, todas las miradas se las llevó Cazzu, que impactó con un total look de Jazmín Chebar. En diálogo con Infobae dijeron sobre su diseño y participación: “Nuestra participación este año en BAFWEEK fue diferente, lo que hicimos fue trabajar junto a Cazzu, la gran referente del trap latinoamericano, para armar un look inédito para su show. Su look estaba compuesto por un corset, mangas y una mini confeccionada en un jacquard de flores que es único y lo que buscamos fue crear un cruce entre el universo de Jazmín Chebar y la estética urbana de Cazzu. Nos parece que fue una forma de participar distinta y que acompañaba la propuesta musical que hubo para esta edición”, detalló María Waissman, coordinadora de Imagen de Jazmin Chebar.

Cazzu con un diseño exclusivo para el show by Jazmín Chebar

Por último, el maquillaje también jugó un papel importante en la pasarela de BAFWEEK. Verónica Mendoza, makeup artist de Natura, cuenta que los delineados siguen siendo una tendencia infalible para este otoño-invierno 2021. “No importa si decidís llevarlos en formato gráfico o aplicado solo en el párpado superior o inferior; este invierno los ojos llevan un protagonismo especial. La originalidad de estas propuestas está en presentar un delineado retro creando una mirada actual”.

Asimismo, las pieles se volvieron protagonistas absolutas, y ya no sólo importa aplicar productos para enaltecer los propios rasgos sino también protegerla de todo tipo de agentes exógenos. “En esta temporada veremos por un lado bases cubritivas y de efecto mate y por el otro pieles traslúcidas y luminosas priorizando la doble funcionalidad, proteger la piel y resaltar nuestra belleza”, detalla la maquilladora.

Otra tendencia que dominó el make up de las pasarelas esta temporada fue la diversidad de colores a la hora de plasmar las propuestas. Por un lado, se observaron como las paletas predominantes para esta época invernal se centraron en los tonos terrosos y naturales, exaltando una idea de belleza más universal y menos hegemónica. Para aquellas que disfrutan del maquillaje en tonos fuertes y metálicos también podrán hacerlo optando por acabados luminosos con texturas fluidas y sedosas.

SEGUIR LEYENDO: