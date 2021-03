El Land Rover Defender fue elegido el Women’s World Car of the Year

El Land Rover Defender se impuso ante nueve finalistas (WWCOTY)

Así como hace unos pocos días salió elegido el Auto del Año en Europa el Toyota Yaris, esta semana se conoció finalmente al ganador de la elección del “Women’s World Car of the Year”. Cincuenta periodistas especializadas en la industria automotriz, procedentes de 38 países de los cinco continentes, realizaron la votación final luego de haber seleccionado nueve modelos ganadores en diferentes categorías. Los finalistas fueron:

Tras una votación en la que se tuvo en cuenta diferentes aspectos como la seguridad, las prestaciones, el confort, la tecnología y la relación calidad/precio, las especialistas dieron como ganador al Land Rover Defender.

Votan 50 periodistas de 38 países de los 5 continentes (WWCOTY)

“El Women’s World Car of the Year es el único jurado en el mundo formado íntegramente por mujeres periodistas de la industria automotriz. Esto le da un enorme valor porque sus decisiones representan los gustos y preferencias de millones de mujeres conductoras de todo el planeta. Son premios también de una gran importancia para cualquier tipo de comprador porque los automóviles no tienen género ni están sujetos a estereotipos. Los ganadores de estos premios son, sencillamente, los mejores autos del mundo. Y este año el máximo ganador es el Land Rover Defender”, afirmó Marta García, presidenta ejecutiva del Women’s World Car of the Year.

El sistema de votación del Women’s World Car of the Year se basó este año en elegir en la primera vuelta los tres mejores vehículos de cada categoría tomando en cuenta los modelos lanzados entre enero y diciembre de 2020. En la segunda ronda, las jurados seleccionaron solo uno, el mejor de cada categoría en relación a sus rivales en el mismo segmento. La tercera votación fue sin duda la más difícil porque los finalistas eran los ganadores de cada segmento, vehículos todo con un excelentísimo nivel.

La votación fue verificada por Grant Thornton, desde su oficina de Auckland (Nueva Zelanda). Esta auditora certificó los resultados del Women’s World Car of the Year desde su creación en 2009.

El Land Rover Defender se comercializa a nivel mundial en dos variantes (Land Rover)

Creado en 2009 por la periodistas neozelandesa Sandy Myhre que actualmente desempeña las funciones de presidenta de honor, el premio tiene como objetivo único reconocer a los mejores autos del año. El criterio de votación está basado en los mismos principios que guían a cualquier conductor cuando va a comprar un vehículo. No es “el auto de la mujer” porque tal concepto no existe, sino un modelo para todos. Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella medioambiental entre otros son tomados en cuenta a la hora de la votación.

La votación en palabras de una jurado argentina

Guillermina Fossati, editora de Autos IProfesional, le contó a Infobae cómo es el proceso para la votación: “Desde hace más de una década, periodistas de todo el mundo votamos el mejor auto del año. La selección se hace en varias etapas. Primero se hace una preselección de los autos lanzados en el año, luego se dividen en categorías como vehículos urbanos, familiares, pickups o SUV, y de cada una de las categorías tiene un ganador. Luego se elige el ganador absoluto ”.

La tendencia SUV inclinó la balanza para el Land Rover Defender (WWCOTY)

“Este año el elegido fue un SUV que es Land Rover Defender. Realmente, en algunos países de los 38 que participamos fue una sorpresa, porque no está tan en auge el concepto de los SUV 4x4, a pesar que el segmento está creciendo. Igualmente en los otros mercados si son bastante importantes y cada vez hay más modelos de este tipo. Con algunas características diferentes, algo parecido sucede en Argentina, donde este tipo de modelos cada vez ganan más participación en el mercado”, detalló Fossati en exclusiva para nuestro medio.

Saliendo un poco de la elección, la periodista argentina detalló algunos secretos que tiene el jurado: “Al margen del ganador, un dato interesante de WWCOTY es cómo interactúamos las periodistas de todo el mundo, cómo intercambiamos opiniones y nos vamos nutriendo unas de otras con cada experiencia que tenemos con los vehículos que probamos. De esta manera, puedo conocer un poco más los modelos que aún no llegaron al país”.

El ganador: un regreso lleno de tecnología y con la esencia intacta

No hay dudas de que si nos ponemos a enumerar los modelos más offroad del mundo, seguramente entre los primeros tres está el Land Rover Defender. Lo llamativo de este modelo es que en 2016 dejó de producirse y su futuro era incierto, hasta que unos meses atrás la firma británica dio a conocer el regreso de una de los emblemas de su marca.

Las dos versiones disponible del Land Rover Defender (Land Rover)

La nueva generación del Land Rover Defender cuenta con dos carrocerías: una corta (denominada 90, cuya longitud es 4,32 m) y otra larga (llamada 110, cuya longitud es 4,76 m). El primero de los dos tiene seis plazas y el más grande se puede elegir en configuraciones de cinco, seis o siete plazas con tres filas de asientos.

Por el lado de su mecánica, se comercializa a nivel mundial con dos motores Diesel de 200 y 240 caballos de potencia y dos nafteros de 300 CV y 400 CV con el novedoso sistema Mild Hybrid. Todas las variantes se combinan con una caja automática de 8 marchas y la tradicional tracción 4×4 con reductora.

En cuanto a su diseño, la marca lo catalogó como la reinterpretación de un ícono para el siglo XXI. Un diseño adaptado a los nuevos tiempos y su inconfundible silueta que incluye elementos emblemáticos del anterior Defender, como los cortos voladizos que proporcionan mejor maniobrabilidad en situaciones extremas.

Las jurados se nutren de información de los modelos que no manejaron (Land Rover)

Esta generación esta desarrollada sobre la nueva y resistente arquitectura D7x de aluminio que está pensada para soportar la prueba de fenómenos extremos, que van más allá de los estándares habituales para un SUV. Para mejorar su comportamiento offroad, la suspensión es independiente (en lugar de eje rígido) y se puede ajustar en altura. Más alta para favorecer el tránsito en los caminos difíciles y más baja para mejorar su confort de marcha en ciudad y autopista.

Por último, en cuanto a tecnología y seguridad tampoco se queda atrás con las últimas innovaciones. Dispone en su equipamiento de serie una gran cantidad de sistemas activos y pasivos para cuidar a los ocupantes y darle diferentes ayudas al conductor para que el manejo sea totalmente placentero.

