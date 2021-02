Adiós a Ferrari y a varios de sus autos: Sebastian Vettel puso a la venta ocho vehículos de su colección

Vettel puso a la venta ocho vehículos de su colección (Mercerdes Benz)

Parece que los cambios para Sebastian Vettel no son solo el mundo del deporte motor. Luego de conducir durante siete temporadas al monoplaza de Ferrari, este año el tetracampeón del mundo comenzará el Campeonato de la Fórmula 1 a bordo de un Aston Martin (ex Racing Point). Pero como dijimos, los cambios no son solo en el automovilismo porque el alemán decidió poner a la venta varios de los modelos de su colección de autos.

Esta noticia se dio a conocer mediante el concesionario británico Tom Hartley Jnr que anunció en su cuenta de Instagram, la comercialización de una gran parte de los autos de Vettel. En ese posteo, la empresa ofrece cinco vehículos de Ferrari, dos Mercedes-AMG y un BMW.

“Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes algunas de nuestras últimas llegadas, todas provenientes directamente de la colección del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel. Todos estos coches están ubicados, registrados y con impuestos pagados en Suiza”, comunicó la empresa en la cuenta de Instagram.

El alemán no solo cambió su equipo de F1 sino que también decidió vender varios modelos de su colección

A pesar del desprendimiento de varias de sus piezas, la colección del alemán parece que se agrandará nuevamente en poco tiempo. Meses atrás, Vettel había dicho que quería comprar uno de los F2004, pero que aún estaba un poco fuera de su rango de precio. Eso sucedió por cantes de que se conociera la última novedad de la colección en septiembre de 2020, cuando se reveló que el alemán había adquirido uno de los icónicos autos Williams FW14B de Nigel Mansell.

Según la asesora de prensa de Vettel, Britta Roske, el ex Ferrari no dio ninguna razón en particular en referencia a la venta de algunos de sus autos de la colección. Por su parte, el nuevo equipo del alemán, también declaró que ellos no tuvieron ningún papel en la decisión. El comunicado decía: “No tenemos conocimiento de ningún plan de Sebastian con respecto a la recogida de su coche y no hemos hecho ninguna exigencia al respecto”.

El concesionario no oficializó los precios de venta (Ferrari F12)

Aunque oficialmente no se develó el valor de cada uno de los modelos, especializados en la materia de autos de colección aseguran que los valores están por encima de las 200.000 libras esterlinas (más de 270.000 dólares)

Uno por uno: los autos que salieron a la venta de la colección de Vettel

BMW Z8 ROADSTER (2002)

El más económico de todos los modelos que puso a la venta Vettel (tomhartleyjunior)

Es el auto con más kilómetros de la colección. Sin embargo, el concesionario asegura que se encuentra en buen estado: “Sólo 21.700 km y presentado en fantásticas condiciones”.

Fabricado desde el 2000 hasta 2003, el BMW Z8 es un roadster de dos puertas biplaza con motor delantero longitudinal y tracción trasera. Se construyeron 5703 unidades y una de sus grandes características era que el proceso de fabricación era lento, ya que se armaba en dos lugares distintos y tenía muchos detalles que ajustar a mano.

MERCEDES-BENZ SLS AMG (2010)

Según Mercedes-Benz este modelo fue el sucesor del SL300 (tomhartleyjunior)

Uno de los primeros AMG que se desarrollaron bajo el nombre de Mercedes-AMG: “Una versión realmente impresionante y equipada, con solo un propietario y 6.928 kilómetros” anunció Tom Hartley Jnr .

Según la marca, es el sucesor espiritual del 300 SL Gullwing. Se presentó en 2009 en el Salón de Frankfurt (Alemania) y se empezó a vender en 2010.

Diseñado en 2007 por Mark Fetherston, tiene un largo capó, el habitáculo está cerca del eje trasero y la parte trasera del vehículo es corta. También adoptó la función de puertas de ala de gaviota y la carrocería está fabricada a partir de una combinación de extrusiones de aluminio, fundición y paneles de chapa.

MERCEDES-BENZ SL 65 AMG BLACK SERIES (2009)

Una versión totalmente especial que tiene el alemán en su colección (tomhartleyjunior)

Esta unidad fue adquirida por Vettel, un año antes de ganar su primer título de Fórmula 1. Tiene 2.800 kilómetros recorridos.

La denominación Black Series viene a ser una serie aún más deportiva de lo que es el Mercedes-Benz SL65 AMG convencional, con unos 612 CV de potencia máxima. El torque máximo es sorprendente, ya que alcanza los 1.200 Nm de fuerza debido a su gran cilindrada y a la fuerza obtenida por sus dos turbos, solo superado por el Bugatti Veyron. La velocidad máxima está limitada a 320 km/h.

FERRARI LAFERRARI (2016)

LaFerrari tiene especificaciones exclusivas que se hicieron para Vettel (tomhartleyjunior)

Es uno de los 499 ejemplares construidos en Maranello. Y se fabricó con especificaciones exclusivas para Vettel, cuando ya era piloto de la Scudería. Tiene sólo 490 kilómetros recorridos.

LaFerrari es un biplaza con carrocería coupé de dos puertas, equipado con motor central-trasero montado longitudinalmente de tracción trasera. Este modelo fue diseñado enteramente dentro del Centro Stile Ferrari dirigido por Flavio Manzoni, sin la habitual colaboración proveniente de Pininfarina, cuya decisión terminó con una larga tradición de diseñar vehículos Ferrari por parte de esa casa desde 1951.

La tecnología híbrida utilizada por primera vez se bautizó HY-KERS que combina un propulsor V12 de 6.2 litros de 800 caballos de fuerza junto a otro eléctrico de 120 kW. Entre ambas plantas motrices se logra una potencia de 963 CV. Con este conjunto y la transmisión automática de doble embrague F1 y 7 marchas puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y alcanzar más de 350 km/h de velocidad máxima.

FERRARI ENZO (2004)

Una edición especial de 400 unidades (tomhartleyjunior)

El alemán había comprado este modelo justo antes de ingresar a Ferrari. Al poco tiempo, la marca le obsequió la certificación completa con el famoso “Red Book” del departamento de restauración Ferrari Classiche. Tiene 1.790 kilómetros recorridos.

La Ferrari Enzo es un biplaza de dos puertas que se produjo entre los años 2002 y 2004. Inicialmente se pensó en una producción limitada de 349 unidades, pero en realidad se construyeron 400.

Equipa un V12 central-trasero de 5999 cm³ (6 litros) que desarrolla una potencia máxima de 660 CV a las 7800 rpm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,65 segundos y alcanzar una velocidad máxima de más de 350 km/h.

FERRARI F50 (1996)

La F50 fue la sucesora de la famosa F40 (tomhartleyjunior)

Se fabricaron 349 unidades y, según el concesionario que lo ofrece es “un ejemplar original y con poco kilometraje, con tan solo 6.940 km en su haber”.

El F50 está construido íntegramente en fibra de carbono y aluminio y está equipado con un motor V12 de 4,7 litros que derivó en una potencia máxima de 520 CV a las 8500 rpm y un par motor máximo de 471 Nm a las 6500 rpm, con un régimen máximo cercano a las 10000 rpm.

FERRARI F12 TDF (2016)

Vettel participó en el desarrollo de la Ferrari F12 tdf (tomhartleyjunior)

Una Ferrari en la que Sebastian Vettel participó de manera intensa en el desarrollo y la puesta a punto en pista. Es la versión de calle más extrema creada sobre la base de la F12Berlinetta: “Un auto que cuenta con muchísimas características especiales y solo 1.200 kilómetros”, comunicó el concesionario.

Dispone de un motor que produce 780 CV a las 8500 rpm, es decir, 40 CV más que la versión normal. Como homenaje al legado de la marca en el automovilismo, las siglas “tdf” simbolizan el Tour de Francia Automovilístico, ya que la 250 GT Berlinetta de 1956 fue campeón en cuatro ediciones consecutivas de la carrera de resistencia dominada por Ferrari en los años 50 y 60.

FERRARI 458 SPECIALE (2015)

tomhartleyjunior

El anunció informaba que el ejemplar tuvo “sólo un propietario, Vettel, y tiene poco más de 3.000 kilómetros”.

Su diseño fue desarrollado por el Centro de Estilo de Ferrari en colaboración con Pininfarina, con el objetivo de orientar su carrocería para proveer la mayor performance posible. Lo más novedoso del 458 Speciale eran los flamantes elementos aerodinámicos activos delanteros y traseros, que convertían al modelo en el de mayor eficiencia aerodinámica de la historia del cavallino rampante.

En su lanzamiento, la Ferrari 458 Speciale disponía de un V8 naturalmente aspirado capaz de erogar hasta 605 CV. Este poder, que ofrecía una proporción de 2.13 kg/CV, permitía acelerar de 0 a 100 km/h en 3.0 segundos y de 0 a 200 km/h en 9.1 segundos.

