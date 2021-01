Vogue 2021: Penélope Cruz y Dua Lipa, las elegidas para abrir el año

Año nuevo, ediciones nuevas. El 2021 comenzó hace pocos días, y las revistas de moda más importantes ya presentaron sus nuevas portadas con caras conocidas para enfrentar un nuevo año dejando atrás al 2020.

Este fue el caso de la revista Vogue, la famosa “biblia de la moda” que para empezar el 2021 convocó en sus ediciones de Vogue España a la actriz Penélope Cruz, y en su edición británica a la cantante Dua Lipa.

Dos portadas muy diferentes, pero dos referentes muy conocidas para atraer a compradores y salir de las clásicas tapas con modelos promocionando lo último en tendencias.

Para la edición de enero de la Vogue España, Penelope Cruz, la elegida por la editorial, se mostró fresca, y entre caballos. En declaraciones a la revista, la actriz dijo: “A mí me asombra cada vez que me preguntan si soy feminista. Es imposible no serlo si eres justo y vueles a leerte la definición del termino en el diccionario. ¿Cómo no voy a ser feminista?”.

En la extensa entrevista con la revista de moda, dijo también que ella sentía la obligación de ayudar, pero que a su vez esa acción la hace sentir feliz. “No hay que darle mucha bola a lo que vayan a decir. Lo que seria el colmo es no ayudar por miedo a ser criticado”.

En la vereda de enfrente, en la tapa de British Vogue para el mes de febrero, la elegida fue la cantante Dua Lipa que sorprendió al posar con un cambio gran radical de look: corte de pelo, rubio platinado acompañado por un imponente vestido negro con escote V. Pero el cambio de look fue solo para la portada.

Desde la editorial brit, presentaron en su página de instagram a la nueva portada como la segunda tapa de British Vogue en tantos años de tirada, y siendo ella una gran referente de la música que está cambiando a la industria. Asimismo, el álbum de la cantante se convirtió en el más reproducido por una mujer británica en un solo día.

“Yo estoy feliz. Merezco ser feliz ‘. Debería poder escribir sobre eso sin el temor de sentir que estoy comprometiendo mi autenticidad porque no estoy llorando por algo o alguien“, dice Dua Lipa a British Vogue, donde además habla sobre la fama, el amor y tener su mejor año hasta ahora.

