Mesas navideñas de autor: cinco propuestas desestructuradas y sencillas para un año atípico

La mesa de Romina (Foto: Consuelo Juncosa)

Si bien la Navidad es una fecha especial, llena de emociones, y que invita al encuentro, este 2020 es diferente. Llega de la mano de un año que rompió estructuras, paradigmas y en donde lo “normal” quedó lejano. Quizás esta vez, además de festejar la Navidad, muchas familias se van a estar encontrando, por primera vez, luego de muchos meses de aislamiento por la pandemia.

Por eso, desde Infobae convocamos a reconocidos diseñadores para que, a través del armado de las mesas navideñas, se fomente y refleje el esperado encuentro y reunión familiar.

Sol Palou: una Navidad desestructurada y diferente

La mesa de la diseñadora Sol Palou buscó representar la unión familiar a través de objetos sencillos, al alcance de todos

La diseñadora Sol Palou armó una mesa desestructurada, escapando un poco a los colores navideños tradicionales, en representación de un año que fue distinto. “Me gusta la idea de reutilizar lo que tenemos en casa y poder lograr, a través de la vajilla, la unión familiar y la mezcla de los diferentes estilos. Por eso esta bueno sacarle presión y usar cosas de todos los días y que vayamos a seguir utilizando”.

Además del uso de elementos que ya tenemos en casa, Palou propuso usar vajilla diferente para llegar a completar la cantidad necesaria según los comensales. “Para la mesa elegimos armar una superposición de capas de textiles en diferentes tonos. Con esto logramos que la vajilla, que muchas veces puede ser distinta, se unifique a través de las telas. Hoy en día no se usan los manteles, se usan las telas que tienen más caída y al no tener dobladillo resulta más sencillo”. Y continuó explicando: “El primer individual que tengamos en cantidad nos puede servir de primer plato de sitio. A eso le agregue otro plato de sitio dorado y después superpuse el plato principal. La servilleta la ponemos por entre los dos platos para lograr profundidad. Usamos servilletas tradicionales y, además, complementamos con pedazos de telas”.

Sol Palou buscó descontracturar la mesa navideña y usar vajilla de juegos distintos

Como detalle alusivo a las fiestas, la diseñadora eligió cubierteros con inscripciones y ramitos de flores secas. “Las flores secas sirven para armar ramitos arriba de los platos y, para ponerlas en floreros. Además, combinan muy bien con los tonos claros, rosas y ocres. Usamos frases en los cubierteros para recordar la unión de toda la familia en Navidad”.

Los floreros y las flores tienen que ver con los textiles y la combinación de colores elegidos. Palou aconsejó armar floreros que estén por debajo de la altura de los ojos. Para las velas sugirió contenerlas en una bandeja para proteger el mantel y, además, para poder moverlas con facilidad. “Las velas y flores no deben interrumpir la visual. Y tienen que estar separados, si son flores secas. Prefiero que las velas no sean perfumadas para que no compitan con los olores de la comida. Para el plato de sitio trato de usar individuales que podemos seguir usando todos los días. Elegimos platos de dos juegos distintos para desestructurar y representar la unión familiar con las propias diferencias. Y entender que en un todo eso funciona muy bien”.

María José González: Volver a lo simple

Mesa de la diseñadora salteña María José González armada en el hotel boutique House of Jasmines. Producción: EstiloDV (Foto: Consuelo Juncosa)

“El espíritu de mi mesa de este año tan particular, que personalmente para mí fue muy lindo y lleno de satisfacciones y de muchísimo trabajo, es volver a lo simple”, introdujo la diseñadora María José González, de Alta Deco Salta. La propuesta se basó en elegir lo natural, lo esencial, a través de la calidez de las texturas y de los colores neutros.

Para ello González recogió, de una plaza, unas hojas secas de palmeras a las que las envolvió con hilos de lucecitas cálidas para darles vida. “Las puse sobre un mantel de hilo portugués bordado con unos individuales de yute tejidos a mano. La mezcla de lo elegante y fino con las texturas rústicas queda increíble, aparte de estar muy de moda. Lo mismo pasa en la deco, combinar un almohadón de seda natural con uno de rafia o lino rústico es un must”.

La propuesta de María José González mezcló lo rústico y elegante. Producción: EstiloDV (Foto: Consuelo Juncosa)

Como sugerencia para implementar, en las sillas de la mesa colocó unos almohadones en lino natural desflecado con unos carteles abrochados con inscripciones como “paz”, “amor”, “alegría”, “unión”. En el centro eligió una fuente alargada de cobre preoxidado con flores y hojas disecadas acompañado de cuenquitos también de cobre. “Los platos son de madera con incrustaciones y usé cuchillitos para untar. Todo hecho en cobre empavonado artesanalmente. También coloqué unas hojas de alpaca distribuidas como al azar sobre la mesa y que también podrían servir para combinar un ramo de hojas verdes. Los platos de cerámica son hechos y esmaltados a mano”.

Eugenia Granata: Una propuesta que transmite paz

La propuesta de la diseñadora Eugenia Granata fue diferente a lo convencional

La idea de la diseñadora salteña Eugenia Granata también se basó en armar una mesa atípica en consonancia con el año vivido. “La propuesta consistió en recrear algo más relajado y desestructurada con colores cálidos, pasteles, y que transmita paz después de un año tan cargado”. Granata tomó como punto de partida una manta de tonos celeste, plateado y dorado. “Como la descontinuaba la traje al sillón de mi casa. Usé mucho bambú, como los platos de sitio, y ratán que este año fue furor. Los platos son blancos y las servilletas de gasa. Los porta servilletas son flores de tela con un anillito que las envuelve y agregué, como detalle, unas flores secas pequeñas como para generar un contraste de color”. Como centro de mesa eligió un espejo de macramé porque le pareció original y jugó con varios tipos de flores secas y de tela. “Me parece que es una opción desestructurada con colores que transmitan paz y tranquilidad, lejos de los típicos colores verde y rojo”, finalizó.

Eugenia Granata eligió flores secas para adornar la mesa

Ramiro Arzuaga: Celebrar a lo grande y reutilizar

El reconocido diseñador optó por una mesa clásica en cuanto a los colores, rojo, verde y dorado. “Es un poco el concepto de volver a lo de antes y rememorar las antiguas navidades. Es una mesa muy ornamentada, con renos gigantes que simulan podados de ligustrina y que después se sacan para comer”.

Ramiro Arzuaga optó por un modelo de mesa más convencional y invitó a usar y mezclar todo lo que se tenga en casa

Los platos fueron colocados con cierta separación para respetar la distancia y los individuales y servilletas usados son de papel para poder descartarlos. “Esta bueno usar señaladores de copa para que no se mezclen. Y, después, lo clásico y romántico está presente como para olvidarse un rato de lo que sucedió en el año y disfrutar en familia. Este año que todos pasamos mucho tiempo en nuestra casa, seguramente aprendimos a hacer alguna manualidad que se puede agregar en esta mesa del 24. Yo hice muchos tutoriales de coronas navideñas y pinos”.

El arbolito lo armó con hortensias

Arzuaga recomendó usar todo lo que se tiene guardado, y animarse a mezclar la vajilla. En sintonía con elegir alternativas diferentes el diseñador decoró su arbolito con hortensias. “Es algo súper original pensar el árbol no solo con adornos navideños, sino con un montón de cosas que tengan a mano. Saquemos todo lo guardado y usémoslo”.

Romina Ceriani: Navidad con aire europeo

Mesa de Romina Ceriani. Producción: Estilodv (Foto: Consuelo Juncosa)

En el hotel salteño House of Jasmines, con el espectacular marco de la Precordillera de los Andes, Romina Ceriani, de Concepto Arte y Diseño, armó su propuesta para el 24 con toques europeos. Sobre una mesa de lapacho, estilo restoration, eligió una decoración muy elegante con aires de la campiña francesa. Como centro de mesa desplegó follaje de pino abeto natural y, sobre la madera clara, ubicó caminos de lino blanco e individuales de fibras naturales. La vajilla seleccionada consistió en platos de cerámica artesanal y las copas y los cubiertos tenían detalles dorados que hacían juego con los candelabros del centro.

SEGUÍ LEYENDO:

Navidad: 11 propuestas gastronómicas para la cena de Nochebuena

Próximos a la Navidad: cómo envolver los regalos como un experto