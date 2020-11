Mate y felicidad: las razones por las cuales la infusión favorita de los argentinos genera placer

El mate, una de las infusiones favoritas de los argentinos (Shutterstock)

La ciencia ya ha demostrado que los impactos emocionales positivos favorecen el recuerdo de eventos similares futuros. Si tomar unos ricos mates se asocia con situaciones positivas tanto sociales, grupales como individuales en el pasado, es muy probable que esta carga emocional positiva mejore la capacidad del cerebro de retener estímulos futuros del mismo tipo.

Algunos estudios asocian el mate con el aumento de un neurotransmisor llamado serotonina en el cerebro, lo que se traduce en un equilibrio hormonal y se convierte entonces en un aliado natural contra el decaimiento anímico generando un aumento en los niveles de sensación de “felicidad”.

“Los argentinos asocian el hábito del consumo de esta infusión con una experiencia placentera. El motivo de esto yace en que tomar mate a la mañana aumenta la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, que estimula los centros de recompensa cerebrales generando una sensación de placer y sentimientos positivos” afirma la doctora, Teresa Torralva, doctora en Neurociencias y directora de Neuropsicología de INECO.

La yerba mate tiene muchas propiedades de alto valor vitamínico (Shutterstock)

La yerba mate es una bebida que tiene una serie de propiedades extraordinarias. Entre ellas, posee un gran valor vitamínico: A, C, E, B1 y B2, magnesio, potasio, sodio, fósforo, calcio, manganeso, lo que permitiría un mejor funcionamiento del cerebro.

Al tener grandes valores vitamínicos, los que permiten un mejor funcionamiento del cerebro y grandes efectos benéficos para el bienestar integral de una persona. “El bienestar se construye transformándose en un amortiguador de los eventos de estrés. Su construcción es una pieza clave para vivir mejor. Es por eso que hoy sabemos que más allá de las actividades específicas, la clave está en llevar adelante un estilo de vida que incluya todos los componentes necesarios para lograr el mayor nivel de bienestar posible: una dieta balanceada, el cuidado de estado de ánimo, relaciones interpersonales sólidas y frecuentes, la realización de ejercicio físico (especialmente aeróbico), buenos hábitos de sueño (ocho horas diarias) y mantener la mente aguda y entrenada”, sugiere Torralva.

¿Por qué se elige tomar mate? La asociación entre la situación de “tomar mate” y los sentimientos positivos o de bienestar, activa el circuito de recompensa generando neurotransmisores como la dopamina, que están asociados a emociones y pensamientos positivos.

Compartir el mate es una tradición y hoy por el coronavirus se volvió un hábito en solitario (Shutterstock)

Sin embargo, en tiempos de coronavirus, el mate no se comparte, es individual, y desde el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) dijeron que es fundamental el cuidado del consumidor, por eso compartieron algunas recomendaciones a la hora de lavar correctamente el mate, el termo y la bombilla.

“Queremos concientizar a la población que el mate cebado debe ser consumido de forma individual, y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso”, advirtieron desde el INYM.

¿Cómo limpiar el mate?

Si el mate es de vidrio, cerámica, silicona y metal es mucho más fácil mantenerlos limpios (Matías Arbotto)

- Tratar de usar mates de metal o cerámica, que no sean ni estén recubiertos en materiales porosos, para que sean fácilmente lavables.

- Lavar el mate inmediatamente después de cada uso.

- El raspado de residuos sólidos, lavado con detergente, enjuague, desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso, es de fundamental importancia para prevenir el contagio del COVID19.

- Si tu mate es de calabaza o madera:

Después de tomar mate, es necesario lavarlo con agua caliente y secarlo con papel de cocina, para absorber bien la humedad. También puede usarse un repasador limpio. Todo esto lo hacemos para evitar que se formen hongos.

- Si tu mate es de vidrio, cerámica, silicona y metal:

Es mucho más fácil mantenerlos limpios, porque son materiales que no absorben la humedad del agua; y al no tener poros, no se adhieren partículas extrañas. Si el mate es de vidrio o cerámica hay que esperar a que se enfríe para que no se quiebre y lavar con agua natural de la canilla.

¿Cómo limpiar la bombilla?

Las bombillas se deben lavar luego de cada uso (Matías Arbotto)

- Recomiendan utilizar bombilla de acero inoxidables de resorte o filtro desarmable, evitando apliques, dijes o tallados, que facilitan la limpieza.

- Lavar la bombilla después de cada uso.

-Una vez al mes, realizar una limpieza profunda de la bombilla: sumergirla en agua hirviendo durante 20 minutos con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

¿Cómo lavar el termo?

- Al igual que el mate, los termos forrados en materiales porosos dificultan la limpieza y desinfección, o pueden deteriorarse en estos procesos.

- Los cepillos limpia vasos son muy útiles para eliminar residuos sólidos del interior.

