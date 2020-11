Cuáles son los bares secretos que se pueden visitar en Buenos Aires

Tragos de autor y gastronomía de excelencia, cuáles son los bares speakeasy que abrieron sus puertas en Buenos Aires (Shutterstock.com)

No son considerados ni restaurantes, ni mucho menos bares. Son más que eso. Son casi clubs privados Los hoy llamados bares speakeasy o hidden bars cuentan con un concepto cautivante y mantienen a todos expectantes sobre qué habrá detrás de la puerta. Por fuera su fachada es normal, pero por dentro, cada uno tiene una impronta diferente para descubrir los mejores sabores de la gastronomía y una coctelería única de la noche porteña.

Este 2020 los bares speakeasy tuvieron que enfrentar a la pandemia del coronavirus y no pudieron abrir sus puertas durante meses. Muchos de ellos se reinventaron y optaron por el delivery de comida y tragos, mientras que otros continuaron con sus membresías, pero con las puertas cerradas.

Tras más de ocho meses sin la posibilidad de poder brindar el exclusivo servicio a sus clientes más fieles, los hidden bars volvieron al ruedo. Infobae dialogó con sus dueños, quienes contaron cómo son las medidas de seguridad, los cambios que hicieron y cómo tienen que hacer para poder acceder a ellos en esta nueva normalidad.

Victoria Brown

El interior del coqueto hidden bar Victoria Brown que abrió sus puertas en el salón

Está en el corazón del barrio porteño de Palermo Soho. La pandemia del coronavirus cambió totalmente los planes de este hidden bar que tiene la estética de una exclusiva fábrica de whisky de finales del siglo XIX. Cerraron sus puertas e implementaron el delivery con piezas de sushi.

Hoy con la posibilidad de volver abrir, Victoria Brown, con 450 metros cuadrados, tiene en su entrada alfombra sanitizante, cartelería indicando que sólo se puede ingresar con tapabocas, estaciones con alcohol en gel en todo el local y el menú es a través de QR.

La cartelería de prevención para quienes vayan al hidden bar Victoria Brown cumplan con los requisitos

En el interior del bar pueden permanecer como máximo 40 personas y la permanencia es de 2 horas. Lo mismo sucede con las mesas en la vereda para quienes quieran tener la experiencia al aire libre sobre la calle Costa Rica. El nuevo horario dispuesto por la Ciudad para los bares es de 19 a 01:00.

¿Dónde? Costa Rica 4827, Palermo.

El Purgatorio

Así es el interior de El Purgatorio, uno de los hidden bar más exclusivos de Buenos Aires

El Purgatorio es un exclusivo bar speakeasy en el que solamente se puede entrar con membresía y una reserva previa. Este fue el único hidden bar que mantuvo sus puertas cerradas desde el inicio de la cuarentena y respetó las membresías de todos sus fieles clientes. De hecho, antes de que se decretara el ASPO (aislamiento, social, preventivo y obligatorio) tenían ya 10.000 miembros activos, pero durante todos estos siete meses recibieron más de 190.000 solicitudes para su gran regreso.

Durante la cuarentena nunca abrieron, ni tampoco hicieron delivery ni mesas en la calle. Comentan que para ellos eso era “prostituir” su concepto. Es por eso que esperaron tener la aprobación por parte del Gobierno para poder abrir. Sus cuidados son extremos. Desinfectan a diario el local, alcohol en gel en todas las mesas, distanciamiento social entre mesa y mesa, ventilación natural y además cuentan con ventilación por celosía de 30 metros que les permite tener más de 10 renovaciones de aire por hora. Además por supuesto, el uso obligatorio del tapaboca y la reserva de un máximo de 4 personas por mesa.

Tienen exclusivas vajillas y los más deliciosos tragos que renovaron tras haber cerrado por más de 7 meses

Como es un espacio de interior, la capacidad se redujo de un 100% al 25% y de 250 personas solamente podrán ingresar entre 40 a 50 personas, pero que podrán disfrutar de una carta gastronómica y de cocktails totalmente renovada que fue pensada durante el cierre para sorprender a sus fieles clientes.

¿Dónde? Secret location. Sólo se pasa la dirección luego de reservar.

Uptown BA

Uptown recrea las famosas líneas del subte de la ciudad de Nueva York

Este bar oculto, que está inspirado en las míticas líneas del subte neoyorquino, recrea todo lo emblemático de su bar en la vereda para quienes quieran tener la experiencia uptown al aire libre, o en el interior del salón.

Ubicado en Palermo Hollywood, este hidden bar no modificó ni la carta de tragos ni la gastronómica para que la experiencia de sus fieles clientes dentro de los cambios que tuvieron que hacer no sea tan notoria. Tienen mesas y barras para pedir cocktails en la vereda, en horario de after office, y abren con el máximo de mesas permitidas.

Para los que solamente quieran ir a tomar tragos, no es necesario tomar una reserva, sin embargo, para los que quieran completar la experiencia con una cena, requiere de una reserva previa mediante su página web.

Uptown antes de la pandemia, con su público en la barra

Cuentan con todos los protocolos de seguridad, tanto su personal como quienes estén dentro del salón deberán tener el tapaboca obligatorio para entrar. Hay alcohol en gel y dentro del bar hay ventilación electromecánico que supera ampliamente los requisitos del GCBA.

Los horarios de los diferentes lugares del hidden bar Uptown son de martes a sábados en la terraza a partir de las 18hs donde no es necesario reservar y se puede ir a tomar algo o cenar; en el interior del local, a partir de las 20 hs - con reserva previa - solo cena. La"terraza" es la vereda, un sector armado como la continuación de la estación de subte. Es al aire libre, pero no está expuesto.

¿Dónde? Arévalo 2030, Palermo.

Florería Atlántico

Detrás de la florería hay una puerta que lleva al sótano donde está el famoso bar de Tato Giovannoni (Nicolás Stulberg)

La Florería de Renato “Tato” Giovannoni, el flamante ganador del premio Altos Bartenders' Bartender Award por The World’s 50 Best Bars, y también del séptimo lugar como “mejor bar del mundo”, y el número 1 de América Latina, “Florería Atlántico”, integra el prestigioso ránking desde el 2016 y desde aquel entonces fue escalando hasta llegar al puesto número 3 en 2019 y ser reconocido como el mejor de sudamérica.

El interior de Florería Atlántico antes de la pandemia del coronavirus (Nicolás Stulberg)

Está ubicado en Arroyo 872, en la zona más coqueta del barrio porteño de Retiro. Allí, Tato Giovannoni recreó una tienda de flores con un amplio sótano al que se accede por una puerta secreta.

La carta de coctelería de Florería Atlántico se divide de acuerdo a los países originarios de las mayores oleadas migratorias que llegaron a la Argentina entre 1900 y 1920: Italia, España, Francia, Polonia e Inglaterra. También hay una sección de tragos criollos en la que se mezclan esas nacionalidades con lo autóctono. Cada noche se sirven los tragos made by Giovannoni, mientras en una parrilla prusiana de 1940 se cocinan carnes y pescados.

Por el momento Florería Atlántico atiende en su vereda (Nicolás Stulberg)

Por la pandemia del coronavirus, en Florería están atendiendo en su vereda con mesas al aire libre. “Con alegría salimos ‘a vante’ que significa ‘navegar adelante’ en la calle más linda de Buenos Aires”, dijeron felices sobre su apertura.

¿Dónde? Arroyo 872, Retiro.

