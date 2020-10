Cómo será el “Festival Hansik”, el que reúne lo mejor de la gastronomía coreana

Los jurados del concurso de cocina del festival 2020: Roberto Petersen, la Señorita Lee y Lis Raa

Desde este lunes 26 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, se realizará la sexta edición del “Festival Hansik”, el festival de gastronomía coreana organizado por el Centro Cultural Coreano de la Embajada de Corea en Argentina. En esta ocasión, debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, será en formato online con grandes novedades: un concurso de cocina con los chefs Roberto Petersen y Lis Ra como jurados, con una final en vivo y la posibilidad de acceder a menús especiales en más de veinte restaurantes de la ciudad.

Repleta de sabores, aromas, y colores, la semana contará con una importante presencia en redes sociales, con contenidos exclusivos con el fin de seguir difundiendo la riqueza del Hansik, la comida coreana.

Pero sin dudas, la estrella de este festival es el concurso de cocina que buscará a la nueva promesa argentina del K-Food. Los amantes de estos sabores orientales podrán disfrutar de los 6 participantes elegidos que se irán enfrentando de a dos en cada episodio. Los 3 finalistas seleccionados deberán cocinar en vivo ante el selecto jurado. Todo podrá ser seguido en redes sociales de la representación cultural en el país además de poder participar de sorteos y premios.

Esta semana es ideal para experimentar los sabores cotidianos y contemporáneos del país asiático, asimismo, este festival que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, posibilitará a acceder a una serie de menús especiales a precios destacados, a través de una red de más de veinte restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, que podrán pedirse para delivery o take away, como así también habrá locales habilitados con mesas en sus patios o veredas.

En el Centro Cultural Coreano exhiben indumentaria tradicional de su cultura

La comida coreana no es solo el ya conocido kimchi. Ésta será una gran oportunidad para disfrutar de mucho Kimchi, el famoso alimento fermentado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco, pero además, para descubrir nuevos platos como los clásicos Bulgogi, Bibimbap, Japchae, Mandu, así como otras propuestas más vanguardistas de los participantes, cuyo listado se develará muy pronto en la web del Centro Cultural Coreano.

“Estamos muy contentos, a pesar del momento que estamos viviendo, de poder lanzar una nueva edición de este festival culinario coreano, el evento de cocina coreana de mayor historia de la Argentina. Si bien comenzamos a trabajar de manera más enérgica en nuestros formatos audiovisuales a partir de la pandemia, era todo un desafío encontrar el formato ideal para un contenido gastronómico”, dijo Moonhaeng Cho, director del Centro Cultural Coreano.

Participan este año 31 restaurantes y cada uno de ellos ofrece un menú diferente. A continuación la lista de quienes están presentes este 2020 y el menú de 7 de ellos para disfrutar de la mejor gastronomía coreana que hay en Buenos Aires.

Barthale deli, Bomsu & Pio, Casa feliz, Cho Dae Gam, Chung, Daonda, Fa Song Song, Gogiya, Han Guk Kwan, Han Obaek Nyeon, Hanok, Hwang-Gum, KU:L, Kyopo, Kyung Mi Jong, Makarios, Maniko fried chicken, Mr. Ho, Na Num, Namu, Nanuri, Norte pulpería, Ribs & Roll, Sinko Estilo Coreano, Sura, Take Asian Market, The Kunjip, Una Canción Coreana, Urijib, Yugane y Zuti

7 menús del festival Hansik

Fa Song Song

Tienen dos menús, uno de ellos es: “Modum deopbap set, armado con los platos más característicos de su local”, bulgogi deopbap, colchón de arroz con carne salteada con salsa de soja con verduras; jeyuk deopbap, colchón de arroz bondiola de cerdo salteada con salsa gochujang con verduras; samgyeopsal deopbap: colchón de arroz panceta de cerdo a la plancha con ssamjang con verduras ($1200 para 2-3 personas, hacer el pedido con 1 día de antelación) Tienen delivery y take away.

¿Dónde? Esmeralda 993, Retiro.

Casa Feliz

Ofrece “Tteokbokki”, masa de arroz con pasta de ají, verduras, picante y odeng ($ 600); “Tangsuyuk”, carré de cerdo frito con salsa agridulce ($ 850) y “Jjinmandu”, una empanada de cerdo y verdura al vapor ($ 450). Tienen delivery y take away.

¿Dónde? Carabobo 1537, Flores.

Hanok

Comida coreana, solo para delivery y take away, ubicado en microcentro. Combo 2.0: pollo frito marinado con salsa picante o salsa de soja y tteokbokki (con salsa picante, con verduras, eomuk) con acompañamientos y bebida sin alcohol. Su precio, $1200.

¿Dónde? 25 de Mayo 562, San Nicolás.

Kyung Mi Jong

Con atención de jueves a martes, ofrecen un increíble menú. “Combo Galbi”: asado marinado para dos personas + 6 variedades de banchan (varían todos los días) + 1 porción de estofado de rabo + ensalada agripicante + arroz. ¿Su precio? $ 2000. Delivery por zona caballito y Flores, sin cargo, otras zonas, a cargo del cliente y la posibilidad para retirar el pedido.

¿Dónde? Pumacahua 730, Parque Chacabuco.

Na Num

De martes a sábados, ofrecen dos menús para dos personas. Uno de ellos es: degustación de kimchi; gírgolas ahumadas: gírgolas ahumadas, kimchi asado, puré de coliflor, pangrattato; tteokbokki, ñoquis coreanos de arroz a la plancha con crema de chunjang, langostinos chilli-lima; ribs de cerdo: costillas laqueadas con gochujang, papa y boniato asado y Arroz. ¿Su precio? $2.000 sin bebida. Tienen take away y mesas al aire libre.

¿Dónde? Roseti 177, Chacarita.

Sinko Estilo Coreano

Es un restaurante familiar especializado en banquetes tradicionales para reuniones familiares y sociales de la comunidad coreana. Para el festival ofrece un banquete para 4 personas con galbi, BBQ de cerdo, wok de mariscos, wok de pollo, japchae, pescado, croquetas de verdeo con mariscos, banchan y arroz. ¿Su precio? $ 4400.

Tienen solamente la posibilidad de hacer take away para retirar el pedido.

¿Dónde? Av. Rivadavia 7728, Floresta.

Zuti

De martes a domingos este restaurante coreano espera a todos con tres menús a $800. Uno de los menús es: “Cup bab”, combo de arroz, verduras, fideos de batata, empanaditas y carne a elección (bulgogi, jeyuk, pollo frito o tofu) + kimmari 3 u + 1 gaseosa. No tienen delivery, pero sí la opción para hacer take away y mesas al aire libre para comer en el restaurante.

¿Dónde? Honduras 5615, Palermo.

Fotos: Fabián Malavolta y Ornella Capone.

