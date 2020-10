Las recetas de Susana: una tostada con espinacas, una sopa de verduras y una torta de ricota

Tostada con espinacas y huevo poché, torta de ricota y sopa de verduras, las recetas que compartió Susana (@gimenezsuok)

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas personas comenzaron a descubrir talentos y habilidades que tenían ocultas o que desconocían que podían llegar a realizar. Una de ellas es la cocina.

La diva argentina Susana Giménez está pasando sus días en Uruguay junto a su familia y sus amados animales. Ahí, en el país vecino donde no hay que cumplir una cuarentena obligatoria, debe seguir respetando las reglas sobre el distanciamiento y el uso del tapabocas.

Durante los días que Susana está en Punta del Este, se volvió más activa en su cuenta de Instagram, @gimenezsuok, donde más de 2,4 millones de personas la siguen y están pendiente de lo que la diva postea.

Fue así que se animó a la cocina. En diálogo con el programa Nosotros a la Mañana en el mes de marzo, previo a su partida a Uruguay, la conductora contó que se hizo un café y no le salió. Gastó toda la caja de cápsulas antes de lograrlo. Luego, entre risas, le contó al periodista Tomás Dente su otro logro de la cuarentena. “Después, no lo vas a poder creer y yo tampoco. ¡Hice un pollo! Todavía está en el horno, me dijeron 1.45 minutos. Yo no sabía prender el horno, tuve que esperar a que bajara Deolinda que vive conmigo. Me prendió el horno, porque a mí me daba miedo, hacía chic chic chic y no se prendía”.

El posteo de su hija Mercedes con el pollo cocinado por Susana en cuarentena, cuando todavía estaba en Buenos Aires

Quien publicó el resultado del famoso pollo fue Mercedes Sarrabayrouse, su hija, con un mensaje que decía: “El primer pollo que hizo mamá. Lástima que no puedo probarlo, guardame un poco, please!”.

Luego, tras el éxito del pollo, al llegar a La Mary, una de sus casas en Punta del Este, en Rincón del Indio, la diva comenzó a compartir otras de sus recetas favoritas para que sus seguidores puedan recrearlas en casa.

“Sé que muchos (como yo) están dando sus primeros pasos en la cocina. Le pedí a la señora que cocina exquisito en La Mary que me pase algunas de mis recetas favoritas para compartirlas con ustedes. No dejen de probarlas, me lo van agradecer. Arrancamos con la tostada de espinaca con huevo poché ”, dijo en su posteo.

La tostada con espinacas y huevo poché que compartió la diva en Instagram (@gimenezsuok)

- Lavar hojas de espinaca, escurrir y picar bien finita.

- Dorar 1 cebolla mediana con unas gotitas de aceite.

- Sumar la espinaca cruda a la cebolla.

- Agregar sal, nuez moscada, pimienta negra.

- Cocinar hasta que la espinaca esté cocida.

- Ya fuera del fuego agregar unas cucharadas de queso crema light.

- Tostar una rodaja de pan lactal o de campo.

- Colocar la espinaca sobre la tostada y agregar un huevo poché arriba de todo.

Luego, la diva compartió una receta para hacer la famosa sopa de verduras, ideal para estos días de temperaturas bajas y escribió: “Con este frío nada mejor que una buena sopa de verduras hecha en casa. A mí me encanta, después me cuentan su opinión”.

La sopa de verduras, una de las favoritas de la conductora de TV (@gimenezsuok)

Ingredientes:

-4 litros de agua

-1 cucharada sopera de sal

-1 cebolla

-2 puerros

-½ morrón

-1 apio

-2 zanahorias

-1 calabacín

-Hojas de espinaca

Preparación:

Poner a hervir el agua con la sal, agregar la cebolla, los puerros y el morrón, todo cortado en cubos. Dejar hervir 20 minutos, agregar el calabacín también en cubos, dejar cocinar y luego echarle la espinaca cortada hasta que se cocine.

Se puede servir así o pasarla por la licuadora para que quede como sopa crema.

Por último, como una receta dulce para el momento del té, Susana compartió la receta de la torta de ricota, la que hace Nancy, una de sus empleadas domésticas de hace años. “Una de mis favoritas”.

La torta de ricota que compartió Susana en sus días en Uruguay (@gimenezsuok)

Ingredientes:

-150 gr de manteca

-90 gr de azúcar impalpable

-½ de ralladura de limón

-1 huevo

-1 yema

-300 gr de harina

-1 cucharadita de polvo de hornear

-1 cucharadita de sal

Para el relleno:

-600 gr ricotta

-140 gr de azúcar

-4 claras

-1 cucharadita de extracto de vainilla

-1 ralladura de un limón

-1 ralladura de una naranja

-1 huevo

Procedimiento para la masa:

Batir la manteca con el azúcar hasta que esté bien cremosa. Agregar la ralladura de limón, el huevo y la yema de a uno, siempre batiendo.

Luego, tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporar por tandas al batido uniendo rápidamente hasta formar un bollo con la masa.

Dividir la masa, reservando dos tercios por un lado y un tercio por el otro. Cubrir los dos bollos con film transparente y llevar al refrigerador por 30 minutos. Sacar los bollos de la heladera. Estirar el más grande sobre un film hasta lograr un disco redondo de 24 cm de circunferencia y (5 cm) de alto.

Acomodar la masa en un molde de 24 cm de diámetro y 5 cm de alto, con base desmontable, previamente enmantecado. Forrar los bordes del molde con la masa dejando 1 cm libre para unir la tapa de la tarta.

Retirar el film que se utilizó para amasar el bollo y trasladar la masa hasta ubicarla en el molde. Estirar el bollo más pequeño hasta alcanzar unos 30 cm de diámetro para hacer la tapa de la torta.

Procedimiento para el relleno:

Tamizar la ricota con el resto de los ingredientes con una batidora manual incorporándole aire a la preparación. Luego, colocar el relleno dentro de la tarta con una espátula.

Pintar el borde de la tarta, ya rellena, con un poco de huevo batido y cubrir con la tapa. Presionar sobre los bordes y cortar los excedentes uniendo bien la tapa con los bordes de la masa y pintar con huevo la tapa.

Llevar a horno moderado 180 º durante 40/50 minutos. La superficie debe estar levemente dorada. Dejar enfriar y colocar azúcar impalpable sobre la tapa.

