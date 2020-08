Día del Peluquero: los mejores consejos para cuidar el cabello en cuarentena

Consejos de estilistas para cuidar el cabello en casa durante los días de aislamiento por el coronavirus (Shutterstock)

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero, que en Argentina se festejó por primera vez en 1877, cuando en el teatro Coliseo, ante una concurrida asistencia, se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

La vuelta de las peluquerías fue un alivio para el rubro. Tras más de cinco meses sin poder ejercer su profesión, los peluqueros pudieron abrir sus salones con estrictos protocolos con el uso de barbijos, máscaras, mamparas, alfombras sanitizantes y distancia social entre cliente y cliente.

Sin embargo, muchas mujeres y hombres por temor al contagio del COVID-19 prefieren todavía no concurrir a los salones de peluquería por el momento y mantener el cuidado de su pelo en casa como lo tuvieron a lo largo de toda la cuarentena.

Infobae dialogó con estilistas en su día, quienes brindaron algunos consejos para continuar con el cuidado:

Martín Ferrer Cabrera, del equipo de estilistas de Vardo Management, dijo que para esta cuarentena lo mejor es hacer nuevos rituales con el pelo, teniendo en cuenta que no nos vamos a estar exponiendo socialmente. Por ejemplo, no lavar el cabello todos los días, y si el cuero cabelludo es oleoso, hacerlo por la mañana, máximo al mediodía, y si es un cuero cabelludo seco, que no hay oleosidad, podés lavarlo por la noche.

El estilista recomendó implementar el secado con toalla o al aire libre durante estos días y evitar el secador (Shutterstock)

- Lavar el cabello con una temperatura moderada. Si se puede evitar realizarlo con un agua excesivamente caliente el cabello y el cuero cabelludo lo van agradecer.

- Tomarse un recreo de las herramientas de calor; es un buen momento para implementar el secado de toalla, o secado al aire libre para darle respiro a los secadores, planchitas y bucleras.

“Mantener hidratado y mantenerlo sano es muy importante. Se necesitan baños de crema; existen miles de mascarillas a precios súper accesibles y se pueden realizar en casa, sin necesidad de acudir a una peluquería”, aclaró.

Por último, el estilista cordobés dijo que si la cuarentena total “nos agarró” por el lado de ordenar, es un buen momento para limpiar los peines, sacarle la tierra al secador, limpiar la planchita... Eso nos va a mantener el cabello mucho más sano y prolongar mucho la vida útil de los elementos que tengamos en casa.

El descanso de la planchita de pelo y las bucleras va a ayudar al cabello (Shutterstock)

El estilista Leo Paparella dijo que lo mejor que puede hacer una mujer en la casa es usar productos profesionales, una buena máscara, un buen baño de crema, o una buena ampolla, pero siempre tienen que ser tratamientos profesionales.

Recomendó también cepillar el pelo con un cepillo chato, de la nuca para adelante, y eso hace que el cabello tenga un mayor movimiento de la sangre y permite que el cabello crezca mejor. “Haciéndolo así le va a dar mucha más fuerza y volumen al pelo”.

Leo Paparella recomendó un cepillo chato para peinar (Shutterstock.com)

Por último, dijo el estilista, que es fundamental cortarse el cabello porque el corte de pelo renueva las puntas y si no crece, se florece, y con los cortes se saca el cabello feo.

Por su parte, Roberto Cangiano, jefe Técnico de Alfaparf Milano, dice que el invierno es el momento ideal para recuperar nuestro pelo, ya que muchas veces en esta época del año manifiesta signos de alerta pudiendo nutrir y rehidratar en profundidad.

“Estos cambios se deben a que el cabello perdió sus componentes principales como proteínas, lípidos y agua. La mejor forma de solucionar esto es devolverle al cabello lo que perdió. La clave será ver bien qué tipo de cabello tenemos para buscar la mejor combinación para nutrirlo y reconstruirlo”.

A continuación, sus consejos para recuperarlo:

Pelo dañado o desfibrado

Este es el cabello que se ve florecido en puntas. Se necesitan proteínas para devolverle la estructura al cabello. Dentro de las rutinas para lograrlo debemos usar una línea de tratamiento intensivo combinando ampolla con máscaras reparadoras y además el uso de un shampoo nutritivo aliado clave a la hora de reconstruir la fibra capilar. Lo ideal sería utilizar en promedio 2 veces por semana la combinación de las máscara con ampolla a base de keratina son fórmula ideales para reparar que es lo que necesita.

Cabello seco o muy seco

Este tipo de cabello se caracteriza por la opacidad, la poca peinabilidad y esto se produce por la pérdida de lípidos, los cuales se pueden devolver utilizando una línea nutritiva a base de lípidos aceites vegetales como el coco, la palta, oliva, macadamia, argán, y todos aquellos que brindarán los lípidos necesarios para nutrir en profundidad y devolverle el brillo pérdido, dejándolo dócil y sedoso. La clave será al menos una vez por semana utilizar la combinación también de una máscara nutritiva con ampolla con estos ingredientes y periódicamente un shampoo acorde a esta problemáticas donde la nutrición será lo más importante.

El experto detalló que los cabellos con rulos de por sí ya son secos y necesitan de una hidratación extra (Shutterstock)

Rulos

Es importante saber que el rulo ya de por sí es seco porque todo lo que es el manto hidrolipídico, que es el agua y los lípidos que se depositan en el cuero cabelludo, no llegan a descender hacia la punta por la naturaleza del rulo, que al ser ondulado esos nutrientes o lípidos no llegan a nutrir las puntas.

Para los rulos la clave es una nutrición, como una máscara y una ampolla, al menos una vez por semana y combinar el uso de una línea nutritiva en shampoo y acondicionador una vez por semana. Combiná el uso de máscara nutritiva con ampolla y mezclar una porción de máscara con una ampolla nutritiva una o dos veces por semana permitirá nutrir en profundidad y devolverle al cabello la nutrición que necesita.

¿Cómo es el tratamiento? Consiste en mezclar ambas en una dilución 3:1 (3 partes de máscara + 1 ampolla). Aplicar de medios a puntas y dejar en un tiempo de exposición de 10 minutos. De acuerdo al grado de resequedad del cabello, podemos hacer uno, dos o tres tratamientos por semana.

