Cómo funciona el desarrollo argentino que sanitiza ascensores y ayudaría a combatir el COVID-19

Los ascensores son lugares de alta exposición al virus SARS-CoV-2 (Shutterstock)

Está comprobado científicamente que existe un gran riesgo de exposición y contagio frente al COVID-19 en los ascensores y otros ambientes similares de proporciones reducidas.

El virus SARS-CoV-2 sigue siendo viable y puede infectar en aerosoles durante 3 horas con una disminución significativa en el título viral, de 10 3.5 a 10 2.7 TCID50 por litro de aire, similar a lo que sucede con otros coronavirus. Al hablar, estornudar o toser, estamos generando un aerosol con millones de pequeñas gotas de saliva en las que hay, en caso de estar infectados, millones de virus que pueden infectar a cualquiera que respire esas gotas. Por eso es necesario mantener distancias, al menos de un metro y medio, aunque lo recomendado sería al menos dos o tres.

Según un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses se determinó que “ los casos demuestran que las personas en un ascensor pueden infectarse por un infectado en unos pocos segundos sin ningún contacto directo ”.

Los rayos UV tendrían la potencialidad de matar virus y bacterias en superficies (Shutterstock)

El doctor Richard Corsi, experto en dinámica de fluidos, modeló la concentración de virus después de que una persona asintomática infectada viajase al piso 10 mientras tosía y el ascensor retornaba al piso primero. La concentración en el aire en el primer piso es aproximadamente el 40% del comienzo después de la tos y un cuarto del máximo en el décimo piso antes de que se abran las puertas.

Es por esto que minimizar el riesgo de exposición en estas instalaciones resulta imprescindible, sobre todo en tiempos en los que el aislamiento obligatorio comienza a flexibilizarse.

Así fue como la empresa argentina Servas desarrolló una gama de productos diseñados para combatir al COVID-19, además de otros virus y bacterias en general: se trata de sistemas automáticos de desinfección por rayos ultravioletas para ascensores, escaleras mecánicas, subtes y trenes, baños públicos y cajeros automáticos.

Así funciona el sistema sanitizante en ascensores (Servas)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la luz ultravioleta se divide en tres categorías:

-UVA: Esta es la forma de UV de energía más baja, y representa aproximadamente el 95% de la luz ultravioleta que llega a la Tierra desde el Sol. Puede penetrar profundamente en las capas de la piel, lo cual la hace responsable del efecto de bronceado inicial. También contribuye al envejecimiento de la piel, las arrugas y posiblemente al cáncer de piel.

-UVB: Este tipo de luz ultravioleta de mayor energía puede penetrar las capas superficiales de la piel. Es responsable del bronceado tardío (y ardor), y es un gran contribuyente del cáncer de piel y el envejecimiento. La mayor parte de la UVB que llega a nosotros es absorbido por la capa de ozono de la Tierra, por lo cual sólo representa aproximadamente el 5% de la UV solar que llega al planeta.

Rayos UV

-UVC: La categoría de luz ultravioleta con la energía más alta (más alta sería ya territorio de los rayos X) también es la más dañina. Afortunadamente, la capa de ozono y la atmósfera la absorben por completo.

La luz UV utilizada en los dispositivos de desinfección médica o en algunos casos en superficies o ambientes específicos, emplea radiación cuya longitud de onda es la que se encuentra en la gama de UVC, motivo por el cual se debe tener especial cuidado en cuanto a su uso o estar expuesto a ella, según la información de las mismas, para lograr la efectividad deseada. Según información particular sobre el tema, el elemento a desinfectar debe estar a una distancia y durante un tiempo específico, este tipo de radiación como otras, podría ser perjudicial para el ser humano, especialmente en la piel y la vista, en caso de estar expuesto a ella.

¿Cómo funciona la luz UV en la desinfección automática de ascensores? “El sistema de desinfección automática de ascensores desarrollado por ingenieros argentinos utiliza luz ultravioleta para desinfectar automáticamente el interior de las cabinas de ascensores. Cuenta con un sistema de control que permite detectar cuando el ascensor se encuentra detenido y sin uso, para iniciar de forma automática la desinfección. El equipo posee controles redundantes que permiten garantizar que no haya personas dentro de la cabina, para poder iniciar el proceso de desinfección sin molestar a los usuarios”, explicó a Infobae José Ignacio Aizpun, gerente de Ingeniería y Desarrollo de Ascensores Servas.

Las personas en un ascensor pueden infectarse por un infectado en unos pocos segundos sin ningún contacto directo (Shutterstock)

Cuando se inicia el mecanismo, la luz ultravioleta irradia la botonera de cabina, los pasamanos, espejos, y todos los paneles de la cabina. De esta forma, se neutralizan todos los patógenos que puedan quedar depositados en esas superficies por personas infectadas, inclusive, el COVID-19. En los casos donde los ascensores están en constante uso como en hospitales y centros comerciales, por ejemplo, donde hay 3 o 4 ascensores funcionando en grupo, el sistema establece una comunicación con la computadora de los ascensores para derivar a los pasajeros a las demás unidades, y toma el control de uno de ellos por 30 segundos para realizar la desinfección de forma automática y transparente.

Los pasajeros no perciben ninguna molestia ni se les impide subir o bajar por los demás ascensores. Este procedimiento se realiza en cada ascensor en forma alternada para no perjudicar el normal funcionamiento del establecimiento cada 10 minutos. Si durante esos 10 minutos, hubo un momento en el que algún ascensor no se estuvo utilizando, entonces se aprovecha ese momento para desinfectarlo en forma automática y de esa manera se evita forzar la detención de la unidad.

Se sabe que los rayos UV-C pueden matar bacterias y virus, y desde hace décadas se usan para purificación de agua y en laboratorios, lo que es novedoso es su combinación con robots autónomos (Shutterstock)

Desde la compañía precisaron que este sistema de desinfección con luz ultravioleta se puede utilizar en cabinas con superficies de acero inoxidable, espejos, o incluso cabinas panorámicas de vidrio. Se pueden instalar en cualquier tipo de ascensores existentes, siempre y cuando tenga puertas automáticas (es decir, que no tengan puertas de tijera o de tablilla).

La firma a su vez desarrolló dispositivos contactless para ascensores. “Los botones de ascensores son superficies de contacto frecuente, especialmente en edificios de alto tránsito como grandes oficinas, edificios gubernamentales, y centros comerciales. “Para atenuar este vector de transmisión de patógenos, desarrollamos botoneras que se pueden accionar sin contacto. Para llamar al ascensor, basta con acercar la mano a la botonera para que este detecte al pasajero. Dentro de la cabina, uno puede seleccionar el piso hacia dónde se dirige simplemente señalando y acercando el dedo al indicador del piso deseado“, explicó Aizpun.

Botonera de ascensores con sistema contactless (Servas)

En diálogo con Infobae, Ricardo Ferrario, especialista en Gestión Integral de Plagas en la Cadena Agroalimentaria, autor del libro “Gestión Integral de Plagas” y profesor del Portal de Inocuidad y del Modulo de Control de Plagas de la CEICA de la UBA, explicó: “La luz Ultra Violeta tiene diversos usos desde hace muchos años, en función de su uso dependerá su beneficio. Es como todo, cualquier elemento mal usado o sin control podría ser perjudicial para la salud. Hay luces diseñadas para desinfección, otras para atraer insectos e incluso se conocen otras para tostar la piel, aunque también existen publicaciones adversas sobre este último uso, todo depende del grado de radiación de las mismas”.

“Este tipo de luz, es invisible para el ojo humano debido a su longitud de onda. Aunque la misma es adyacente a la luz visible en el espectro electromagnético y por ello lo delicado al ser seleccionada para algún uso específico”, agregó Ferrario.

Rayos UV

A modo de ejemplo, el experto enumeró: “En mi caso particular como especialista en control de plagas, usamos dispositivos específicos (trampas de luz UV) para monitoreo o captura de insectos voladores en industria alimenticia, los tubos utilizados para este tipo de trabajo están dentro de la categoría de UVA, la cual emite una radiación que puede estar entre los 300 y 400nm. Esta tampoco es visible al ojo humano pero si para insectos voladores, los cuales son atraídos y capturados en dichos dispositivos. De seleccionar un tubo de otra longitud de onda podríamos estar generando riesgos al estar expuestos a la misma”.

Desinfección de pasamanos para escaleras mecánicas

Los equipos de desinfección de pasamanos para escaleras mecánicas utilizan el mismo principio que los ascensores, aplicando luz ultravioleta sobre el pasamanos. Es un equipo fijo que se instala dentro del mecanismo de tracción de la escalera y los pasamanos, y funciona constantemente, desinfectando el pasamanos a medida que éste circula. Si la escalera mecánica cuenta con sistemas de ahorro de energía, y se detiene cuando no está en uso, el equipo de desinfección se detiene automáticamente también, para preservar la vida útil y ahorrar energía. Se pueden instalar en cualquier escalera automática existente.

La radiación rompe la estructura genética de los virus y les impide multiplicarse (Shutterstock)

Desinfección de medios de transporte masivo, baños públicos y cajeros automáticos

El equipo detecta que no haya personas en el recinto, e irradia todas las superficies con luz ultravioleta para desinfectarlas. Cada espacio requiere un estudio particular para seleccionar las mejores posiciones donde conviene ubicar las fuentes de luz ultravioleta. En el caso de baños públicos y cajeros automáticos, se utiliza un sistema de apantallamiento para diseccionar la luz hacia las superficies deseadas, y evitar que la luz llegue a las personas que puedan estar circulando por el área. Si una persona se acerca, el equipo la detecta automáticamente y se apaga. Para subtes y trenes, el sistema está preparado para detectar cuando las formaciones llegan a la cabecera, y todos los pasajeros se retiran de los vagones. En ese momento, comienza el proceso de desinfección automática, y cuando termina, permite el ascenso de los demás pasajeros.

Purificación de aire para ascensores

Los ascensores son puntos donde se concentran personas, que pueden dejar patógenos en suspensión en el aire al respirar, toser o estornudar. Para disminuir la probabilidad de contagio a otras personas, desarrollaron un sistema de aire forzado que toma aire del exterior de la cabina, y luego de filtrarlo con filtros HEPA5, inyecta el aire limpio en el cubículo, reemplazando completamente el aire cada 2 minutos. Los filtros internos son desinfectados automática y periódicamente con luz ultravioleta.

