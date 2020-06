Se produjo -hasta hoy - la eliminación de la enfermedad; que no es erradicación como pasó con la polio o la viruela a nivel global. La eliminación supone la ausencia de una enfermedad a nivel nacional o regional y conlleva una tarea -tal vez aún más estricta que la aplicada en los confinamientos- que es la contención y seguimiento de los hábitos y costumbres sociales. Esto requiere un sistema de vigilancia de alto rendimiento para garantizar que no aparezcan nuevos casos y evitar generar lo que se conoce como “nuevos brotes”. En la actualidad, muchos países que siguen un enfoque de contención han tenido nuevos brotes, en particular Singapur, Corea y Australia.