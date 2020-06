“Lo usé un montón de tiempo, 9 meses en total, a los 6 meses, se me terminó y me lo volví a comprar siguiendo siempre los pasos. El pelo me quedaba pajoso y duro, no me lo podía peinar, totalmente enredado, opaco, y rígido, lo opuesto a lo que decían todos, y terminaba usando planchita para arreglarlo. Estuve 9 meses esperando a que el pelo se acomode, y como vi que no funcionaba el segundo shampoo se lo regalé a una amiga y volví al normal y en una semana el pelo volvió a revivir”, terminó el relato Carolina.