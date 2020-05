“Si tenemos más tiempo para el sexo -advirtió Ghedin- entonces aprendamos a desplegar una erótica más rica en el contacto y no en la meta del coito. Un tema frecuente es cuando el deseo sexual es la condición única del encuentro: ‘Si no tengo deseo no me acerco, no tomo la iniciativa o rechazo el ofrecimiento del otro’, cuando en realidad debería ser ‘si me acerco el deseo puede activarse, sino será igual de placentero estar abrazados’. La sexualidad no es cumplir etapas para llegar al orgasmo, es disfrutar de una experiencia de placer, cada momento es de por sí excitante”.