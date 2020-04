Sebastián Bisole es el enólogo de Casa de Uco, una de las pocas bodegas con hotel y spa, y sostiene que “hace cinco años era una vendimia como esta, con uvas más maduras que frescas, pero fueron mutando con el cambio climático. Además, la cuarentena modificó todos los planes operativos. “Complicó a mucha gente que venia a trabajar de otras zonas y se tuvo que volver porque no los dejaban ingresar a la región. Esto hizo que muchos terminaran cosechando a máquina en lugares donde no estaba permitido o no las querían usar, simplemente porque no les quedó otra opción”.