Política

La oposición busca resistir en el Congreso a la “ola de privatizaciones” del Gobierno y ajustar los controles

En ambas Cámaras intensificaron el pedido de explicaciones sobre los procesos de enajenación de bienes estatales, destacando la falta de respuestas detalladas por parte de los organismos responsables

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Caño roto aysa Saavedra
AySA, una de las empresas que el Gobierno quiere privatizar

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la venta del 90% del paquete accionario de AySA. Hizo lo mismo con la empresa Intercargo y avanza con el Belgrano Cargas y con varios corredores viales. Ya privatizó la empresa IMPSA y las centrales hidroeléctricas del Comahue (fines de 2025): las cuatro represas patagónicas —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

En la última semana también vendió el 50% de Citelec, la empresa controlante de Transener, que tiene buena parte del tendido de alta tensión de la Argentina. A este paquete de empresas se le suma la venta de propiedades por todo el país, que incluye desde terrenos ferroviarios hasta edificios ocupados por dependencias públicas. “En la última semana, mientras se discutía la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, sucedió un hecho que pasó por debajo del radar y que será fundamental en esta discusión”.

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En este esquema, la oposición ya anunció que buscará hacer un “férreo” seguimiento de las operaciones, en especial en lo que se refiere a las privatizaciones, y busca hacerlo desde el Congreso de la Nación.

Intercargo
Intercargo

Se conformó la comisión bicameral de seguimiento de las empresas privatizadas y La Libertad Avanza logró imponerse en su conformación, con lo que se aseguró que, entre propios y socios, podrá bloquear cualquier intento de parte de la oposición. Los libertarios se quedaron con la presidencia de la comisión que tiene que hacer el seguimiento de las privatizaciones y con la mayoría: 4 diputados y 2 senadores libertarios, más un senador radical y otro de Provincias Unidas. Por el lado del peronismo, tiene dos sillas para los diputados y otras dos para senadores del bloque.

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“Es una de las pocas comisiones en las que los senadores del peronismo presentaron los nombres y asumieron con el fin de poder controlar las privatizaciones”, explicaron desde el mundo libertario.

El presidente del bloque en la Cámara Alta, José Mayans, ya anunció que buscarán trabajar en esa comisión. “Van a ir a la justicia por las privatizaciones. Vendieron el 50 % de Transener, de lo que le costó al Estado. La comisión va a mirar cuál es el daño que hicieron, qué relación tienen con el Presidente Javier Milei los compradores. Estas privatizaciones son un show de corrupción”, dijo el formoseño.

Pero no solo el peronismo en el Senado tiene previsto “apretar” en la comisión que preside el ex diputado radical, hoy senador libertario por Neuquén, Pablo Cervi. Los diputados peronistas planean “inundar” de pedidos de informes la comisión.

transener
Transener

“Hicimos una gran cantidad de pedidos el año pasado y no responden. Vamos a hacer lo mismo este año”, adelantó la diputada Florencia Carignano. “La semana pasada ingresamos uno junto a la diputada Ana María Ianni”, agregó.

El peronismo presentó durante 2025 siete notas, de las que solo obtuvo una respuesta “pero sin detalles suficientes sino generalidades que estaban en el Boletín Oficial. Ampliamos con 5 más incluyendo cosas que no se habían preguntado como Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, explicó la legisladora de Unión por la Patria. Las notas son un equivalente a un pedido de informes, pero al ser una bicameral los envía como nota directo al ministerio sin que las Cámaras tengan que aprobarlo.

Los últimos pedidos de informes se presentaron por los Corredores Viales, Intercargo, el Belgrano Cargas y Sofse. En octubre se hizo el primer pedido y en diciembre se reiteró. No hubo respuesta hasta ahora.

“Ellos van a bloquear todo, nosotros vamos a intentar todo. La verdad es que están regalando las empresas y el caso Intercargo es un ejemplo —la base para competir es USD 10 millones menos que los activos corrientes de la compañía—. No hicieron un kilómetro de ruta y privatizan los corredores que son los más beneficiosos desde lo económico. Están rifando todo”, señalaron desde el bloque del PJ.

En el gobierno explican que el plan económico incluye la venta de activos sin importar si son estratégicos o si generan ganancias. El propio viceministro de Economía, Juan Manuel Daza, explicó en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) que la estrategia “compartida con el FMI contempló la adquisición de USD 7.000 millones y otros USD 3.000 millones obtenidos por privatizaciones”.

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