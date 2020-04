Daniela Briñon es mamá de Sofía (11). Su hija, que nació con encefalopatía crónica no evolutiva, más conocida como parálisis cerebral, no se encuentra contemplada dentro del decreto debido a que sus pulmones no están funcionando al 100%, lo que implica que es paciente de riesgo: “No es mi caso pero imagino que estas salidas pueden cambiarle la vida a muchas familias a las que el encierro no se les está haciendo para nada llevadero. No es fácil lo que estamos viviendo, ya que toda la rutina que uno tiene como padre se vio afectada y la tuvimos que adaptar nuevamente, pero paso a paso y con mucha paciencia nos vamos acomodando”.