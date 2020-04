Este estilo no se refiere al origen de la uva, sino a aquellos vinos en los que el Malbec pasa a segundo plano, y lo que busca el hacedor es revelar el carácter de un lugar específico. Que puede ser una región, un departamento, un distrito, o incluso un viñedo. El riesgo acá es que el consumidor, más allá de disfrutar el vino, no lo entienda por no poder asociar esas diferencias de carácter con el lugar en cuestión, ya que es mucho más fácil entender a un varietal como el Malbec, que a un vino de lugar; más allá que sea Malbec.