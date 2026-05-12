Un motochorro escapó a toda velocidad por Boedo, perdió el control y fue detenido: el video desde cámara en el casco del oficial

La persecusión y captura del delincuente fue grabada desde una cámara en el casco del oficial

Una persecución a toda velocidad por las calles del barrio porteño de Boedo terminó con la detención de un motochorro colombiano de 32 años que tenía antecedentes por robo y un pedido de captura vigente. Toda la secuencia quedó registrada por uno de los efectivos de la Policía de la Ciudad que participó del operativo.

Todo comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) sobre una moto Yamaha XSR700 gris que había sido utilizada en un robo en la Ciudad de Buenos Aires. Con esa información, efectivos del Departamento Motorizada desplegaron un operativo de búsqueda y localizaron al sospechoso a la altura de la avenida 9 de Julio y San Juan.

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Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el hombre aceleró y escapó a gran velocidad. Así comenzó una persecución que atravesó varias cuadras y terminó en la esquina de Carlos Calvo y Quintino Bocayuva, donde el delincuente perdió el control de la moto y cayó al asfalto. Allí fue reducido y detenido.

La Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso y secuestró su moto

Fuentes policiales informaron que el acusado es un ciudadano colombiano de 32 años que registraba antecedentes por robo a mano armada en 2025 y otra causa por robo en 2024. Además, tenía un pedido de captura vigente en una investigación tramitada ante el Juzgado Oral en lo Criminal y Correccional N°9.

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Los investigadores también detectaron imágenes en las que el sospechoso aparecía involucrado en otro robo bajo la modalidad arrebato ocurrido el pasado 4 de mayo en la esquina de Thames y Camargo, en el barrio porteño de Villa Crespo.

El efectivo incautado durante el operativo

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 700 dólares, 92.100 pesos en efectivo y la moto utilizada durante la fuga. La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gastón Gravella, que dispuso la detención del acusado y el secuestro de todos los elementos vinculados al expediente.

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Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la captura del sospechoso y aseguró que desde la Ciudad ya solicitaron su expulsión del país. “Detuvimos a este motochorro colombiano que pretendía fugarse. Tenía un amplio prontuario y pedido de captura”, escribió en su cuenta de X.

El jefe de Gobierno porteño adelantó que el aprehendido será expulsado del país

Otra persecución reciente

En marzo pasado, la Policía de la Ciudad protagonizó otra persecución que terminó con la detención de dos motochorros, también de nacionalidad colombiana, tras una intensa persecución entre los barrios de Colegiales y Villa Crespo.

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El operativo comenzó luego de una alerta por dos sospechosos que se movilizaban en una moto blanca y negra y que habrían participado de robos en la zona de Elcano y Delgado, en Colegiales. Cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 13-C intentaron interceptarlos, ambos escaparon a gran velocidad y hasta circularon varias cuadras en contramano.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados que protagonizaron robos en Colegiales

Durante la fuga, los delincuentes descartaron un teléfono celular robado. Finalmente, el conductor perdió el control de la moto en la esquina de Luis Viale y Acoyte, impactó contra un patrullero y ambos sospechosos terminaron detenidos sobre el asfalto.

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En ese procedimiento, los agentes secuestraron una Rouser 200, dos teléfonos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo. Uno de los policías resultó herido y tuvo que ser trasladado por el SAME al Hospital Durand con politraumatismos. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del juez Martín Del Viso.