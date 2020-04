Dadi Marinucci, creadora, fundadora y chocolatier de Vasalissa compartió con Infobae dos métodos para fundir el chocolate y que no se queme: “Uno de ellos consiste en fundir el chocolate en microondas, que es más versátil y rápido. Para esto necesitamos poner en un bowl el chocolate y llevarlo al microondas 30 segundos y mezclarlo constantemente, (como dato importante, lo ideal es que la potencia del microondas esté en 540W). El otro método es el baño María, en el cual se coloca el chocolate en un bowl que va descansar sobre una olla o un bowl con agua caliente removiendo constantemente hasta que el chocolate se funda por completo. (Este método puede llegar a aportar humedad al chocolate que no es óptimo). El objetivo en ambos casos es terminar siempre en una temperatura no superior a los 45 grados centígrados”.